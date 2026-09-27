Timnas Belanda melanjutkan Nations League dengan kemenangan 1-2 atas Serbia. Pelatih kepala Xavi Hernández mengubah timnya di dua posisi dan meraih kemenangan pertamanya.Voetbalzonememberikan penilaian kepada pemain starter dan pemain pengganti yang bermain setidaknya 45 menit dengan nilai rapor.

Mexx Meerdink mendapat nilai 9 untuk debutnya sebagai starter bersama timnas Belanda. Sang striker secara pribadi menyeret timnas Belanda melewati Serbia. Meerdink memecah kebuntuan setelah mengeksekusi penalti yang didapatkan Crysencio Summerville dengan sempurna. Pada menit ke-70, Meerdink mencetak gol keduanya pada laga ini dan kembali membawa Belanda unggul: 1-2.

Ruben van Bommel kembali menjalani penampilan sebagai pemain pengganti yang sangat baik. Winger itu menggantikan Cody Gakpo sejak awal pertandingan dan mampu beberapa kali menciptakan bahaya terhadap Serbia lewat dribel-dribelnya dan tembakan indahnya. Pemain PSV itu mendapat nilai 8 untuk penampilannya.

Pada fase awal, timnas Belanda terutama kesulitan menghadapi Serbia. Joey Veerman memulai dengan kuat dan pada awalnya mengambil kendali di lini tengah, tetapi tidak mampu mempertahankan level itu sepanjang pertandingan. Dengan nilai 7,5, ia tetap termasuk salah satu pemain yang lebih baik di kubu Belanda.

Denzel Dumfries beberapa kali berbahaya dari sisi kanan, tempat ia naik membantu serangan dengan kecepatan tinggi. Untuk itu bek kanan tersebut mendapat nilai 6,5. Nilai yang sama juga diberikan kepada Jan Paul van Hecke. Bek tersebut memenangkan banyak duel individu dan duel udara, dan juga akurat dalam umpannya.

Crysencio Summerville dan Micky van de Ven sama-sama diberi nilai 6. Summerville mendapatkan penalti yang kemudian menjadi gol pembuka Meerdink, tetapi setelah itu lebih jarang benar-benar merepotkan. Van de Ven tampil solid dalam bertahan dan beberapa kali melakukan intersepsi dengan baik, tetapi saat menguasai bola ia kurang bisa menunjukkan pengaruhnya secara menonjol.

Bart Verbruggen juga mendapat nilai 6. Menjelang gol penyeimbang Serbia, kiper itu mampu menepis dua upaya, tetapi pada percobaan ketiga dari jarak dekat ia tak berdaya.

Virgil van Dijk kesulitan menghadapi Serbia dan dinilai 5,5. Sirkulasi bola timnas Belanda yang lambat dan serangan balik cepat Serbia membuat sang kapten tidak selalu terlihat nyaman. Sama seperti saat melawan Jerman, Van Dijk kembali tertahan di angka 5,5.

Ketika Veerman memainkan laga yang bagus, dua rekannya di lini tengah jauh kurang meyakinkan. Ryan Gravenberch mendapat nilai 5, sedangkan Tijjani Reijnders menerima nilai terendah dengan 4,5. Reijnders juga menyia-nyiakan peluang besar setelah umpan silang dari Dumfries. Keduanya terlalu sedikit terlibat dalam permainan dan digantikan pada menit ke-67 oleh Kenneth Taylor dan Guus Til.





Nilai rapor timnas Belanda