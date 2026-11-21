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Real Madrid bangkit dari ketertinggalan mengejutkan di awal laga dan kegagalan penalti Kylian Mbappe untuk mengalahkan Celta Vigo 2-1 di Bernabeu. Gol Jude Bellingham dan pemain pengganti Carlos Espi pada babak kedua memastikan tuan rumah meraih tiga poin.

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Real Madrid asuhan Jose Mourinho menunjukkan ketangguhan mental untuk meraih kemenangan 2-1 atas Celta Vigo meski tertinggal hampir sepanjang pertandingan. Tuan rumah dikejutkan sejak awal ketika Pablo Duran memanfaatkan umpan Williot Swedberg untuk membawa tim tamu unggul pada menit keenam. Frustrasi Madrid bertambah pada babak pertama setelah penalti Mbappe pada menit ke-39 ditepis. Bernabeu pun diliputi ketegangan saat Madrid memasuki jeda dengan tertinggal 0-1.

Situasi taktis berubah pada babak kedua ketika Madrid meningkatkan tekanan. Mereka akhirnya mencatatkan 61% penguasaan bola dan total 12 tembakan. Bellingham menyamakan kedudukan pada menit ke-66 lewat penyelesaian tenang yang menghukum pertahanan rapat Celta yang mulai kelelahan. Kebangkitan Madrid dituntaskan oleh pemain pengganti Espi, yang mencetak gol kemenangan pada menit ke-85 sebelum menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu. Meski penampilan mereka belum sepenuhnya mengalir, hal yang menonjol adalah kemampuan Madrid menciptakan peluang berbahaya di bawah tekanan, kendati pencetak gol utama mereka gagal mengeksekusi penalti.

Kiper & pertahanan

Thibaut Courtois - 6/10

Kiper asal Belgia itu lebih banyak menjadi penonton sepanjang laga karena Celta hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan gol pembuka Duran yang ditempatkan dengan baik, tetapi tetap tenang saat mendistribusikan bola untuk memulai serangan dari belakang.

Ibrahima Konate - 7/10

Konate menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi serangan balik Celta. Ia unggul dalam duel udara dan menunjukkan kecepatan untuk kembali ke posisi bertahan, sehingga tim tamu hanya mendapat satu peluang emas dari serangan balik sepanjang 90 menit.

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Dean Huijsen - 6/10

Pemain muda itu terlihat sedikit goyah pada awal laga dan kehilangan jejak Duran saat gol pertama tercipta. Namun, permainannya semakin matang seiring berjalannya pertandingan. Ia tampak nyaman menguasai bola ketika Madrid menerapkan garis pertahanan tinggi selama menggempur Celta pada babak kedua.

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Trent Alexander-Arnold - 5/10

Penampilan yang mengecewakan jika diukur dengan standarnya yang tinggi. Ia berupaya bergerak ke tengah untuk menciptakan peluang dari area sentral, tetapi umpan-umpannya dari sisi lapangan meleset dari sasaran, tidak seperti biasanya. Ia ditarik keluar pada menit ke-57 ketika Mourinho mencari keseimbangan pertahanan yang lebih baik.

Alvaro Carreras - 6/10

Carreras terus menjadi opsi serangan di sisi kiri, tetapi kesulitan memberikan umpan akhir untuk membongkar pertahanan rapat Celta. Seperti Alexander-Arnold, ia ditarik keluar sebelum pertandingan memasuki menit ke-60 dalam tiga pergantian sekaligus untuk mengubah jalannya laga.

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Lini tengah

Eduardo Camavinga - 7/10

Camavinga menjadi penggerak lini tengah tuan rumah dengan efektif memutus serangan lawan dan menjaga penguasaan bola. Kemampuannya mengalihkan permainan dari bertahan ke menyerang sangat penting saat Madrid kesulitan menemukan ritme. Ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-79.

Arda Guler - 6/10

Pemain muda Turki itu beberapa kali memperlihatkan kecemerlangan teknik dan visi kreatif, meski kesulitan menemukan ruang secara konsisten di antara lini Celta. Ia bermain hingga akhir laga dan memberi dasar teknik bagi rangkaian serangan timnya menjelang akhir pertandingan.

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Bernardo Silva - 5/10

Penampilan yang tak menonjol dari pemain tim nasional Portugal itu, yang kesulitan menghadirkan pengaruh seperti biasanya di ruang antara sisi lapangan dan area tengah. Ia menjadi satu dari tiga pemain yang ditarik keluar pada menit ke-57 saat Madrid beralih ke pendekatan yang lebih langsung.

Jude Bellingham - 8/10

Sekali lagi, Bellingham membuktikan diri sebagai pemain yang tampil menentukan pada momen besar. Gol penyeimbangnya pada menit ke-66 menunjukkan ketepatan waktu dan ketenangan yang luar biasa. Selain mencetak gol, kerja kerasnya menjelajahi kedua sisi lapangan berperan penting dalam membuat lini tengah Celta kewalahan pada setengah jam terakhir.

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Lini serang

Yan Diomande - 6/10

Diomande bekerja keras di sisi lapangan untuk meregangkan formasi tiga bek Celta, tetapi kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. Ia digantikan Endrick pada menit ke-71 setelah gagal memberi ujian berarti bagi kiper lawan.

Kylian Mbappe - 5/10

Malam yang ingin dilupakan pemain asal Prancis itu. Penalti yang gagal ia tuntaskan pada menit ke-39 menjadi titik balik yang nyaris merugikan timnya. Meski terlibat dalam proses terciptanya gol penyeimbang, penyelesaian akhirnya secara keseluruhan berada di bawah standar tingginya yang biasa.

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Pemain pengganti & pelatih

Vinicius Junior - 7/10

Masuk pada menit ke-57, permainan langsungnya seketika membuat Celta tertekan. Dribel dan kecepatannya memaksa tim tamu bertahan lebih dalam, menciptakan ruang yang dibutuhkan Madrid untuk bangkit.

Marc Cucurella - 6/10

Masuk pada menit ke-57 untuk menambah kekokohan dan kegigihan di sisi kiri. Ia menjalankan peran taktisnya dengan baik, sehingga para penyerang di depannya bisa berfokus pada upaya membalikkan keadaan.

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Federico Valverde - 7/10

Masuknya Valverde pada menit ke-57 menghadirkan energi dan dorongan serangan langsung ke depan yang sangat dibutuhkan lini tengah. Tekanannya di area atas lapangan membantu menjaga intensitas gempuran yang menghasilkan dua gol.

Endrick - 6/10

Menggantikan Diomande untuk 20 menit terakhir. Meski tidak mencetak gol, keberadaannya di kotak penalti menyita perhatian para bek dan membantu Madrid terus menekan menjelang akhir laga.

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Carlos Espi - 8/10

Pemain pengganti yang benar-benar menentukan. Masuk pada menit ke-79, ia menunjukkan insting mencetak gol yang luar biasa untuk menghasilkan gol kemenangan pada menit ke-85. Kartu kuning menjelang akhir laga tak banyak mengurangi arti penampilan singkatnya yang menentukan kemenangan.

Jose Mourinho - 7/10

Mourinho patut mendapat pujian atas keputusannya melakukan tiga pergantian sekaligus secara proaktif pada menit ke-57. Menyadari kurangnya intensitas permainan, ia membuat perubahan yang menggeser momentum dan akhirnya memungkinkan Madrid membalikkan ketertinggalan 0-1 saat jeda.