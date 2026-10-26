Rapor pemain PSG vs Lyon: Senny Mayulu dan Mika Godts cetak gol di pengujung laga, pemain pengganti amankan posisi puncak

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Paris Saint-Germain naik ke puncak klasemen Ligue 1 setelah meraih kemenangan 2-0 yang diraih dengan susah payah atas Lyon di Parc des Princes. Gol-gol pada menit-menit akhir dari dua pemain pengganti, Senny Mayulu dan Mika Godts, akhirnya mematahkan perlawanan tim tamu dalam laga yang ditentukan oleh kesabaran dalam menerapkan taktik.

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Paris Saint-Germain naik ke puncak klasemen Ligue 1 setelah meraih kemenangan 2-0 atas Lyon lewat penampilan yang terukur. Meski menguasai 68% bola dan mencatatkan 708 umpan akurat, tuan rumah kesulitan menembus pertahanan rendah Lyon yang disiplin dalam waktu lama. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-72 melalui pemain pengganti Mayulu, sebelum Godts menggandakan keunggulan menjelang akhir laga untuk memastikan tiga poin tetap berada di ibu kota.

Secara taktis, PSG sangat mengandalkan distribusi bola Vitinha yang konsisten untuk terus menekan, tetapi kurangnya serangan langsung ke depan terlihat jelas sepanjang satu jam pertama. Laga ini akhirnya ditentukan oleh kualitas kedalaman skuad yang dimiliki Luis Enrique. Ketika tenaga para pemain Lyon mulai menurun pada seperempat akhir pertandingan, masuknya pemain-pemain segar memungkinkan PSG memanfaatkan ruang yang sebelumnya tertutup. Hasilnya adalah penampilan solid yang membawa mereka menyalip Stade Rennais di klasemen.

Kiper & Pertahanan

Matvei Safonov - 8/10

Penampilan yang sangat meyakinkan dari sang kiper, yang bisa dibilang merupakan pemain terbaik PSG sebelum gol-gol tercipta. Safonov melakukan 5 penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap nirbobol, termasuk saat menghadapi sundulan berbahaya Moussa Niakhate dan tembakan Noah Nartey dari situasi serangan balik menjelang akhir laga. Ketenangannya di bawah tekanan menjadi salah satu kunci kemenangan.

Achraf Hakimi - 7/10

Menjalankan peran hibrida seperti biasa, Hakimi memberikan kelebaran yang dibutuhkan untuk meregangkan lini belakang Lyon. Meski tidak terlibat langsung dalam gol, keberadaannya di sepertiga akhir lapangan menyibukkan para bek dan memberi gelandang di area tengah lebih banyak waktu untuk menguasai bola. Ia juga tetap disiplin dalam bertahan saat menghadapi kecepatan Julien Duranville.

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Willian Pacho - 7/10

Pemimpin lini pertahanan malam itu, Pacho mencatatkan 8 aksi defensif, terbanyak di tim. Ia unggul secara fisik dalam duel dan menunjukkan kemampuan membaca permainan yang baik untuk mematahkan serangan balik Lyon sebelum mencapai kotak penalti. Kecepatannya saat kembali bertahan sangat penting ketika tim tamu sesekali melancarkan serangan cepat.

Topik Terkait

Illia Zabarnyi - 6/10

Penampilan solid dari bek tengah ini, yang nyaris mencetak gol pada menit ke-28 lewat sundulan dari sepak pojok yang memaksa Greif melakukan penyelamatan. Ia bekerja sama dengan baik bersama Pacho, meski sesekali kesulitan menghadapi pergerakan Nuamah saat permainan beralih dari bertahan ke menyerang. Ia menuntaskan laga dengan akurasi umpan yang tinggi dalam fase membangun serangan.

Warren Zaïre-Emery - 6/10

Ditempatkan dalam peran yang lebih dalam atau bergeser ke lini pertahanan, pemain muda ini menunjukkan fleksibilitas taktisnya. Ia tidak sesering biasanya terlibat di sepertiga akhir lapangan, tetapi memberikan keseimbangan penting bagi struktur permainan tim. Ia diganti pada menit ke-65 ketika PSG mencari kelebaran yang lebih alami di lini pertahanan melalui Lucas Hernandez.

