PSV menang 1-0 atas FC Porto pada Selasa di fase grup Liga Champions berkat kegigihan mereka. Ini merupakan penampilan tandang yang mengesankan dari tim asuhan Peter Bosz, sekaligus kemenangan pertama mereka di kompetisi Eropa.Voetbalzone seperti biasa memberikan nilai kepada para pemain inti tim asal Eindhoven. Lutsharel Geertruida mendapat nilai tertinggi, sementara Matej Kovár tetap mendapat nilai di bawah standar meski tidak kebobolan.

Matej Kovár - 5

Sergiño Dest - 6,5

Dest turut berkontribusi dalam serangan, tetapi sesekali tampak rentan saat bertahan pada awal pertandingan. Di Porto, bek kanan itu berhadapan dengan penyerang sayap kiri yang cepat, Oskar Pietuszewski, yang kerap menciptakan ancaman bagi tuan rumah. Meski begitu, Dest mampu tampil solid dalam laga ketiga fase grup Liga Champions.

Lutsharel Geertruida - 8

Yarek Gasiorowski - 7

Gasiorowski mendapat kesempatan untuk membuktikan diri kepada Peter Bosz di Porto dan tampil solid, terutama pada babak pertama. Biasanya, pelatih PSV itu memasang Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo sebagai duet bek tengah, tetapi kali ini Geertruida didampingi Gasiorowski. Pilihan itu berhasil karena Porto gagal mencetak gol di kandang sendiri.

Filip Kostic - 6

Bek kiri itu berpeluang membawa PSV unggul sesaat sebelum turun minum, tetapi sayangnya bagi tim asal Eindhoven, bola hanya mengenai sisi luar jaring gawang. Kostic cukup aktif di sisi kiri dan mencari kesempatan untuk terlibat dalam serangan. Ia juga berperan dalam keberhasilan PSV menjaga gawangnya tetap aman, yang membuat PSV kini mengoleksi empat poin di Liga Champions.

Kodai Sano - 6

Mauro Júnior - 6

Sven Mijnans - 6,5

Esmir Bajraktarevic - 7,5

Guus Til - 7

Kali ini Bosz menempatkan Til sebagai penyerang paling depan, dan ia membalas kepercayaan pelatihnya di Portugal. Gelandang yang juga bisa bermain sebagai penyerang itu menyambar bola di tiang jauh setelah hampir satu jam pertandingan berjalan, menyusul serangan cepat PSV. Gol itu terbukti sangat penting bagi tim tamu asal Eindhoven, yang akhirnya meraih tiga poin pertama mereka.

Ivan Perisic - 6

Pemain senior itu langsung mendapat peluang besar dan kecewa karena sundulannya melambung di atas gawang tim Portugal. Perisic memulai laga di sisi kiri karena Ruben van Bommel absen akibat cedera. Pengalaman dan kerja kerasnya kembali berguna bagi PSV, yang gagal memanfaatkan peluang untuk unggul pada babak pertama.