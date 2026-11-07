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Real Madrid menunjukkan keunggulan taktik di Mestalla dan meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Valencia. Gol-gol Fede Valverde, Arda Guler, dan Kylian Mbappe memastikan tim asuhan Jose Mourinho tetap mampu bersaing di puncak klasemen LaLiga.

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Real Madrid tampil begitu efektif di Estadio Mestalla, menghancurkan Valencia yang tengah kesulitan dengan kemenangan telak 3-0. Rancangan taktik Mourinho terbukti terlalu rumit bagi tuan rumah. Madrid menguasai bola 68% dan melepaskan total 18 tembakan. Kebuntuan pecah pada menit ke-28 lewat kapten Valverde, sebelum Guler menggandakan keunggulan sesaat sebelum jeda dan praktis memastikan hasil pertandingan sejak awal.

Babak kedua berjalan dengan pola penguasaan permainan yang serupa, disertai runtuhnya disiplin Valencia ketika Jose Gaya menerima kartu merah pada menit ke-79. Real Madrid langsung memanfaatkan ruang tambahan itu, dengan Mbappe mencetak gol pada menit ke-75 setelah menerima umpan dari Guler untuk mempertegas skor. Dengan 11 tembakan tepat sasaran dan hanya membiarkan lawan mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 0,33, Real Madrid menunjukkan mengapa mereka tetap menjadi standar terbaik dalam bertahan di liga ini.

Kiper & pertahanan

Thibaut Courtois - 7/10

Berkat kokohnya pertahanan di depannya, kiper Belgia itu menjalani malam yang relatif tenang. Ia melakukan dua penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap bersih. Courtois mengatasi dengan baik beberapa ancaman bola udara yang mampu dilancarkan Valencia dan menjadi tumpuan tepercaya dalam membangun serangan Madrid. Ia hanya melakukan satu tendangan gawang karena Madrid lebih memilih membangun serangan dari belakang.

Fede Valverde - 9/10

Bermain dalam peran bek kanan hibrida yang memungkinkannya bergerak ke tengah, sang kapten menjadi pemain terbaik dalam laga ini. Ia membuka skor pada menit ke-28 lewat penyelesaian bertenaga dan terus memimpin lewat teladan sepanjang pertandingan. Valverde berhasil meredam ancaman Valencia dari sisi lapangan sekaligus menjadi opsi umpan progresif yang luar biasa. Kemampuannya bermain di berbagai peran terus menjadi senjata taktik terbesar Mourinho.

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Ibrahima Konate - 8/10

Kehadirannya secara fisik membuat para penyerang Valencia tak mampu melewatinya. Konate dominan dalam duel udara dan membaca permainan dengan sangat baik, turut berkontribusi pada lima intersepsi tim. Ia tetap tenang di bawah tekanan dan memastikan tuan rumah tidak menciptakan satu pun peluang emas dari permainan terbuka.

Topik Terkait

Dean Huijsen - 7/10

Pemain muda itu terlihat sangat nyaman di jantung pertahanan. Penempatan posisinya matang, sementara kemampuannya membawa bola melewati garis tekanan pertama membantu Madrid menuntaskan 627 umpan. Ia menjadi pendamping yang tenang bagi Konate, yang bermain lebih agresif.

Marc Cucurella - 7/10

Cucurella tampil penuh energi di sisi kiri, terus memberi kelebaran dalam serangan dan gigih saat bertahan. Ia turut berkontribusi pada banyaknya umpan silang Madrid (11) dan rajin berlari kembali untuk bertahan, memastikan serangan balik Valencia terhenti sebelum mencapai sepertiga akhir lapangan.

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Lini tengah

Aurelien Tchouameni - 8/10

Sebagai jangkar pertahanan tim, Tchouameni menjadi pelindung yang membatasi Valencia pada angka xG hanya 0,33. Disiplin taktiknya memberi ruang bagi para pemain yang lebih kreatif untuk bersinar, sementara kemampuannya mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan berperan penting dalam dominasi meyakinkan Madrid di lini tengah.

Bernardo Silva - 8/10

Pengatur irama permainan tim. Kemampuan Silva memanfaatkan ruang dan mengendalikan tempo terlihat jelas saat Madrid mencatatkan hampir 70% penguasaan bola. Ia menjadi penghubung penting antara dua gelandang poros dan trio penyerang, memastikan bola bergerak dengan terarah melalui area tengah.

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Jude Bellingham - 7/10

Meski tidak mencetak gol, pergerakan Bellingham tanpa bola menyibukkan para bek dan menciptakan ruang-ruang yang dimanfaatkan Guler dan Mbappe. Ia bermain dengan kreativitas dan intensitas seperti biasa, meskipun pertahanan rapat Valencia sempat membuatnya frustrasi sebelum permainan menjadi lebih terbuka.

Lini serang

Yan Diomande - 7/10

Memulai laga di sayap kiri, Diomande menunjukkan pemahaman taktik yang sangat baik sebelum diganti menjelang akhir pertandingan. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-80, tetapi kontribusi utamanya adalah mengganggu permainan lawan. Ia turun membantu mematahkan serangan, terus meregangkan pertahanan lawan, serta memasok bola kepada para pemain kreatif di tengah melalui umpan-umpan yang akurat dan efektif.

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Arda Guler - 9/10

Penampilan memukau dari pemain muda asal Turki itu. Ia mencetak gol kedua lewat penyelesaian yang dingin pada menit ke-36 dan memberi assist untuk gol Mbappe pada babak kedua. Visi dan kemampuan teknisnya menjadi pembeda utama di sepertiga akhir lapangan.

Kylian Mbappe - 8/10

Meski lima kali terjebak offside, kegigihan Mbappe akhirnya membuahkan gol pada menit ke-75. Ia terus mengancam di belakang bek terakhir lawan dan, meski menerima kartu kuning pada menit ke-81, tetap menjadi pusat dari lini serang yang sangat berbahaya.

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Pemain pengganti & pelatih

Eduardo Camavinga - 6/10

Masuk pada beberapa menit terakhir untuk memberi tenaga baru di lini tengah dan membantu tim menjaga gawang tetap bersih hingga laga usai.

Endrick - 6/10

Masuk menjelang akhir laga dan sempat memperlihatkan kilasan kekuatan eksplosifnya.

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Brahim Diaz - 6/10

Memanfaatkan kemampuan tekniknya untuk menjaga penguasaan bola pada menit-menit terakhir saat Valencia mulai kelelahan.

Carlos Espi - Tidak dinilai

Masuk sebagai pemain pengganti saat laga hampir usai, tanpa cukup waktu untuk memengaruhi pertandingan.

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Thiago Pitarch - Tidak dinilai

Dimasukkan pada masa tambahan waktu sebagai langkah taktis untuk mengulur waktu.

Jose Mourinho - 9/10

Mourinho menerapkan taktiknya dengan tepat. Dengan menempatkan Valverde dalam peran fleksibel di sisi lapangan dan memercayai Guler sebagai starter, ia benar-benar mengungguli Valencia asuhan Javier Aguirre secara taktik. Timnya tampil seimbang, sulit ditembus saat bertahan, dan sangat efektif ketika beralih ke serangan.