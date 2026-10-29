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Perjalanan Newcastle United di Carabao Cup berakhir mengecewakan di Hill Dickinson Stadium setelah kalah 1-3 dari Everton. Meski mendominasi penguasaan bola, Newcastle United takluk akibat penyelesaian akhir Everton yang efektif sebelum Dan Burn mencetak gol hiburan menjelang akhir laga.

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Newcastle tersingkir dari Carabao Cup secara mengecewakan setelah kalah 3-1 dari Everton di Hill Dickinson Stadium. Meski menguasai 56 persen bola dan melepaskan tembakan dua kali lebih banyak daripada tuan rumah, Newcastle harus membayar mahal kelengahan di lini belakang pada babak pertama.

Gol James Garner dan Hayden Hackney membawa Everton unggul nyaman 2-0 saat jeda, membuat Matthias Jaissle menghadapi tugas berat pada babak kedua.

Newcastle melakukan tiga pergantian pemain saat jeda sebagai bagian dari perubahan taktik untuk mengejar ketertinggalan. Namun, efektivitas Everton menjadi pembeda ketika Thomas Barry mencetak gol ketiga pada menit ke-69.

Burn memperkecil ketertinggalan pada menit ke-88, tetapi gol itu datang terlalu terlambat. Kegagalan Newcastle menghasilkan lebih dari satu gol dari sepuluh tembakan tepat sasaran menjadi gambaran malam ketika dominasi mereka di lapangan tak berbuah hasil.

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GOAL menilai para pemain Newcastle dari Hill Dickinson Stadium...

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Penjaga gawang & lini belakang

Lukas Hornicek - 5/10:

Malam yang sulit bagi penjaga gawang muda ini. Ia kebobolan tiga gol dari hanya lima tembakan tepat sasaran. Hornicek tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan gol pembuka Garner yang akurat, sementara buruknya koordinasi pertahanan di depannya membuatnya terus terekspos saat Everton beralih menyerang.

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Amar Dedic - 5/10:

Bek sayap ini memberi opsi di sisi lapangan saat menyerang, tetapi kerap berada terlalu jauh di depan ketika Everton merebut kembali bola. Ia gagal meredam ancaman dari pergerakan Vitalii Mykolenko yang menyusul serangan dari sisi lapangan.

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Fabian Schar - 5/10:

Penampilan yang tidak seperti biasanya dari pemain internasional Swiss ini, yang menerima kartu kuning pada menit ke-81. Ia kesulitan menjaga garis pertahanan tinggi saat menghadapi serangan langsung Everton dan berhasil dilewati dalam proses gol kedua.

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Dan Burn - 6/10:

Bek veteran ini menjadi pemain Newcastle yang paling produktif pada menit-menit akhir. Ia mencetak gol hiburan pada menit ke-88 dan menerima kartu kuning saat berupaya mempertahankan tekanan. Namun, ia beberapa kali kesulitan menghadapi kecepatan Tyler Dibling dan Thierno Barry dalam serangan balik.

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Lewis Hall - 5/10:

Hall sesekali menunjukkan kualitas tekniknya saat menguasai bola dan turut berkontribusi terhadap penguasaan bola Newcastle sebesar 56 persen. Namun, ia kurang disiplin dalam bertahan untuk mengikuti pergerakan Garner dan Hackney yang masuk belakangan ke kotak penalti.

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Lini tengah

Jacob Ramsey - 4/10:

Ditarik keluar saat jeda setelah nyaris tak terlihat sepanjang 45 menit pertama. Ramsey gagal mengatur tempo atau menghadirkan kreativitas yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan rapat Everton, sehingga diganti lebih awal demi perubahan taktik.

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Nicolas Gonzalez - 5/10:

Gelandang ini kesulitan menemukan ruang di antara dua bek tengah Everton yang disiplin, Jake O'Brien dan James Tarkowski. Meski mencatatkan tembakan tepat sasaran, ia tak cukup kuat secara fisik untuk menyulitkan tuan rumah sebelum diganti pada menit ke-81.

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Joe Willock - 6/10:

Salah satu dari sedikit pemain lini tengah Newcastle yang tampil baik. Willock memberi assist untuk gol Burn di pengujung laga dan bekerja tanpa lelah untuk menghubungkan permainan, meski ia kerap kalah jumlah pemain di area tengah.

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Lini serang

Jacob Murphy - 5/10:

Murphy mengirim beberapa umpan silang berbahaya selama 67 menit di lapangan dan turut membantu Newcastle mendapatkan sepuluh sepak pojok. Namun, penyelesaian akhirnya kurang baik ketika tim membutuhkan ketajaman.

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Harvey Barnes - 4/10:

Pemain lain yang menjadi korban perombakan saat jeda. Barnes tak mampu memengaruhi permainan dari sisi lapangan. Ia tidak mencatatkan percobaan ke gawang yang berarti ataupun keberhasilan melewati lawan sebelum digantikan Anthony Elanga.

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William Osula - 4/10:

Dipercaya memimpin lini serang, Osula nyaris tak terlibat sepanjang babak pertama. Ia kesulitan menahan bola di bawah tekanan dan termasuk dalam tiga pemain yang diganti saat jeda.

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Pemain pengganti & pelatih

Anthony Elanga - 5/10:

Masuk menggantikan Barnes saat jeda. Ia bermain lebih langsung dan cepat, meregangkan lini belakang Everton, tetapi pada akhirnya tak mampu mencetak gol yang dibutuhkan.

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Yoane Wissa - 5/10:

Masuk menggantikan Osula saat jeda. Pergerakan Wissa lebih aktif, tetapi ia menghadapi Jordan Pickford yang tampil gemilang. Penjaga gawang Everton itu mencatatkan total sembilan penyelamatan.

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Joelinton - 5/10:

Dimasukkan saat jeda untuk menambah kekuatan fisik di lini tengah. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-89 dan memberi tambahan kekuatan fisik, tetapi pertandingan sudah makin sulit diselamatkan ketika ia mulai menemukan ritmenya.

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Bazoumana Toure - 5/10:

Menggantikan Murphy pada menit ke-67. Ia membantu Newcastle terus menekan Everton pada seperempat akhir pertandingan, tetapi pengaruhnya terbatas ketika tuan rumah bertahan jauh ke belakang.

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Sean Steur - Tanpa nilai:

Masuk pada menit-menit akhir menggantikan Gonzalez ketika Jaissle mengambil risiko penuh.

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Matthias Jaissle - 4/10:

Rancangan taktik sang pelatih membuat lini tengah terlalu mudah ditembus pada babak pertama. Meski keputusan beraninya melakukan tiga pergantian pemain saat jeda meningkatkan performa tim, kelemahan pertahanan yang dimanfaatkan lewat serangan balik Everton tidak cukup cepat diatasi.