Bagikan Ikuti GOAL di Google

Real Madrid praktis sudah memastikan kemenangan pada menit ke-36 di El Sardinero, saat tim asuhan Jose Mourinho menang mudah 3-0 atas Racing Santander pada Minggu.

Iklan

Kylian Mbappe membuka keunggulan lewat titik penalti pada menit ke-11 setelah dijatuhkan Matteo Prati dalam keputusan yang kontroversial. Jude Bellingham menggandakan keunggulan sepuluh menit kemudian, menuntaskan umpan terobosan apik dari Arda Guler, sebelum Yan Diomande melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti ke sudut atas gawang untuk mencetak gol ketiga setelah sepak pojok.

Madrid menuntaskan laga dengan 22 tembakan dan 3,45 gol harapan (xG), dan bisa menang dengan selisih lebih besar seandainya tembakan Mbappe tidak membentur tiang sesaat sebelum menit ke-60. Babak kedua sebagian besar diisi upaya mengendalikan jalannya laga, meski penalti untuk Racing dibatalkan VAR pada pertengahan babak. Tuan rumah hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

GOAL memberi nilai kepada para pemain Real Madrid di El Sardinero...

Kiper & Pertahanan

Thibaut Courtois (7/10): Sang kapten menjalani laga yang luar biasa tenang. Ia hanya sekali diuji, ketika menggagalkan upaya Iker Luque pada menit ke-12, sementara lini pertahanan di depannya tampil kokoh.

Iklan Iklan

Trent Alexander-Arnold (7/10): Memberi kelebaran dan menunjukkan kualitas penguasaan bola di sisi kanan, serta menciptakan dua peluang untuk Guler pada babak pertama. Ia mampu membatasi pergerakan Inigo Vicente dalam waktu yang cukup lama, meski sang pemain sayap masih beberapa kali mendapat ruang untuk mengirim bola berbahaya.

Topik Terkait

Ibrahima Konate (7/10): Solid meski tidak tampil mencolok. Racing jarang mengujinya dengan bola ke belakang garis pertahanan, dan ia dengan tenang menangani setiap ancaman yang datang, sekalipun Madrid tidak banyak memenangi duel udara.

Dean Huijsen (8/10): Tampil tenang dan meyakinkan di sisi Konate. Ia percaya diri membawa bola keluar dari lini belakang dan membaca permainan dengan baik untuk menggagalkan upaya serangan balik Racing.

Iklan

Marc Cucurella (8/10): Aktif di kedua ujung lapangan, membantu serangan sekaligus membatasi ancaman Racing di sisinya. Ia beberapa kali melakukan pelanggaran yang tidak perlu pada babak kedua, tetapi kembali tampil penuh energi.

Lini Tengah

Aurelien Tchouameni (7/10): Piawai memutus serangan dari posisi gelandang bertahan dan dua kali mencoba mencetak gol, lewat sundulan yang melebar setelah sepak pojok Guler serta tembakan yang melambung seusai jeda. Ia terhindar dari hukuman ketika VAR membatalkan penalti yang diberikan akibat pelanggarannya pada menit ke-72.

Iklan

Bernardo Silva (7/10): Menjaga aliran bola berkat kemampuan tekniknya yang seperti biasa dapat diandalkan, membantu Madrid menguasai bola di lini tengah. Ia bergerak ke ruang antara sisi sayap dan tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain sebelum digantikan pada menit ke-77.

Lini Serang

Arda Guler (9/10): Menjadi pengatur serangan sepanjang laga. Umpan terobosannya yang terukur menghasilkan gol Bellingham, dan ia terus menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Dua upayanya sendiri juga memaksa Julen Agirrezabala melakukan penyelamatan sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-67.

Iklan

Jude Bellingham (9/10): Hadir di mana-mana. Ia menyelinap ke kotak penalti untuk mencetak gol kedua pada menit ke-21, memaksa Agirrezabala melakukan dua penyelamatan lewat sundulan dan upaya dari jarak dekat, serta memberi umpan untuk tembakan Mbappe yang membentur tiang. Pergerakannya yang menyusul masuk ke kotak penalti dan kerja samanya dengan rekan-rekan menjadi kunci dominasi Madrid pada babak pertama.

Yan Diomande (8/10): Aktif di sisi kiri dan mendapat ganjaran berupa gol spektakuler lewat tembakan kaki kanan ke sudut atas gawang yang mengubah skor menjadi 3-0 pada menit ke-36. Terus mengancam sebelum ditarik keluar pada menit ke-85.

Iklan

Kylian Mbappe (9/10): Mendapatkan penalti dan mengeksekusinya dengan tenang untuk membuka keunggulan. Ia kurang beruntung tidak mencetak gol kedua ketika tembakannya membentur tiang sebelum menit ke-60, dan menciptakan sejumlah peluang bagi rekan-rekannya saat Madrid terus menekan.

Pemain Pengganti & Pelatih

Brahim Diaz (6/10): Menggantikan Guler untuk 23 menit terakhir ditambah waktu tambahan. Ia membawa energi baru, tetapi kontribusi yang terlihat hanya tembakan pada akhir laga yang diblok.

Iklan

Eduardo Camavinga (6/10): Menggantikan Silva pada menit ke-77 dan tampil rapi saat menguasai bola, termasuk menyiapkan peluang bagi Mbappe menjelang akhir laga.

Endrick (6/10): Masuk menggantikan Diomande pada menit ke-85 dan tampil aktif. Tembakannya dari jarak jauh pada waktu tambahan melebar, sebelum ia menyiapkan upaya Mbappe menjelang akhir laga.

Iklan

Jose Mourinho (8/10): Timnya praktis sudah memastikan kemenangan dalam 36 menit pertama lewat permainan menyerang yang tajam dan membuat tuan rumah kewalahan. Madrid mengendalikan babak kedua dengan nyaman, meski membutuhkan keputusan VAR untuk menjaga gawang mereka tetap tanpa kebobolan.