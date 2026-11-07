Rapor pemain Newcastle vs Fulham: Gol spektakuler Jacob Murphy tak cukup, Newcastle ditahan imbang di Craven Cottage

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Newcastle United harus puas membawa pulang satu poin dari Craven Cottage meski Jacob Murphy menunjukkan aksi individu brilian. Gol penyama kedudukan Rodrigo Muniz pada menit-menit akhir menghapus keunggulan tim tamu dalam laga yang menyuguhkan pertarungan taktik menarik dan berakhir imbang 1-1.

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Newcastle United bermain imbang di London Barat dalam laga yang lebih ditentukan oleh efektivitas saat transisi ketimbang dominasi wilayah permainan yang berkelanjutan. Tim asuhan Matthias Jaissle menerapkan blok pertahanan menengah untuk memanfaatkan formasi Fulham yang melebar. Strategi itu membuahkan hasil pada menit ke-80 ketika Murphy memanfaatkan kesalahan Sander Berge dan melepaskan tembakan melengkung yang menghasilkan gol pembuka nan indah. Namun, organisasi pertahanan Newcastle goyah hanya tiga menit kemudian sehingga Muniz mampu menyamakan kedudukan.

Secara statistik, pertandingan ini berlangsung sangat berimbang. Fulham menguasai 58% bola, tetapi Newcastle menciptakan peluang yang lebih berkualitas dan menutup laga dengan xG 0,91, dibandingkan 0,62 milik tuan rumah. Newcastle akan menyesali gol Dan Burn yang dianulir pada babak pertama, meski pada akhirnya mereka juga berutang kepada serangkaian penyelamatan gemilang Lukas Hornicek yang menjaga satu poin hingga detik-detik akhir.

Kiper & Pertahanan

Lukas Hornicek - 8/10

Pemain paling menonjol di kubu tim tamu. Hornicek mencatatkan lima penyelamatan, dengan yang terpenting berupa tepisan ujung jari untuk menggagalkan tembakan keras Ryan Sessegnon pada masa tambahan waktu. Penempatan posisi dan refleksnya saat menghadapi Oscar Bobb pada awal laga menjadi landasan penampilan pertahanan yang tangguh.

Amar Dedic - 6/10

Penampilan yang naik turun bagi bek kanan ini. Meski ia turut berkontribusi saat Newcastle memenangi total 45 duel, kartu kuning yang diterimanya pada menit ke-92 akibat pelanggaran terhadap Muniz mengundang tekanan yang tidak perlu. Ia beberapa kali kesulitan menghadapi pergerakan Antonee Robinson yang merangsek dari belakang.

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Malick Thiaw - 7/10

Pemain belakang yang paling tenang saat menguasai bola, dengan 45 umpan akurat. Kemampuannya membaca permainan sangat baik hingga ia diganti pada menit ke-85, memberi Newcastle pijakan penting untuk membangun serangan dari belakang.

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Dan Burn - 6/10

Sempat mengira sundulannya telah memecah kebuntuan, tetapi gol itu dianulir karena pelanggaran Wissa terhadap lawan dalam proses serangan. Ia dominan dalam duel udara, tetapi kurang cepat bergerak menyamping untuk menutup umpan silang yang menghasilkan gol penyeimbang Muniz.

Lewis Hall - 7/10

Penampilan penuh kerja keras dari bek kiri ini, yang memenangi 11 duel dan melakukan tiga tekel sukses. Ia nyaris mencetak gol kemenangan menjelang akhir laga, tetapi upayanya pada menit ke-88 digagalkan Bernd Leno.

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Lini Tengah

Sean Steur - 5/10

Bermain di lini tengah yang padat, Steur kesulitan memberi pengaruh saat transisi. Ia melepaskan satu tembakan jarak jauh yang melenceng sebelum digantikan Fernandez-Pardo pada menit ke-74.

Nico Gonzalez - 6/10

Memberikan daya juang yang dibutuhkan di lini tengah selama 61 menit. Kedisiplinan taktisnya membantu Newcastle mempertahankan bentuk permainan, meski ia kurang memiliki kreativitas untuk membongkar blok pertahanan rendah Fulham sebelum ditarik keluar.

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Yoane Wissa - 5/10

Laga yang mengecewakan bagi Wissa, dengan kontribusi utamanya justru berupa pelanggaran terhadap Timothy Castagne yang membuat gol Burn dianulir. Tembakannya dari sudut sempit mengenai sisi luar jaring, tetapi ia gagal benar-benar menguji Leno.

Lini Serang

Jacob Murphy - 8/10

Nyaris menjadi pencetak gol kemenangan. Gol Murphy pada menit ke-80 memperlihatkan kejelian dalam menekan lawan dan kualitas penyelesaian: ia memotong umpan yang lemah lalu melepaskan tembakan melengkung ke pojok atas gawang. Ia menjadi ancaman Newcastle yang paling konsisten lewat serangan balik.

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Harvey Barnes - 7/10

Mencatatkan xG individu tertinggi di Newcastle (0,58) dan memaksa Leno melakukan dua penyelamatan luar biasa pada babak pertama. Meski gagal mencetak gol, pergerakannya tanpa bola terus menyulitkan lini belakang Fulham.

William Osula - 5/10

Memimpin lini depan dengan kerja keras, tetapi kurang mendapat suplai bola. Osula kerap terisolasi di antara Calvin Bassey dan David Affengruber serta gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran sebelum diganti pada menit ke-85.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Lewis Miley - 6/10

Masuk pada menit ke-61 dan melakukan sundulan penting untuk menghalau tendangan bebas berbahaya Alex Iwobi menjelang akhir laga.

Joe Willock - 6/10

Dimasukkan untuk menambah dinamika di lini tengah. Ia melepaskan satu tembakan jarak jauh yang menguji penempatan posisi Leno.

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Matias Fernandez-Pardo - 5/10

Sundulannya menjelang akhir laga berhasil ditepis. Ia juga mengalami benturan pada masa tambahan waktu yang mengganggu alur pertandingan.

Anthony Elanga - N/A

Masuk menggantikan Osula menjelang akhir laga dan hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi skor.

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Fabian Schar - N/A

Dimasukkan pada menit ke-85 untuk memperkuat pertahanan setelah gol penyeimbang.

Matthias Jaissle - 6/10

Rencana taktis Jaissle untuk bertahan dalam dan melancarkan serangan balik nyaris berjalan sempurna. Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan sesaat setelah gol Murphy menunjukkan kelemahan dalam mengelola pertandingan yang membuat timnya kehilangan dua poin.