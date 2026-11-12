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Spanyol mempertahankan rekor sempurnanya di Nations League dengan kemenangan 2-0 atas Ceko yang bermain dengan sepuluh pemain di epet Arena. Penalti Alex Baena dan gol pemain pengganti Marc Pubill pada masa injury time memastikan kemenangan Spanyol di Praha.

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Luis de la Fuente melakukan tujuh perubahan dari susunan pemain yang mengalahkan Kroasia. Meski begitu, timnya tetap mengendalikan pertandingan sejak awal hingga akhir, menutup laga dengan 70% penguasaan bola, 704 operan dan 22 tembakan. Baena membuka keunggulan pada menit ke-39 lewat penalti setelah VAR menyatakan Lukas Ambros melakukan handball, sementara sundulan Pau Cubarsi dan tembakan Fabian Ruiz sama-sama membentur tiang gawang pada babak pertama.

Gol kedua Yeremy Pino dianulir karena offside pada awal babak kedua. Ceko kemudian harus bermain dengan sepuluh orang pada menit ke-72 ketika kapten Ladislav Krejci diusir karena menggagalkan peluang Roberto Fernandez untuk mencetak gol. Kartu kuning yang semula diterimanya diubah menjadi kartu merah setelah tinjauan VAR. Tuan rumah sempat mengancam lewat situasi bola mati, termasuk sundulan Adam Hlozek yang membentur mistar, tetapi mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran. Fernandez membentur tiang pada pengujung waktu tambahan sebelum Pubill memanfaatkan peluang tak lama kemudian untuk memastikan kemenangan kelima beruntun di fase grup. Posisi puncak Grup A3 akan ditentukan saat Spanyol menghadapi Inggris pada Minggu.

Berikut rapor pemain Spanyol dari epet Arena...

Kiper & lini belakang

Unai Simon (7/10): Sang kapten nyaris tidak mendapat ujian karena Ceko gagal melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Ia sigap menangkap umpan silang ke kotak penaltinya dan mengirim bola panjang yang membuka peluang Pino untuk mencetak gol yang kemudian dianulir pada awal babak kedua.

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Pedro Porro (7/10): Aktif di sisi kanan, bekerja sama dengan baik bersama Pino dan menciptakan peluang awal bagi Ferran Torres. Penampilannya sedikit ternoda oleh kartu kuning pada menit ke-11 setelah Lukas Provod melewatinya. Ia digantikan Pubill pada menit ke-76.

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Pau Cubarsi (8/10): Tenang di lini belakang dan saat menguasai bola. Ia paling dekat mencetak gol bagi Spanyol pada babak pertama ketika menyundul umpan silang Marc Cucurella ke mistar gawang pada menit ke-31.

Dean Huijsen (7/10): Percaya diri membawa bola keluar dari lini belakang dan dua kali nyaris mencetak gol lewat sundulan dari umpan Baena. Salah satunya memaksa Matej Kovar melakukan penyelamatan pada menit ke-22. Ia juga turun dengan baik untuk menghentikan Ryan Naderi yang berlari ke belakang pertahanan, tetapi pelanggarannya memberi Ceko tendangan bebas yang berujung pada tembakan Hlozek ke mistar.

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Marc Cucurella (8/10): Bek sayap Spanyol yang paling berbahaya. Ia memanfaatkan operan Krejci yang lepas untuk melepaskan tembakan yang melenceng tipis pada babak pertama, mengirim umpan silang untuk sundulan Cubarsi yang membentur mistar, dan menyodorkan bola kepada Fernandez untuk peluang dari jarak dekat pada waktu tambahan.

Lini tengah

Martin Zubimendi (7/10): Bermain dengan masker pelindung, ia menjaga aliran permainan Spanyol dari posisi gelandang bertahan lewat distribusi bola yang rapi dan efisien. Ia membantu tim tamu menekan Ceko di wilayah pertahanannya sendiri dalam waktu lama.

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Fabian Ruiz (7/10): Menghubungkan permainan dengan baik bersama Zubimendi dan kurang beruntung tidak mencetak gol ketika tembakan melengkungnya dari operan Fermin Lopez membentur tiang pada menit ke-41. Digantikan Pedri pada menit ke-76.

Fermin Lopez (7/10): Aktif bergerak di antara lini, ia menciptakan peluang Ruiz yang membentur tiang dan tembakan Ferran yang diblok. Ia juga mencoba menembak dari jarak jauh tanpa menyulitkan Kovar. Digantikan Jorge de Frutos pada menit ke-82.

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Lini depan

Yeremy Pino (7/10): Menjadi starter di sisi kanan saat Lamine Yamal absen dan sempat mengira telah menggandakan keunggulan pada menit ke-48 lewat cungkilan apik yang melewati Kovar. Namun, VAR menganulir gol itu karena offside. Ia memberi umpan kepada Fermin untuk melepaskan tembakan sebelum diganti pada menit ke-66.

Alex Baena (8/10): Pemain terbaik pertandingan. Ia mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor penalti dan menuntaskannya dengan tenang untuk membuka keunggulan. Umpan-umpan silangnya menciptakan kedua peluang sundulan Huijsen, ia memaksa Kovar melakukan penyelamatan pada babak kedua, dan memberi umpan untuk tembakan Fernandez yang membentur tiang pada waktu tambahan.

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Ferran Torres (6/10): Berada di posisi-posisi yang bagus tetapi menyia-nyiakan peluang, dengan dua tembakan melebar dalam 20 menit pertama dan satu tembakan lain diblok setelah menerima operan Fermin. Digantikan Fernandez pada menit ke-66.

Pemain pengganti & pelatih

Roberto Fernandez (7/10): Pergerakannya memancing pelanggaran yang berujung pada kartu merah Krejci. Ia seharusnya mencetak gol pada waktu tambahan, tetapi gagal menyesuaikan posisi kakinya saat menyambut umpan tarik Cucurella dari jarak dekat. Tak lama sebelum gol Pubill, tembakannya dari operan Baena membentur tiang.

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Mikel Merino (6/10): Masuk menggantikan Pino pada menit ke-66 dan tak lama kemudian mendapat kartu kuning karena memprotes keputusan awal memberi Krejci kartu kuning. Ia membantu Spanyol mempertahankan kendali pada tahap akhir pertandingan.

Pedri (6/10): Menggantikan Ruiz pada menit ke-76 dan menjaga aliran bola tanpa memberikan pengaruh besar pada pertandingan.

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Marc Pubill (8/10): Menggantikan Porro pada menit ke-76. Tembakannya dari operan De Frutos pada waktu tambahan melambung dan melebar. Ia kemudian merebut bola di area pertahanan Ceko saat tuan rumah berusaha membangun serangan dari belakang, lalu mengarahkannya ke sudut bawah gawang pada menit keenam waktu tambahan.

Jorge de Frutos (6/10): Menggantikan Fermin pada menit ke-82 dan menciptakan peluang pertama Pubill saat Spanyol berusaha mencari gol kedua.

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Luis de la Fuente (7/10): Melakukan tujuh perubahan dan tetap melihat timnya mendominasi. Spanyol bisa saja memastikan kemenangan lebih awal mengingat banyaknya peluang yang membentur tiang atau mistar, sementara mereka rentan menghadapi situasi bola mati. Namun, keputusannya memasukkan Pubill membuahkan hasil menjelang akhir laga.