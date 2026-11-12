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Prancis takluk 1-3 dalam laga Nations League di San Siro meski Michael Olise mencetak gol pembuka lebih awal. Hasil itu menjadi kekalahan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis.

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Olise memanfaatkan umpan lepas Gianluigi Donnarumma untuk membawa Prancis unggul pada menit ke-10, dan tim tamu mengendalikan permainan pada awal laga. Namun, Nicolo Cambiaghi melewati Malo Gusto untuk menciptakan gol penyeimbang Pio Esposito pada menit ke-26. Sebelum jeda, tembakan Bradley Barcola membentur tiang gawang.

Sepakan Rayan Cherki juga ditepis hingga membentur tiang gawang pada awal babak kedua. Setelah itu, Gusto menjatuhkan Cambiaghi dan memberi Italia penalti, tetapi eksekusi Sebastiano Esposito melebar. Tak lama kemudian, Italia menghukum Prancis ketika pemain pengganti Federico Dimarco memberi umpan kepada Davide Frattesi pada menit ke-63. Pio Esposito memastikan kemenangan lewat penalti pada menit ke-75 setelah Dayot Upamecano melanggar Antonio Vergara.

Prancis menguasai bola 65% dan melepaskan 18 tembakan, tetapi menelan kekalahan pertama mereka di San Siro. Italia dan Prancis kini sama-sama mengoleksi sepuluh poin di Grup A1, dengan Italia memuncaki klasemen berkat keunggulan rekor pertemuan. Prancis akan menjamu Turki pada Minggu, dengan satu poin sudah cukup untuk membawa mereka ke perempat-final.

Berikut rapor pemain Prancis dari San Siro...

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Kiper & pertahanan

Mike Maignan (6/10): Melakukan dua penyelamatan bagus untuk menggagalkan Sebastiano Esposito pada menit ke-28 dan Pio Esposito pada awal babak kedua, tetapi tak punya banyak peluang untuk menghalau dua penyelesaian dari jarak dekat. Ia menebak arah yang tepat saat menghadapi penalti kedua, tetapi sepakan yang keras tetap menaklukkannya.

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Malo Gusto (4/10): Malam yang ingin segera dilupakan. Cambiaghi melewatinya dalam proses terciptanya gol penyeimbang dan terus menyulitkannya sepanjang laga, sebelum Gusto menjatuhkan sang pemain sayap hingga Italia mendapat penalti pada menit ke-58. Umpan silangnya sempat menciptakan peluang bagi Barcola pada babak pertama, tetapi ia digantikan Sael Kumbedi pada menit ke-77.

Dayot Upamecano (5/10): Membaca permainan dengan baik untuk menggagalkan serangan balik Italia sesaat sebelum turun minum, tetapi tekelnya yang ceroboh terhadap pemain pengganti Antonio Vergara menghasilkan penalti yang membuat Prancis tak mampu lagi mengejar.

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Jeremy Jacquet (6/10): Menerima kartu kuning pada menit ke-13 karena menghentikan serangan balik Pio Esposito. Ia tidak bertanggung jawab langsung atas gol mana pun dan sempat mencoba tendangan salto yang ambisius dari situasi bola mati menjelang akhir laga.

Adrien Truffert (6/10): Kerap maju membantu serangan dari posisi bek kiri dan memberi umpan kepada Cherki untuk melepaskan tembakan pada babak pertama. Sebagian besar ancaman Italia datang dari sisi seberang, dan ia digantikan Andy Diouf pada menit ke-77.

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Lini tengah

Adrien Rabiot (7/10): Sang kapten memberi contoh lewat tekanannya, sementara sundulannya pada awal laga menyambut umpan silang Desire Doue ditepis dengan gemilang oleh Donnarumma. Ia melakukan sprint kembali ke pertahanan yang luar biasa untuk menghentikan Riccardo Calafiori pada babak pertama, lalu kembali melepaskan tembakan yang ditepis beberapa saat sebelum Italia mendapat penalti pertama.

Lucas Da Cunha (7/10): Salah satu pemain Prancis yang paling aktif pada babak pertama. Tembakannya melesat tipis ke samping gawang sesaat sebelum gol pembuka Olise, dan ia kembali mencoba peruntungan dari jarak jauh tak lama kemudian. Ia menciptakan peluang Rabiot pada babak kedua, tetapi dinyatakan melakukan pelanggaran karena terlambat menekel Frattesi.

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Rayan Cherki (6/10): Mengatur permainan di belakang tiga penyerang dan nyaris mengembalikan keunggulan Prancis setelah jeda ketika Donnarumma menepis tembakannya hingga membentur tiang gawang. Terkadang ia terlalu lama mengolah bola, termasuk saat mengambil satu sentuhan tambahan meski berada dalam posisi bagus di kotak penalti. Ia digantikan Eduardo Camavinga pada menit ke-82.

Lini serang

Michael Olise (8/10): Pemain terbaik Prancis tanpa Kylian Mbappe. Ia memanfaatkan kesalahan Donnarumma, melewati sebuah tekel, lalu menuntaskan peluang untuk membuka skor. Setelah itu, ia menciptakan peluang Barcola yang membentur tiang gawang. Ia terus berusaha hingga akhir lewat serangkaian tembakan dari jarak jauh, termasuk tendangan bebas yang melambung tipis di atas gawang.

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Desire Doue (7/10): Aktif sejak awal, dengan tembakan pertamanya mengenai sisi luar jaring gawang dan umpan silang yang menghasilkan sundulan Rabiot. Ia terkena sikutan Frattesi di mulut pada pertengahan babak kedua dan tetap bermain sebelum digantikan Senny Mayulu pada menit ke-77.

Bradley Barcola (7/10): Kurang beruntung gagal mencetak gol setelah tembakan melengkungnya membentur tiang gawang usai serangan cepat pada menit ke-35. Ia menciptakan peluang awal bagi Doue dan memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan, tetapi dua kali terjebak offside sebelum digantikan Junior Kroupi pada menit ke-77.

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Pemain pengganti & pelatih

Sael Kumbedi (6/10): Melakoni debutnya bersama Prancis dengan menggantikan Gusto ketika Italia sudah unggul 3-1.

Senny Mayulu (6/10): Melakoni debutnya dengan menggantikan rekan setimnya di PSG, Doue. Ia mendapatkan tendangan bebas yang nyaris dimaksimalkan Olise menjelang akhir laga.

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Andy Diouf (5/10): Menggantikan Truffert pada menit ke-77, tetapi kesulitan memberi pengaruh ketika Prancis kehabisan cara untuk menyerang.

Junior Kroupi (5/10): Melakoni debutnya dengan menggantikan Barcola, tetapi menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu akibat pelanggaran terhadap Samuele Ricci saat frustrasi.

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Eduardo Camavinga (6/10): Masuk menggantikan Cherki pada menit ke-82 dan memberi umpan untuk tembakan jarak jauh Olise.

Zinedine Zidane (5/10): Timnya mendominasi awal pertandingan, tetapi kehilangan bentuk permainan setelah gol penyeimbang Italia. Prancis kemudian tidak melepaskan tembakan selama lebih dari 25 menit setelah upaya Rabiot pada menit ke-58. Ia baru melakukan empat pergantian pemain setelah gol ketiga Italia.