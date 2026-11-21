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Tottenham Hotspur tampil solid di Tottenham Hotspur Stadium dan mengalahkan Ipswich Town 2-0. Gol Luca Williams-Barnett dan Dominic Solanke memastikan tiga poin tetap di London Utara.

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Tottenham Hotspur tampil disiplin secara taktik untuk mengalahkan Ipswich Town 2-0 dan melanjutkan tren positif mereka di Liga Primer. Tuan rumah menguasai 64 persen penguasaan bola dan mencatat angka gol harapan (xG) yang signifikan, yakni 2,77, mencerminkan dominasi mereka dalam penguasaan wilayah permainan dan penciptaan peluang. Williams-Barnett membuka skor pada menit ke-15. Gol itu menenangkan pendukung tuan rumah dan memaksa tim tamu meninggalkan skema blok rendah mereka.

Tottenham mempertahankan intensitas pada babak kedua, dengan Solanke menggandakan keunggulan pada menit ke-51 setelah proses serangan yang apik. Di lini pertahanan, tim asuhan Roberto De Zerbi nyaris tidak mendapat tekanan berarti dan membatasi Ipswich hanya dengan tiga tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Meski tim tamu berusaha bangkit melalui sejumlah pergantian pemain, organisasi permainan Tottenham tetap kokoh. Mereka pun melewati fase akhir pertandingan dengan relatif mudah dan menjaga gawang tetap tanpa kebobolan.

Kiper & pertahanan

Antonin Kinsky - 7/10

Sore yang relatif tenang bagi kiper muda ini, yang jarang diuji lini depan Ipswich. Ia melakukan tiga penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan dan menunjukkan distribusi bola yang meyakinkan untuk membantu Tottenham membangun serangan dari belakang. Kemampuannya menguasai area gawang saat menghadapi enam tendangan sudut Ipswich juga patut dicatat.

Pedro Porro - 8/10

Sang kapten memimpin lewat teladan dengan memberikan assist penting untuk gol pembuka pada menit ke-15. Porro terus menjadi opsi serangan di sisi kanan, menyeimbangkan tugas bertahan dengan pergerakan menyusul serangan yang berkualitas tinggi. Umpan-umpannya tetap menjadi salah satu senjata taktik Tottenham yang paling berbahaya.

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Jan Paul van Hecke - 7/10

Bek tengah ini menjadi fondasi yang kokoh dan menghadapi ancaman fisik para penyerang Ipswich dengan tenang. Ia turut berkontribusi pada total 25 sapuan timnya dan berperan penting dalam memastikan tim tamu tidak mendapat peluang bernilai tinggi saat fase transisi.

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Destiny Udogie - 7/10

Udogie menunjukkan kemampuan atletisnya yang khas di sisi kiri dan kerap bergerak ke dalam untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di lini tengah. Ia disiplin dalam bertahan sebelum diganti pada menit ke-79 ketika De Zerbi berupaya menyegarkan kedua sisi lapangan menjelang akhir laga.

Marcos Senesi - 7/10

Senesi melengkapi permainan Van Hecke dengan baik dan menunjukkan antisipasi yang bagus untuk memotong upaya umpan panjang Ipswich. Ia rapi saat menguasai bola dan berperan penting dalam penerapan garis pertahanan tinggi yang membuat tim tamu terjebak offside dua kali.

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Lini tengah

Mohammed Kudus - 7/10

Kudus tampil tanpa kenal lelah dan memberikan energi yang dibutuhkan untuk mengganggu upaya Ipswich membangun serangan. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-79 akibat pelanggaran taktis, sesaat sebelum diganti, tetapi kerja kerasnya di jantung permainan sangat penting.

Conor Gallagher - 7/10

Gallagher unggul dalam perebutan bola kedua dan memastikan Tottenham mempertahankan keunggulan wilayah permainan. Kemampuannya menekan di area depan dan beralih cepat ke serangan memungkinkan lini depan tetap berada jauh di wilayah lawan sepanjang satu jam pertama.

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Mateus Fernandes - 6/10

Fernandes menjadi penghubung utama di lini tengah. Meski efektif dengan umpan-umpan pendeknya, ia beberapa kali kesulitan membongkar pertahanan Ipswich lewat umpan penentu dan menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu, ketika laga berakhir dalam suasana panas.

James Maddison - 7/10

Maddison menjadi pusat kreativitas tim selama 65 menit berada di lapangan. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-41, tetapi tetap berpengaruh di ruang antara sayap dan tengah, konsisten menemukan celah untuk berbalik dan menggiring bola ke arah lini belakang Ipswich.

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Lini serang

Luca Williams-Barnett - 9/10

Penampilan menonjol dari pemain muda ini, yang mencetak gol pembuka pada menit ke-15. Ia juga mencatatkan assist untuk gol Solanke pada menit ke-51, menjadikannya pemain paling produktif di lapangan. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-52 sebelum ditarik keluar setelah tampil menentukan kemenangan.

Dominic Solanke - 8/10

Solanke memimpin lini depan dengan kecerdasan yang menjadi ciri khasnya, kerap turun ke belakang untuk menarik para bek keluar dari posisi. Kegigihannya terbayar lewat gol yang dituntaskan dengan baik pada menit ke-51, yang praktis mengakhiri persaingan dalam laga sebelum ia diganti pada menit ke-65.

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Pemain pengganti & pelatih

Savio - 6/10

Masuk pada menit ke-65 untuk memberi tenaga segar di sayap. Ia sesekali menunjukkan kemampuan menggiring bola, tetapi lebih banyak berfokus membantu pertahanan saat Tottenham menjaga keunggulan hingga akhir.

Lucas Bergvall - 6/10

Masuk menggantikan Maddison pada menit ke-65. Ia menjaga aliran bola dan membantu Tottenham mempertahankan kendali lini tengah ketika Ipswich berusaha meningkatkan tempo permainan.

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Omar Marmoush - 6/10

Menggantikan Solanke untuk 25 menit terakhir. Ia menghadirkan ancaman melalui serangan balik dan membantu meregangkan pertahanan Ipswich, meski tidak mendapat peluang tembak yang jelas.

Andrew Robertson - 6/10

Masuk untuk 11 menit terakhir ditambah masa tambahan waktu. Ia memberikan stabilitas pertahanan di sisi kiri dan memastikan tidak ada kelengahan pada akhir laga.

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Archie Gray - N/A

Masuk pada menit ke-90. Tidak punya cukup waktu untuk memberikan pengaruh berarti pada pertandingan.

Roberto De Zerbi - 8/10

Menunjukkan kepiawaian taktis dalam mengelola pertandingan. Keputusan De Zerbi memercayai Williams-Barnett terbukti tepat berkat gol dan assist sang pemain muda. Pergantian pemainnya dilakukan pada saat yang tepat, memastikan intensitas tim tidak menurun setelah gol kedua tercipta.