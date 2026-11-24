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PSV kalah telak 5-1 dari Real Madrid pada Selasa dalam fase liga Liga Champions. Hasil itu mengecewakan bagi tim asuhan Peter Bosz. Voetbalzone seperti biasa memberikan nilai kepada para pemain inti PSV dan pemain yang tampil setidaknya selama 45 menit.

PSV menunjukkan performa bagus pada babak pertama, dengan Ruben van Bommel beberapa kali menciptakan ancaman. Kodai Sano dan Sergiño Dest juga tampil menonjol menghadapi raksasa Spanyol itu. PSV unggul 0-1 saat jeda setelah Ivan Perisic mendapatkan penalti.

Selepas jeda, Real Madrid meningkatkan tempo permainan di bawah komando Jude Bellingham, sementara PSV nyaris tidak berdaya. Sano khususnya tampak rentan, meski rekan-rekan setimnya juga tidak mampu memberikan perlawanan berarti.

Real Madrid memanjakan penonton di Santiago Bernabéu dan akhirnya meraih kemenangan meyakinkan 5-1. Peter Bosz dan timnya pun harus memulihkan diri setelah malam yang pada akhirnya menyakitkan di Liga Champions.

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Nilai pemain PSV:

Matej Kovar 7

Sergiño Dest 6

Lutsharel Geertruida 5,5

Armando Obispo 6,5

Filip Kostic 5

Kodai Sano 6

Sven Mijnans 6

Paul Wanner 5

Ivan Perisic 6

Guus Til 6

Ruben van Bommel 7,5



Esmir Bajraktarevic 5,5

