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Real Madrid bangkit dari ketertinggalan saat turun minum untuk meraih kemenangan telak 5-1 atas PSV Eindhoven di Liga Champions. Kylian Mbappe mencetak dua gol dalam penampilan tajam tuan rumah di babak kedua, sekaligus menjaga rekor sempurna mereka di kompetisi Eropa.

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Real Madrid mempertahankan performa sempurna mereka di Liga Champions dengan kemenangan 5-1 yang dominan secara statistik atas PSV Eindhoven di Estadio Bernabeu. Meski menguasai 62% penguasaan bola dan mencatatkan nilai gol harapan (xG) sebesar 4,79, tuan rumah tertinggal saat turun minum. Ivan Perisic mengonversi penalti pada menit ke-32 untuk membawa tim tamu unggul secara mengejutkan, setelah tim Eredivisie itu tampil disiplin dalam bertahan sepanjang 45 menit pertama.

Situasi pertandingan berubah drastis selepas jeda ketika tim asuhan Jose Mourinho melancarkan serangan tanpa henti. Federico Valverde mengawali kebangkitan pada menit ke-50, disusul gol Jude Bellingham, dua gol Kylian Mbappe, dan gol Vinicius Junior pada pengujung laga.

Ketajaman Madrid tercermin dari total 24 tembakan mereka, sembilan di antaranya tepat sasaran. Mereka tanpa ampun memanfaatkan lini pertahanan PSV yang mulai kelelahan untuk mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan telak.

Penjaga Gawang & Pertahanan

Thibaut Courtois - 6/10

Penjaga gawang tim nasional Belgia itu menjalani malam yang tenang secara statistik, tanpa mencatatkan satu pun penyelamatan karena satu-satunya tembakan tepat sasaran PSV adalah penalti yang berbuah gol. Ia tetap tenang saat menguasai bola, tetapi lebih banyak menjadi penonton sepanjang babak kedua ketika permainan berpusat di area pertahanan lawan.

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Federico Valverde - 8/10

Bermain dalam peran yang memadukan beberapa tugas, sang kapten mencetak gol penyeimbang yang krusial pada menit ke-50 melalui penyelesaian tajam setelah menerima umpan Arda Guler. Kerja kerasnya dan kemampuannya membawa bola ke depan sangat penting dalam mengubah momentum, sementara penempatan posisinya saat bertahan efektif membatasi ancaman PSV dari sisi sayap.

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Marc Cucurella - 7/10

Tampil solid di sisi kiri, Cucurella turut menjaga pertahanan yang membatasi PSV pada xG 1,69. Ia terlibat dengan baik dalam transisi menyerang saat Madrid mendominasi babak kedua, memberikan lebar serangan ketika Vinicius bergerak ke tengah.

Eder Militao - 5/10

Diganti saat turun minum setelah menjalani babak pertama yang sulit, ketika pertahanan tampak rentan terhadap serangan balik. Ia kesulitan mengatasi pergerakan langsung para pemain depan PSV dalam rangkaian serangan yang berujung pada insiden penalti.

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Antonio Ruediger - 5/10

Bek asal Jerman itu menerima kartu kuning pada menit ke-44 dan diganti saat jeda. Permainannya yang agresif beberapa kali meninggalkan celah di lini pertahanan, dan kedisiplinannya menjadi perhatian sebelum Mourinho memutuskan melakukan dua pergantian di lini belakang.

Lini Tengah

Aurelien Tchouameni - 5/10

Menerima kartu kuning pada menit ke-30, Tchouameni kesulitan menjalankan peran sebagai jangkar lini tengah secara efektif pada babak pertama. Ia diganti saat turun minum karena Mourinho menginginkan lebih banyak kreativitas untuk menembus blok pertahanan rendah PSV.

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Arda Guler - 9/10

Guler menjadi pengatur serangan paling menonjol dalam laga ini dengan menyumbang dua assist krusial. Ia memberi umpan untuk gol penyeimbang Valverde dan mengirim operan terakhir sebelum gol pertama Mbappe pada menit ke-64. Visi bermainnya terlihat dari banyaknya peluang yang ia ciptakan sebelum diganti pada menit ke-70.

Bernardo Silva - 7/10

Silva menunjukkan kecerdasan taktis yang menjadi ciri khasnya, menjaga tempo permainan dengan tingkat akurasi operan yang tinggi. Meski tidak terlibat langsung dalam gol, kemampuannya mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan membuat Madrid mampu menekan PSV di wilayah pertahanan mereka sendiri.

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Lini Serang

Yan Diomande - 7/10

Bek muda itu menunjukkan ketenangan saat menguasai bola dan keunggulan fisik dalam duel udara. Ia membantu menstabilkan lini belakang setelah perubahan susunan pemain saat jeda, berkontribusi dalam periode ketika Madrid hanya memberikan sangat sedikit peluang berkualitas kepada lawan.

Kylian Mbappe - 9/10

Penyerang asal Prancis itu tampil tajam di sepertiga akhir lapangan dengan mencetak dua gol yang membuat laga tak lagi terjangkau PSV. Ia mencetak gol pada menit ke-64 setelah menerima umpan Guler, lalu menambah gol keduanya pada menit ke-84 berkat assist Brahim Diaz, menunjukkan pergerakan dan penyelesaian akhir kelas atas.

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Vinicius Junior - 8/10

Tekanannya yang terus-menerus terhadap bek kanan PSV akhirnya membuahkan hasil ketika permainan menjadi lebih terbuka. Vinicius memberi assist untuk gol yang membawa Madrid unggul melalui Bellingham, lalu melengkapi penampilannya dengan gol pada menit ke-87, memastikan skor akhir mencerminkan dominasi Madrid.

Pemain Pengganti & Pelatih

Jude Bellingham - 8/10

Masuk saat turun minum, Bellingham mengubah jalannya pertandingan. Ia mencetak gol kedua Madrid yang krusial pada menit ke-60 dan memberi assist untuk gol Vinicius Junior pada pengujung laga. Pergerakannya yang langsung menuju pertahanan lawan serta energinya dalam menjelajahi lapangan menjadi pemicu kebangkitan.

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Ibrahima Konate - 7/10

Masuk sebagai pemain pengganti saat jeda, ia menghadirkan kekuatan fisik dan kecepatan untuk mengejar lawan yang sangat dibutuhkan di jantung pertahanan, sekaligus membantu meredam serangan balik PSV.

Dean Huijsen - 6/10

Pemain muda itu menggantikan Ruediger saat jeda dan menjalankan tugasnya tanpa banyak kesulitan, memastikan Madrid tidak kebobolan pada babak kedua.

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Eduardo Camavinga - 6/10

Masuk menggantikan Guler pada menit ke-70, ia menambah energi di lini tengah dan menerima kartu kuning menjelang akhir laga akibat pelanggaran taktis.

Brahim Diaz - 7/10

Ia mencatatkan assist untuk gol kedua Mbappe hanya empat menit setelah masuk ke lapangan, menunjukkan nilainya sebagai pemain pengganti yang mampu memberi dampak.

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Jose Mourinho - 8/10

Keputusan sang pelatih melakukan tiga pergantian sekaligus saat turun minum menjadi titik balik pertandingan. Ia menyadari kurangnya mobilitas dan risiko kartu dalam susunan pemain awalnya. Penyesuaian taktisnya menghasilkan perubahan selisih empat gol pada babak kedua.