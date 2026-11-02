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Newcastle United menelan kekalahan mengecewakan 1-0 di St James' Park setelah gol Thierno Barry pada babak kedua menjadi penentu. Kesalahan besar kiper Lukas Hornicek menjadi pembeda dalam laga ketika Newcastle kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi peluang matang.

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Pendekatan taktik Newcastle United di bawah Matthias Jaissle menghadapi ujian berat dalam hal kesabaran dan ketepatan saat melawan Everton asuhan David Moyes yang terorganisasi dengan baik. Babak pertama berlangsung hati-hati, dengan kedua tim sama-sama menjaga kerapatan struktur permainan. Newcastle mendominasi bola dengan penguasaan 52%, tetapi kurang mampu mengalirkan permainan secara vertikal untuk membongkar pertahanan rendah Everton yang rapat. Meski melepaskan total 17 tembakan, efektivitas Newcastle sangat rendah: mereka hanya dua kali memaksa Jordan Pickford melakukan penyelamatan sepanjang 90 menit.

Momen penentu tiba hanya empat menit setelah babak kedua dimulai. Kesalahan fatal kiper Lukas Hornicek memberi Thierno Barry gol pembuka pada menit ke-49, pukulan yang tak pernah benar-benar mampu diatasi tuan rumah. Newcastle terus menekan pada menit-menit akhir, tetapi frustrasi mereka bertambah dalam masa tambahan waktu yang kacau ketika pemain pengganti Jacob Ramsey menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat. Newcastle pun bermain dengan sepuluh orang pada detik-detik terakhir. Skor 0-1 mencerminkan kurangnya ketajaman Newcastle. Meski mencatatkan xG 1,71, mereka tak mampu menembus pertahanan Everton yang tangguh.

Kiper & pertahanan

Lukas Hornicek - 3/10

IMAGO

Malam yang ingin dilupakan sang kiper. Meski melakukan empat penyelamatan sehingga selisih skor tetap tipis, penampilannya sepenuhnya dibayangi kesalahan yang berujung pada gol kemenangan Thierno Barry pada menit ke-49. Dalam laga yang ditentukan oleh detail kecil, kegagalannya menjaga ketenangan pada momen krusial itu membuat timnya kehilangan peluang meraih satu poin.

Dan Burn - 6/10

Sang kapten tampil tangguh seperti biasanya di jantung pertahanan. Penempatan posisinya dapat diandalkan dan ia memimpin tim lewat sejumlah sapuan dari total 33 yang dicatat Newcastle. Namun, ia beberapa kali kesulitan menghadapi kecepatan Everton saat beralih ke serangan dan mendapat kartu kuning pada menit ke-32 karena melakukan pelanggaran taktis.

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Fabian Schaer - 5/10

Schaer berusaha memulai serangan dari belakang, tetapi umpan-umpan jarak jauhnya yang menjadi ciri khasnya kerap dipotong lini tengah Everton yang disiplin. Ia menerima kartu kuning jauh dalam masa tambahan waktu (90+9') ketika frustrasi memuncak. Dalam bertahan, ia menjadi bagian dari unit yang tampak rentan setiap kali tim tamu melancarkan serangan balik.

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Lewis Hall - 6/10

Hall menjadi salah satu jalur utama serangan Newcastle dan kerap bergerak ke area tengah untuk membantu membangun serangan. Ia turut menyumbang umpan silang dari total 24 yang dilepaskan tuan rumah, tetapi bola kirimannya sering diblok atau disapu bek-bek tengah Everton yang bertubuh tinggi. Ia rajin turun membantu pertahanan, tetapi umpan akhirnya kurang tepat.

Amar Dedic - 5/10

Dedic menjalani malam yang sulit menghadapi permainan langsung Everton dari sisi sayap. Meski berusaha melakukan overlap dan memberi kelebaran, ia kerap kedapatan keluar dari posisi saat Everton melancarkan serangan balik. Ia digantikan Birama Toure pada menit ke-87 ketika Jaissle mencari dorongan lebih besar dalam menyerang.

