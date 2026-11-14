Laga pertama Portugal sejak pensiunnya kapten legendaris Cristiano Ronaldo menjadi malam yang ingin segera dilupakan. Kerapuhan pertahanan mereka diekspos tanpa ampun di Estadio Municipal de Braga dalam kekalahan telak 4-1 dari Denmark. Titik balik pertandingan terjadi sesaat sebelum turun minum, ketika Pierre-Emile Højbjerg mengeksekusi penalti pada menit ke-43 untuk menghukum kurangnya disiplin di kotak penalti Portugal. Perubahan momentum itu berakibat fatal bagi tim asuhan Jorge Jesus, yang gagal kembali menemukan keseimbangan setelah jeda.

Babak kedua diwarnai pergerakan tajam Rasmus Højlund, yang mencetak dua gol dalam rentang tujuh menit dan praktis mengakhiri perlawanan Portugal. Joachim Andersen menambah gol keempat pada menit ke-75, menyoroti kegagalan Portugal dalam mengantisipasi bola mati. Bernardo Silva memang mencetak gol hiburan pada menit ketiga waktu tambahan, tetapi peluit akhir menegaskan malam yang mengecewakan bagi tuan rumah. Portugal mendominasi penguasaan bola (55%), namun jauh lebih lemah dalam fase transisi.

Kiper & Pertahanan

Diogo Costa - 4/10

Malam yang ingin dilupakan kiper Porto ini. Ia kebobolan empat kali meski Denmark hanya mencatatkan enam tembakan tepat sasaran. Ia tak mampu menghentikan penalti Hoejbjerg dan tampak ragu-ragu saat pertahanan Portugal runtuh pada babak kedua. Ia hanya mencatatkan satu penyelamatan.

Ruben Dias - 4/10

Bek Manchester City ini kesulitan menghadapi kekuatan fisik Hoejlund dan secara mengejutkan ditarik keluar saat turun minum. Keterbatasan kecepatannya saat kembali bertahan terlihat ketika Denmark memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan Portugal dalam proses terciptanya gol pembuka.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot memberi kelebaran dalam serangan, tetapi berulang kali kedapatan berada di luar posisi saat bertahan. Ia gagal mengikuti pergerakan Mikkel Damsgaard dan Daramy, sehingga para bek tengah harus menghadapi lari pemain lawan yang menyusul dari belakang.

Afonso Costa - 3/10

Sore yang sulit bagi bek ini, yang tampak kewalahan menghadapi besarnya pertandingan. Ia kesulitan menjaga garis pertahanan, turut berperan dalam laga ketika Portugal kebobolan empat gol di kandang.

Renato Veiga - 4/10

Veiga berusaha membawa bola ke depan dari lini belakang, tetapi kewalahan menghadapi tekanan tinggi Denmark. Kemampuannya dalam duel udara tidak cukup untuk mencegah Andersen menyundul gol keempat tim tamu.

Lini Tengah

Bruno Fernandes - 5/10

Sang kapten berusaha mengatur permainan dan menciptakan beberapa peluang, tetapi ia kerap terisolasi ketika duet gelandang bertahan Denmark, Hjulmand dan Hoejbjerg, mempersempit ruang. Ia diganti pada menit ke-79 saat Portugal mencari tenaga baru.

Vitinha - 4/10

Meski rapi dalam mengolah bola, ia tidak menunjukkan intensitas fisik yang dibutuhkan untuk mengimbangi lini tengah Denmark. Ia nyaris tak terlihat ketika Denmark melewati area tengah lapangan lewat transisi langsung.

Ruben Neves - 4/10

Neves gagal memberi perlindungan yang dibutuhkan empat bek di belakangnya. Ia ditarik keluar pada menit ke-64 ketika Portugal sudah tertinggal tiga gol, setelah tak mampu membendung serangan Denmark.

Lini Serang

Joao Felix - 4/10

Felix sesekali memperlihatkan kemampuan tekniknya, tetapi kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Ia menjadi bagian dari lini serang yang mencatatkan 15 tembakan, namun kesulitan menguji Hermansen secara konsisten sebelum diganti saat skor 0-3.

Pedro Neto - 5/10

Neto menjadi ancaman paling langsung bagi Denmark pada babak pertama, memanfaatkan kecepatannya untuk meregangkan lini belakang lawan. Namun, umpan akhirnya kerap kurang akurat dan ia diganti dalam pergantian tiga pemain pada menit ke-64.

Goncalo Ramos - 4/10

Malam yang membuat frustrasi bagi penyerang ini karena ia minim mendapat suplai bola berkualitas. Ia kesulitan menemukan ruang di antara Andersen dan Provstgaard serta gagal mencetak gol meski Portugal menguasai bola 55%.

Pemain Pengganti & Pelatih

Trincao - 5/10

Masuk pada menit ke-64, tetapi kesulitan memberi dampak pada pertandingan yang sudah semakin sulit diselamatkan.

Joao Palhinha - 4/10

Dimasukkan untuk menstabilkan lini tengah, tetapi justru menerima kartu kuning pada menit ke-87 ketika rasa frustrasinya memuncak.

Bernardo Silva - 6/10

Satu-satunya sisi positif bagi tuan rumah. Setelah masuk dari bangku cadangan pada menit ke-79, ia mencetak gol lewat penyelesaian apik pada menit ke-90+3.

Carlos Forbs - 5/10

Dimasukkan pada fase akhir untuk menambah kecepatan, tetapi pertahanan Denmark terlalu rapat untuk ditembus.

Joao Neves - N/A

Baru masuk pada menit ke-83 sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk dinilai secara layak.

Jorge Jesus - 2/10

Petaka taktik bagi pelatih berpengalaman ini. Garis pertahanannya yang tinggi dihancurkan oleh transisi Denmark, sementara keputusannya mengganti Ruben Dias saat turun minum gagal mengatasi masalah dalam susunan tim yang menyebabkan Portugal kebobolan tiga gol pada babak kedua.