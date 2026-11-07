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Rentetan empat laga tanpa kekalahan Tottenham Hotspur terhenti setelah mereka takluk tipis 1-0 dari Leeds United. Meski mendominasi penguasaan bola, tim asuhan Roberto De Zerbi harus menyerah akibat gol Noah Okafor pada akhir laga.

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Tottenham Hotspur menjalani sore yang mengecewakan di Elland Road. Mereka kalah 1-0 dalam laga yang menyoroti inkonsistensi taktik di bawah Roberto De Zerbi. Meski menguasai bola 61 persen, Tottenham kurang tajam di sepertiga akhir untuk membongkar pertahanan Leeds yang kukuh dan hanya melepaskan tujuh tembakan sepanjang 90 menit. Kelengahan pada pengujung laga menjadi titik balik ketika Noah Okafor mencetak gol pada menit ke-79 dan memastikan tuan rumah meraih tiga poin.

Secara taktis, Tottenham kesulitan mengubah dominasi wilayah menjadi peluang mencetak gol berkualitas tinggi. Mereka menuntaskan laga dengan xG hanya 1,19, dibandingkan 2,49 milik Leeds. Absennya sejumlah pemain kunci yang menjadi sumber kreativitas akibat cedera terasa jelas. Lini tengah gagal memasok bola secara konsisten kepada lini depan yang terus dirotasi. Meski lini pertahanan sebagian besar mampu meredam Dominic Calvert-Lewin, kegagalan mengatasi transisi membuat akhir laga berlangsung kacau dan Tottenham pulang dari Yorkshire tanpa poin.

Kiper & Pertahanan

Antonin Kinsky - 6/10

Kiper muda itu melakukan dua penyelamatan dan secara umum tampil aman saat mendistribusikan bola. Ia mencatatkan 10 tendangan gawang ketika Leeds kerap melakukan tekanan tinggi. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan tembakan Okafor pada pengujung laga, yang dilepaskan dengan akurat dari jarak dekat setelah pertahanan Tottenham gagal mengantisipasi situasi.

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Pedro Porro - 5/10

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Sore yang sulit bagi pemain asal Spanyol itu, yang kesulitan memberikan dorongan serangan seperti biasanya. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-51 dan ditarik keluar pada menit ke-65 saat De Zerbi mencari pertahanan yang lebih solid atau perubahan formasi.

Micky van de Ven - 6/10

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Sang kapten memimpin dari lini belakang dan mencatatkan beberapa dari total 28 intersep timnya. Namun, ia tampak kewalahan ketika Leeds meningkatkan tekanan pada babak kedua. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-15, yang mungkin membuatnya harus bermain lebih hati-hati dari biasanya saat menghadapi serangan balik Leeds.

Jan Paul van Hecke - 6/10

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Bek tengah itu menjalani laga yang sibuk dan turut menyumbang dari total 52 sapuan lini belakang Tottenham. Ia memenangi sebagian besar duel individualnya, tetapi ikut bertanggung jawab atas kegagalan kolektif mengawal pergerakan Okafor saat gol penentu kemenangan tercipta.

Andrew Robertson - 5/10

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Pemain asal Skotlandia itu berupaya melakukan pergerakan melebar untuk mendukung serangan dan menambah lebar permainan. Ia turut menyumbang dari total 22 umpan silang tim tamu, tetapi hanya sedikit yang mencapai sasaran. Dalam bertahan, ia berada di luar posisi saat rangkaian serangan yang berujung pada gol Leeds.

Lini Tengah

Mateus Fernandes - 5/10

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Kesulitan menunjukkan kualitas tekniknya di lini tengah yang padat. Ia tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran dan ditarik keluar pada menit ke-65 setelah gagal menembus lini pertahanan Leeds yang mengandalkan gelandang bertahan dengan permainan fisik.

Sandro Tonali - 5/10

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Meski membantu Tottenham mencatatkan 508 operan, kontribusinya sebagian besar hanya berupa operan mendatar. Tekelnya tidak setajam biasanya dan ia menerima kartu kuning pada menit ke-88 ketika rasa frustrasinya memuncak.

Archie Gray - 6/10

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Menghadapi mantan klubnya, gelandang berusia 20 tahun itu sesekali memperlihatkan kemampuannya menggiring bola ke depan. Ia bekerja keras dalam bertahan saat Tottenham mencatatkan lebih banyak intersep daripada tuan rumah, tetapi tidak mampu memberikan operan penentu yang dibutuhkan di sepertiga akhir.

Lini Serang

Omar Marmoush - 5/10

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Nyaris tidak terlihat selama sebagian besar dari 65 menit penampilannya. Ia kesulitan mencari ruang di antara para bek tengah Leeds dan tidak melepaskan satu pun tembakan sebelum digantikan oleh Dejan Kulusevski.

Mathys Tel - 4/10

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Awal laga yang mengecewakan bagi pemain muda itu, yang diganti pada menit ke-43, sesaat sebelum turun minum. Ia gagal menghubungkan permainan secara efektif. Pergantiannya dengan Dominic Solanke mengisyaratkan De Zerbi tidak puas dengan penerapan taktik lini depannya.

Mohamed Kudus - 6/10

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Penyerang Tottenham yang paling berbahaya, dengan beberapa kali berusaha melewati pemain yang menjaganya. Ia terlibat dalam sebagian besar serangan balik timnya, tetapi akhirnya diganti pada menit ke-83 saat Tottenham mengejar gol penyeimbang.

Pemain Pengganti & Pelatih

Dominic Solanke - 6/10

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Masuk menggantikan Tel pada menit ke-43. Ia menjadi titik tumpu yang sangat dibutuhkan dan meningkatkan kemampuan tim menahan bola di depan, tetapi jarang mendapat pasokan bola di kotak penalti saat Tottenham kesulitan membongkar blok pertahanan rendah Leeds.

Conor Gallagher - 5/10

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Masuk pada menit ke-65 untuk menambah energi di lini tengah, tetapi kesulitan mengubah tempo pertandingan. Ia melakukan dua pelanggaran dalam penampilan singkatnya ketika permainan mulai sering terhenti.

Rodrigo Bentancur - 5/10

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Masuk pada menit ke-65. Ia menjaga aliran bola tetap lancar, tetapi tidak memiliki sentuhan kreatif untuk membongkar pertahanan Leeds pada seperempat akhir pertandingan.

Dejan Kulusevski - 5/10

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Menggantikan Marmoush pada menit ke-65. Ia kerap mendapat bola, tetapi umpan silangnya berulang kali disapu oleh pertahanan Leeds yang mencatatkan 59 sapuan.

Luca Williams-Barnett - N/A

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Masuk menggantikan Kudus pada menit ke-83. Remaja yang dinilai sangat berbakat itu hanya memiliki sedikit waktu untuk memengaruhi hasil pertandingan.

Roberto De Zerbi - 4/10

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Taktik pelatih asal Italia itu tidak berjalan. Timnya mendominasi penguasaan bola, tetapi tidak memiliki rencana cadangan ketika Leeds bertahan dalam. Kartu kuning yang diterimanya pada menit ke-51 mencerminkan rasa frustrasi tim yang semakin besar. Keputusannya mengganti Tel lebih awal juga mengisyaratkan bahwa rencana awalnya tidak terwujud di lapangan.