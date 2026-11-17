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Portugal meraih kemenangan susah payah 3-2 atas Wales di Cardiff. Carlos Forbs masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol penentu kemenangan dengan mengenakan nomor punggung 7 yang identik dengan Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes dan Pedro Neto juga mencetak gol saat tim asuhan Jorge Jesus memenangi laga sengit.

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Portugal menuntaskan fase grup UEFA Nations League dengan kemenangan 3-2 atas Wales di Cardiff City Stadium dalam laga yang kacau tetapi berakhir manis bagi mereka. Pertandingan ini diwarnai perubahan taktik dan momentum, diawali gol cepat Bruno Fernandes setelah menerima umpan dari Joao Neves. Namun, pertahanan Portugal kesulitan meredam transisi tim asuhan Craig Bellamy. David Brooks dan Sorba Thomas membalikkan keadaan untuk memberi Wales keunggulan sementara. Tim tamu menyamakan kedudukan melalui Pedro Neto tepat sebelum jeda, menutup babak pertama yang berlangsung sengit dengan skor 2-2.

Pada babak kedua, Portugal semakin menguasai bola dan akhirnya mencatatkan 59 persen penguasaan. Momen penentu datang pada menit ke-70 ketika pemain pengganti Carlos Forbs mencetak gol yang memastikan tiga poin bagi Portugal. Meski kartu merah Pedro Neto membuat Portugal berada di bawah tekanan pada pengujung laga, lini pertahanan mereka tetap kokoh menghadapi 22 tembakan Wales dan mengamankan kemenangan. Hasil ini mengukuhkan Portugal di puncak Grup 4, sekaligus memperlihatkan kelancaran serangan dan ketangguhan taktik yang kian berkembang di bawah Jorge Jesus.

Kiper & Pertahanan

Diogo Costa - 7/10

Meski kebobolan dua kali, Costa berperan penting dalam menjaga keunggulan Portugal. Ia melakukan enam penyelamatan sepanjang laga, termasuk beberapa aksi gemilang untuk menggagalkan serangan Wales yang terus berdatangan dan menghasilkan delapan tembakan tepat sasaran. Distribusi bolanya juga tetap andal di bawah tekanan.

Joao Cancelo - 6/10

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Cancelo seperti biasa memberi dorongan serangan dari sisi lapangan, turut berkontribusi pada total 658 operan Portugal. Namun, ia beberapa kali kesulitan menghadapi permainan langsung Sorba Thomas dan David Brooks, terutama saat Wales melancarkan serangan balik cepat.

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Antonio Silva - 6/10

Bek tengah muda ini menjalani malam yang sibuk dan turut berkontribusi pada 24 sapuan lini belakang Portugal. Ia sempat kesulitan menghadapi kekuatan fisik lini depan Wales pada babak pertama, tetapi penempatan posisinya membaik seiring berjalannya pertandingan.

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Renato Veiga - 6/10

Veiga bertugas mengatasi ancaman bola udara dan duel fisik. Duet bek tengah yang ia bentuk tampak rentan pada setengah jam pertama, tetapi akhirnya menemukan ritme yang diperlukan untuk meredam tuan rumah pada babak kedua.

Diogo Dalot - 7/10

Dalot menjalani malam yang sulit saat menghadapi pergerakan bek sayap Wales yang aktif membantu serangan. Ia diganti pada menit ke-71 ketika Jorge Jesus berupaya menyegarkan lini pertahanan setelah gol yang membawa Portugal unggul. Kontribusinya di sepertiga akhir lapangan terbatas.

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Lini Tengah

Vitinha - 6/10

Pengatur ritme di lini tengah ini membantu Portugal mengendalikan tempo dalam waktu yang cukup lama, tetapi ia kesulitan melewati intensitas permainan Wales di area tengah. Ia diganti pada menit ke-71 ketika pertandingan berubah menjadi pertarungan yang lebih menuntut pertahanan.

Joao Neves - 8/10

Neves menjadi motor lini tengah Portugal. Ia memberikan assist krusial untuk gol pembuka Bruno Fernandes pada menit ke-11 dan berperan besar dalam keberhasilan tim tamu menguasai pertarungan di lini tengah. Ia juga mencatatkan banyak intersepsi sebelum perubahan taktik menjelang akhir laga.

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Bruno Fernandes - 9/10

Sang kapten menampilkan performa yang menjadi ciri khasnya. Ia membuka skor pada menit ke-11 dan tetap menjadi pusat kreativitas tim sampai diganti pada masa tambahan waktu. Kepemimpinannya terlihat saat ia mengatur tempo pertandingan, termasuk pada momen-momen paling bergejolak.

Lini Serang

Pedro Neto - 7/10

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Penampilan yang bertolak belakang dalam satu laga. Neto tampil cemerlang dalam menyerang dan mencetak gol penyeimbang penting pada menit ke-43 untuk mengubah skor menjadi 2-2. Namun, penampilannya berakhir lebih cepat akibat kartu merah pada menit ke-74, memaksa rekan-rekannya mempertahankan keunggulan tipis dengan sepuluh pemain.

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Trincao - 7/10

Trincao terus-menerus merepotkan pertahanan Wales. Ia memberikan assist untuk gol Pedro Neto tepat sebelum turun minum dan menunjukkan kemampuan teknik yang apik di ruang sempit sebelum digantikan Joao Felix pada menit ke-59.

Goncalo Ramos - 5/10

Malam yang sepi bagi sang penyerang. Ramos kesulitan terlibat dalam proses membangun serangan dan tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran sebelum diganti sesaat sebelum laga memasuki satu jam. Meski begitu, pergerakannya membuka ruang bagi para penyerang sayap yang bergerak ke dalam.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Carlos Forbs - 8/10

Pemain pengganti yang benar-benar menentukan. Masuk pada menit ke-59, Forbs hanya membutuhkan 11 menit untuk mencetak gol kemenangan. Penyelesaian akhirnya yang tajam menjadi pembeda kedua tim.

Joao Felix - 6/10

Dimasukkan untuk membantu Portugal lebih lama menguasai bola, Felix berperan dalam proses terciptanya gol ketiga, tetapi harus lebih fokus pada tugas bertahan setelah Neto diusir.

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Angel Gomes (A. Costa) - 6/10

Masuk pada menit ke-71 untuk memperkokoh susunan pertahanan. Ia bermain disiplin dan membantu Portugal melewati 20 menit terakhir dengan jumlah pemain lebih sedikit.

Ruben Neves - 6/10

Masuk bersama Gomes untuk menghadirkan pengalaman. Kehadirannya membantu Portugal menjaga susunan permainan ketika Wales mengerahkan banyak pemain ke depan menjelang akhir laga.

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Geovany Quenda - N/A

Pergantian taktis pada menit ke-92 untuk mengulur waktu.

Jorge Jesus - 7/10

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Jesus patut mendapat pujian atas pergantian pemainnya yang proaktif. Ketika menyadari permainan mulai berjalan tidak sesuai harapan, ia memasukkan Carlos Forbs. Keputusan jitu itu memastikan kemenangan. Namun, rapuhnya pertahanan pada babak pertama tetap menjadi masalah taktis yang perlu diperhatikan.