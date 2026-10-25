Bagikan Ikuti GOAL di Google

Real Madrid meraih kemenangan krusial 2-1 atas Barcelona di Spotify Camp Nou berkat dua gol Kylian Mbappé yang dicetak lewat penyelesaian akhir tajam. Dua gol penentu dari penyerang Prancis itu membuat gol penyama kedudukan Raphinha tak cukup dalam pertandingan yang sarat adu taktik.

Iklan

Real Madrid menunjukkan disiplin taktik dan efektivitas mematikan dalam transisi untuk mengalahkan Barcelona dalam laga Clásico yang sarat tekanan. Dengan formasi 4-3-3 yang terstruktur, tim asuhan José Mourinho membiarkan tuan rumah menguasai bola hingga 62 persen, tetapi tetap menjadi pihak yang lebih mengancam sepanjang pertandingan. Tim tamu mencatatkan 1,95 *expected goals* (xG), berbanding 1,19 milik Barcelona, yang mencerminkan kualitas peluang lebih baik berkat serangan langsung dan kecepatan.

Penyelesaian akhir Mbappé yang klinis menjadi penentu pertandingan. Penyerang itu membuka skor pada menit ke-41 dan memberi timnya keunggulan penting sebelum jeda. Meski Raphinha menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-61, pertahanan Real Madrid tetap kokoh di bawah tekanan. Gol Mbappé pada menit ke-87 memastikan raihan tiga poin, sekaligus menandai malam bersejarah ketika pemain asal Prancis itu mencapai gol ke-100 untuk klub dalam pertandingan paling bergengsi di sepakbola Spanyol.

Kiper & Pertahanan

Andriy Lunin - 7/10

Menggantikan Thibaut Courtois yang sedang sakit, Lunin tampil solid di bawah mistar. Ia mencatatkan lima penyelamatan dari enam tembakan tepat sasaran yang dihadapinya, dengan xG kebobolan sebesar 1,19. Meski tak mampu menahan tembakan Raphinha pada menit ke-55, penempatan posisinya secara umum sangat baik. Salah satunya terlihat ketika ia menggagalkan upaya Gerard Martín dari situasi sepak pojok pada babak kedua.

Federico Valverde - 6/10

Menempati posisi bek kanan dalam sistem pertahanan hibrida, Valverde banyak berfokus untuk meredam ancaman Anthony Gordon. Ia bekerja dengan tekun selama 62 menit sebelum digantikan, membantu Madrid menjaga struktur permainan saat menghadapi keunggulan jumlah pemain Barcelona di sisi lapangan.

Iklan Iklan

Dean Huijsen - 8/10

Bek muda ini mencatatkan statistik impresif di jantung pertahanan Madrid. Huijsen melakukan 19 aksi defensif, termasuk blok dan sapuan krusial. Meski tidak memenangi satu pun tekel, kemampuannya membaca permainan dan dominasinya dalam duel udara berperan penting dalam membatasi Barcelona pada peluang-peluang dengan nilai xG rendah.

Topik Terkait

Ibrahima Konaté - 7/10

Konaté menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk berduel dengan tiga pemain depan Barcelona yang kerap bertukar posisi. Ia menjadi bagian dari lini pertahanan yang memenangi 50 duel sepanjang pertandingan, memberikan fondasi yang stabil bagi Madrid untuk melancarkan serangan balik.

Marc Cucurella - 6/10

Ditugaskan mengawal Lamine Yamal, Cucurella menjalani malam yang sulit, tetapi tetap disiplin. Ia sesekali kesulitan menghadapi aksi individu Yamal, namun tetap rapat dalam bertahan dan turut membantu meredam sebagian besar pemain paling kreatif Barcelona dalam permainan terbuka.

Iklan

Lini Tengah

Aurélien Tchouaméni - 8/10

Penopang taktik Madrid. Tchouaméni sangat efisien saat menguasai bola, menyelesaikan 44 dari 46 percobaan umpannya dengan akurasi 96 persen. Kemampuannya melindungi lini belakang dan mengalirkan kembali bola di bawah tekanan membuat trio penyerang di depannya bisa tetap berada di posisi menyerang.

Bernardo Silva - 7/10

Silva menjadi penghubung antara lini tengah yang bermain lebih dalam dan lini serang. Ia membantu Madrid menjaga penguasaan bola berkat kemampuan tekniknya dalam pertandingan ketika mereka jarang menguasai bola, sekaligus membantu tim melewati tekanan tinggi Barcelona sebelum digantikan Camavinga pada menit ke-80.

Iklan

Arda Güler - 7/10

Bermain di sisi kanan trio penyerang, Güler menjadi ancaman Madrid yang paling konsisten selain Mbappé. Ia melepaskan total lima tembakan, termasuk tiga yang tepat sasaran, dan memaksa Joan García melakukan beberapa penyelamatan. Visi kreatifnya terlihat jelas, meski penyelesaian akhirnya kurang klinis malam itu.

Jude Bellingham - 6/10

Bermain sebagai gelandang serang, kontribusi Bellingham lebih terlihat dari etos kerjanya ketimbang aksinya di depan gawang. Ia menyia-nyiakan peluang besar pada menit ke-78 dengan tembakan mendatar yang meleset ke sisi kiri gawang, tetapi penempatan posisinya membantu membatasi pengaruh Rodri bagi Barcelona.

Iklan

Yan Diomande - 6/10

Ditempatkan di sayap kiri, Diomande berfokus menjaga struktur pertahanan tim. Satu upayanya yang menonjol diblok saat serangan cepat pada waktu tambahan babak pertama, sebelum ia digantikan Carlos Espí menjelang akhir pertandingan.

Lini Serang

Kylian Mbappé - 10/10

Penampilan tanpa cela dari pemain asal Prancis itu. Mbappé menjadi pembeda dengan mencetak kedua gol Real Madrid. Gol pertamanya pada menit ke-41 menunjukkan naluri mencetak golnya, sementara gol kemenangan pada menit ke-87 menjadi contoh sempurna permainan transisi. Torehan 100 gol untuk klub yang dicapainya dalam laga ini mengukuhkan status legendarisnya dalam sejarah Madrid.

Iklan

Pemain Pengganti & Pelatih

Denzel Dumfries - 6/10

Masuk menggantikan Valverde pada menit ke-62 untuk menghadirkan tenaga segar di sisi kanan ketika Barcelona memburu gol kemenangan. Ia tetap disiplin dan membantu tim mempertahankan hasil.

Eduardo Camavinga - 6/10

Masuk menggantikan Bernardo Silva pada menit ke-80 untuk menambah energi dan kemampuan merebut bola di lini tengah pada fase akhir pertandingan. Ia langsung memberi dampak, dengan keterampilan luar biasa saat menyiapkan gol kedua Mbappe.

Iklan

Trent Alexander-Arnold - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-94; tidak memiliki cukup waktu untuk memengaruhi pertandingan.

Carlos Espí - Tidak dinilai

Pergantian taktis pada menit ke-94 untuk mengulur waktu dan mengamankan hasil.





Iklan

José Mourinho - 9/10

Taktik Mourinho berjalan tepat sesuai rencana. Dengan membiarkan Barcelona menguasai bola dan berfokus pada transisi serangan langsung, ia memanfaatkan garis pertahanan tinggi lawan. Keputusannya memainkan Huijsen sejak awal terbukti tepat lewat banyaknya aksi defensif sang bek, sementara waktu pergantian pemainnya membantu Madrid kembali mengendalikan permainan setelah gol penyeimbang.