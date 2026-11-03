Bagikan Ikuti GOAL di Google

Paris Saint-Germain mempertahankan rekor sempurnanya di Liga Champions dengan kemenangan 6-0 atas Villarreal di Estadio de la Ceramica. Empat gol yang dicetak pada babak pertama memastikan tiga poin bagi tim asuhan Luis Enrique, yang mendominasi seluruh aspek statistik.

Iklan

Paris Saint-Germain tampil dominan secara statistik saat melibas Villarreal 6-0, sekaligus mencatatkan kemenangan keempat berturut-turut di fase grup Liga Champions. Tim tamu praktis memastikan kemenangan dalam 20 menit pertama dengan memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan untuk unggul 4-0 pada menit ke-17. PSG menguasai 71% bola dan mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 2,69, berbanding 0,66 milik tuan rumah.

Villarreal tak mendapat kesempatan untuk bangkit pada babak kedua. Ruiz mencetak gol keduanya malam itu tak lama setelah pertandingan dilanjutkan, sebelum pemain pengganti Denis Boly menutup pesta gol pada menit ke-78. Efisiensi PSG terlihat dari 12 tembakan tepat sasaran dalam 22 percobaan, sementara organisasi pertahanan mereka membatasi Villarreal hanya pada dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Hasil ini menempatkan PSG di puncak klasemen dengan selisih gol +15.

Penjaga gawang & pertahanan

Matvey Safonov - 7/10

Sang penjaga gawang menjalani pertandingan yang relatif tenang berkat dominasi wilayah permainan timnya. Ia melakukan dua penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan dan mampu menghadapi Villarreal yang menguasai 29% bola. Distribusi bolanya turut membantu PSG mencatatkan 738 operan akurat.

Achraf Hakimi - 8/10

Getty Images

Menjadi kapten malam itu, Hakimi terus menjadi opsi serangan di sisi kanan hingga ditarik keluar pada menit ke-74. Ia berkontribusi dalam lini pertahanan yang hanya memberi lawan dua tembakan tepat sasaran dan berperan penting dalam sistem pressing tinggi yang membuat tim tamu mendapatkan 19 tendangan bebas.

Iklan Iklan

Lucas Hernandez - 7/10

Hernandez tampil solid di sisi kiri lini belakang berisi empat pemain. Ia jarang mendapat tekanan dari serangan Villarreal dan fokus menjaga organisasi pertahanan, turut berkontribusi pada total 45 sapuan timnya.

Topik Terkait

Willian Pacho - 8/10

Pacho menunjukkan visi permainan yang bagus sejak awal dengan memberikan assist untuk gol pembuka Joao Neves pada menit kesembilan. Ia unggul secara fisik dalam duel-duel bertahan sebelum menit bermainnya diatur pada fase akhir pertandingan.

Illia Zabarnyi - 7/10

Bek tengah ini membangun kerja sama yang solid dengan Pacho untuk meredam serangan balik Villarreal. Ia menuntaskan pertandingan dengan akurasi operan yang tinggi saat PSG mengalirkan bola di sepanjang lini belakang untuk menguras tenaga lawan.

Iklan

Lini tengah

Fabian Ruiz - 9/10

Ruiz menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini tengah dengan mencetak dua gol yang menegaskan kontribusinya dalam serangan. Ia mencetak gol pada menit ke-17 untuk mengubah skor menjadi 4-0, lalu kembali mencetak gol pada menit ke-50 setelah menerima assist dari Vitinha. Pergerakannya memasuki kotak penalti dari lini kedua sulit diikuti para gelandang Villarreal.

Vitinha - 8/10

Pemain tim nasional Portugal ini menjadi pengatur irama di lini tengah dan mencatatkan assist untuk gol kedua Ruiz. Ia mengendalikan tempo permainan dan berperan sentral dalam penguasaan bola PSG yang mencapai 71% sebelum diganti pada menit ke-74.

Getty Images

Iklan

Joao Neves - 9/10

Neves tampil sangat produktif dengan membuka keunggulan pada menit kesembilan. Ia kemudian memberikan assist untuk Senny Mayulu pada menit ke-13 dan mencatatkan assist keduanya untuk Denis Boly menjelang akhir pertandingan, sehingga terlibat langsung dalam tiga gol.

Lini serang

Senny Mayulu - 8/10

Pemain muda ini menunjukkan penyelesaian akhir yang tajam untuk mencetak gol ketiga PSG pada menit ke-13. Ia efektif memanfaatkan ruang di antara lini pertahanan dan lini tengah lawan sebelum digantikan Ferran Torres saat pertandingan memasuki satu jam.

Iklan

Desire Doue - 8/10

Doue menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-12 lewat penyelesaian yang tenang setelah menerima assist dari Akliouche. Kecepatannya saat melancarkan serangan balik terus menyulitkan para bek sayap Villarreal selama 74 menit ia berada di lapangan.

Maghnes Akliouche - 9/10

Meski tidak mencetak gol, Akliouche menjadi sosok utama di balik pesta gol pada babak pertama. Ia memberikan dua assist dalam rentang lima menit, masing-masing untuk Doue pada menit ke-12 dan Ruiz pada menit ke-17, sebelum diganti pada menit ke-60.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Malo Godts - 6/10

Masuk menggantikan Akliouche pada menit ke-60. Ia menjaga lebar permainan di sisi kanan dan membantu tim mempertahankan keunggulan tanpa perlu mengerahkan tenaga berlebihan.

Ferran Torres - 6/10

Masuk menggantikan Mayulu saat pertandingan memasuki satu jam. Ia memberi energi baru di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak terlibat langsung dalam gol.

Iklan

Denis Boly - 7/10

Masuk pada menit ke-74 dan langsung memberi dampak dengan mencetak gol keenam pada menit ke-78, memanfaatkan assist Neves.

Lucas Beraldo - 6/10

Menggantikan Hakimi untuk 16 menit terakhir guna memperkuat pertahanan dan memastikan PSG tetap tanpa kebobolan.

Iklan

Quentin Ndjantou - 6/10

Masuk menjelang akhir pertandingan untuk menggantikan Doue dan menambah tenaga pada menit-menit penutup saat tempo permainan mulai melambat.

Luis Enrique - 9/10

Getty Images

Rancangan taktik sang pelatih berjalan sempurna dengan mengeksploitasi formasi 4-4-2 Villarreal yang bermain rapat di tengah. Keputusannya memainkan Akliouche dan Mayulu sejak awal langsung membuahkan hasil, sementara pergantian pemainnya dilakukan pada waktu yang tepat untuk menjaga kondisi para pemain kunci menghadapi laga-laga berikutnya.