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Lini Tengah

Vitinha - 8/10

Penggerak utama tim. Vitinha tampil luar biasa dalam mengalirkan bola, mencatatkan 144 umpan akurat dari 153 percobaan. Kemampuannya menjaga penguasaan bola dan mengalihkan arah serangan membuat Lyon terus berada di bawah tekanan. Ia menguji Greif lewat tembakan keras dari jarak jauh pada menit ke-56, yang memperlihatkan kepercayaan dirinya yang terus tumbuh.

Fabian Ruiz - 6/10

Ruiz tampil stabil di sisi kiri trio gelandang. Ia mendapat dua peluang yang cukup baik untuk mencetak gol, termasuk tembakan yang diblok pada menit ke-79, tetapi kesulitan memberikan umpan penentu untuk membongkar pertahanan. Penempatan posisinya membantu PSG mempertahankan dominasi penguasaan bola sebesar 68%.

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João Neves - 6/10

Penampilan rapi dari gelandang asal Portugal ini sebelum ditarik keluar pada menit ke-57. Ia bekerja keras menutup ruang dan melepaskan satu tembakan yang diblok pada menit ke-53. Meski bermain efisien, ia tidak menunjukkan kreativitas yang dibutuhkan untuk menembus lini-lini Lyon malam itu.

Lini Serang

Ferran Torres - 6/10

Sebagai ujung tombak, Torres kesulitan lepas dari penjagaan Niakhate dan Bacher. Ia mendapat beberapa peluang, termasuk tembakan yang diselamatkan pada menit ke-57 dan gol yang dianulir pada menit ke-64. Pergerakannya bagus, tetapi ia kurang tajam untuk membuka keunggulan sendiri.

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Désiré Doué - 6/10

Yang paling aktif di antara para penyerang yang menjadi starter, Doué melepaskan total 4 tembakan, meski hanya satu yang tepat sasaran. Ia terus mengancam dari sayap kiri dan menggunakan kemampuan menggiring bolanya untuk melewati Athekame, tetapi pengambilan keputusan akhirnya kerap mengecewakan ketika memasuki kotak penalti. Ia diganti pada menit ke-81.

Maghnes Akliouche - 5/10

Malam yang sepi bagi sang pemain sayap, yang kesulitan memberi pengaruh pada pertandingan. Ia melepaskan dua tembakan pada babak pertama. Satu berhasil diselamatkan dan satu melenceng, tetapi pengaruhnya makin berkurang seiring berjalannya laga. Ia akhirnya digantikan oleh Ndjantou ketika PSG mencari ancaman yang lebih langsung.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Mika Godts - 8/10

Penampilan singkat yang mengubah jalannya laga. Masuk pada menit ke-57, Godts menambah daya serang langsung yang sangat dibutuhkan. Ia kemudian mencetak gol pada menit ke-84 untuk mengubah skor menjadi 2-0, menunjukkan ketenangan saat menuntaskan serangan cepat dan praktis memastikan kemenangan.

Lucas Hernández - 6/10

Masuk pada menit ke-65 untuk memperkuat sisi kiri. Ia memberikan stabilitas pertahanan dan memungkinkan PSG beralih ke formasi yang lebih rapat pada tahap akhir pertandingan.

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Senny Mayulu - 9/10

Pahlawan malam itu. Mayulu masuk pada menit ke-65 dan memecah kebuntuan hanya tujuh menit kemudian lewat penyelesaian akurat pada menit ke-72. Dampaknya langsung terasa, menghadirkan ketajaman dalam penyelesaian akhir yang tidak ditunjukkan para penyerang starter.

Lucas Beraldo - Tidak dinilai

Masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga, tanpa cukup waktu untuk memengaruhi jalannya permainan secara taktis.

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Quentin Ndjantou - Tidak dinilai

Masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga, tanpa cukup waktu untuk memengaruhi jalannya permainan secara taktis.

Luis Enrique - 8/10

Enrique patut mendapat pujian besar atas caranya mengelola pertandingan. Menyadari lini depan yang menjadi starter mulai buntu, keputusannya memasukkan Mayulu dan Godts terbukti jitu. Kedua pemain pengganti itu mencetak gol, membenarkan penyesuaian taktisnya dan memastikan kemenangan yang membawa PSG ke puncak.