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Lini tengah

Joelinton - 6/10

Pemain asal Brasil itu menjadi motor Newcastle, memenangi sejumlah duel dan berusaha membawa bola maju melewati tiap lini. Ia menjadi sosok paling kuat secara fisik di lini tengah yang kesulitan menghadapi tekanan balik Everton. Ia ditarik keluar pada menit ke-75 dan digantikan Ramsey.

Joe Willock - 5/10

Willock kesulitan menemukan ruang-ruang kecil yang biasanya mampu ia manfaatkan. Pergerakannya dibatasi dua gelandang bertahan Everton dan ia gagal memberi dampak berarti di sepertiga akhir lapangan sebelum digantikan Yoane Wissa pada menit ke-64.

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Nicolas Gonzalez - 5/10

Ditempatkan dalam peran kreatif, Gonzalez lebih banyak berada di pinggiran permainan. Ia kesulitan menghubungkan lini tengah dengan William Osula dan kerap terpaksa bergerak ke sisi lapangan, tempat dua pemain lawan menjaganya sekaligus. Ia termasuk dalam pergantian ganda pada menit ke-64 dan memberi tempat kepada Sean Steur.

Lini serang

Harvey Barnes - 6/10

Barnes mungkin menjadi penyerang Newcastle paling berbahaya di antara para pemain yang tampil sejak awal, kerap bergerak ke dalam untuk melepaskan tembakan. Namun, seperti sebagian besar rekan setimnya, upayanya diblok atau melenceng dari sasaran. Ia kurang tajam untuk menaklukkan Pickford.

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Anthony Elanga - 5/10

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Kecepatan Elanga jarang dimanfaatkan secara efektif karena Everton bertahan dalam, sehingga ia tak punya ruang untuk berlari. Ia kesulitan memberi dampak dalam duel satu lawan satu dan akhirnya digantikan Jacob Murphy pada menit ke-76.

William Osula - 5/10

Malam yang membuat frustrasi penyerang muda itu, yang kerap terisolasi di antara bek-bek tengah Everton. Ia bekerja keras menahan bola, tetapi tidak mendapat suplai yang dibutuhkan untuk menguji kiper. Dari 17 tembakan Newcastle, hanya sedikit peluang berkualitas tinggi yang tercipta bagi pemain bernomor punggung sembilan itu.

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Pemain pengganti & manajer

Yoane Wissa (Masuk menit ke-64) - 5/10

Masuk untuk menambah energi di sepertiga akhir lapangan, tetapi kesulitan menembus pertahanan Everton. Kehadirannya tidak banyak meningkatkan kualitas tembakan tuan rumah.

Stijn Steur (Masuk menit ke-64) - 5/10

Pemain muda itu dimasukkan untuk menawarkan kemampuan teknis yang berbeda di lini tengah, tetapi kewalahan menghadapi intensitas permainan pada fase akhir laga.

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Jacob Ramsey (Masuk menit ke-75) - 2/10

Penampilan singkat yang berakhir buruk. Ia masuk untuk memberi dorongan, tetapi justru menerima dua kartu kuning secara beruntun (90+6' dan 90+8'). Kartu merah itu memupus harapan Newcastle untuk menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir.

Jacob Murphy (Masuk menit ke-76) - 5/10

Dimasukkan pada menit-menit akhir untuk menghadirkan tenaga segar dan kemampuan mengirim umpan silang, tetapi keunggulan Everton dalam duel udara membuat bola-bola kirimannya mudah diatasi.

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Birama Toure (Masuk menit ke-87) - Tidak dinilai

Pergantian taktis pada menit-menit akhir yang tidak memiliki cukup waktu untuk memengaruhi hasil.

Matthias Jaissle (Manajer) - 4/10

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Tim asuhan Jaissle mendominasi penguasaan bola, tetapi tidak memiliki rencana alternatif untuk membongkar pertahanan rendah. Pergantian pemainnya gagal mengubah momentum pertandingan, sementara kelengahan dalam bertahan yang berujung pada gol menunjukkan kerentanan saat beralih dari menyerang ke bertahan yang belum mampu ia atasi.