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Kiprah Marseille di Liga Europa terus tersendat setelah kalah tipis 0-1 dari Sturm Graz di Austria. Meski mendominasi penguasaan bola, tim Prancis itu takluk akibat gol cepat Oumar Diakite dan gagal mengubah dominasi mereka di lapangan menjadi hasil yang berarti.

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Skema taktik Marseille di bawah Bruno Genesio mengutamakan penguasaan bola dan struktur posisi, tetapi mereka tidak memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan disiplin Sturm Graz. Meski menguasai 72% bola, OM tampak nyaman saat membangun serangan, tetapi sangat kesulitan di sepertiga akhir lapangan. Kebobolan lebih dulu pada menit ke-13 lewat gol Oumar Diakite memaksa Marseille terus berupaya mengejar ketertinggalan sepanjang sisa pertandingan. Mereka pun tetap terpuruk di dasar klasemen setelah menelan tiga kekalahan dari tiga laga.

Secara statistik, pertandingan ini menunjukkan perbedaan antara kuantitas dan kualitas. Marseille melepaskan 14 tembakan, berbanding 13 milik Sturm Graz, tetapi tim tamu hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Kurangnya ketajaman begitu terasa: upaya Marseille memasuki kotak penalti di area berbahaya kerap dipatahkan oleh formasi bertahan 3-4-1-2 yang rapat dari tim Austria itu. Masuknya pemain berpengalaman pada babak kedua memang meningkatkan tempo, tetapi Marseille gagal mencetak gol penyeimbang yang mungkin layak mereka dapatkan jika melihat dominasi statistik mereka.

Kiper & Pertahanan

Jeffrey De Lange - 6/10

Karena Marseille menerapkan garis pertahanan tinggi, sang kiper nyaris hanya menjadi penonton dalam waktu lama. Namun, ia mencatatkan empat penyelamatan untuk menjaga selisih skor tetap satu gol. Ia tak banyak bisa berbuat terhadap penyelesaian tajam Diakite pada menit ke-13 yang menjadi gol kemenangan. Distribusi bolanya juga andal dan membantu OM mempertahankan penguasaan bola sebesar 72%.

Ulisses Garcia - 5/10

Bermain sebagai bek sayap kiri dalam formasi 4-2-3-1, Garcia kesulitan memberikan lebar permainan yang dibutuhkan untuk merenggangkan tiga bek Sturm Graz. Meski solid dalam bertahan, umpan-umpannya ke kotak penalti kurang akurat untuk menjangkau Maupay maupun para gelandang yang menyusul masuk.

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Nayef Aguerd - 5/10

Pemain tim nasional Maroko itu bermain selama 65 menit sebelum diganti. Ia turut terlibat dalam kelengahan pertahanan yang memberi Diakite ruang untuk mencetak gol pembuka. Meski secara umum mampu membaca permainan dengan baik setelahnya, kerusakan sudah terjadi saat transisi pada awal laga.

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Kelyane Bezahaf - 6/10

Penampilan yang cukup rapi dari pemain muda yang mengisi sisi kanan selama 83 menit. Ia menunjukkan kecepatan yang cukup baik untuk kembali bertahan, tetapi kerap memilih umpan aman ke belakang ketimbang bergerak maju melewati rekan setimnya, sehingga gagal benar-benar menguji para bek sayap Graz.

Bamo Meite - 5/10

Meite menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu babak kedua. Ia memenangi sejumlah duel udara, tetapi tampak rentan setiap kali Graz berusaha melancarkan serangan cepat melalui tengah. Disiplinnya mulai goyah seiring meningkatnya frustrasi pada tahap akhir pertandingan.

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Lini Tengah

Naim Kamissoko - 6/10

Gelandang muda itu mendapat tugas berat sebagai salah satu dari dua gelandang tengah. Ia menunjukkan penguasaan teknik yang baik dan terus mengalirkan bola, tetapi tidak memiliki jangkauan umpan vertikal untuk menembus lini pertahanan Austria yang bermain dalam setelah mencetak gol cepat.

Angel Gomes - 4/10

Malam yang mengecewakan bagi sosok kreatif ini. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-24 dan ditarik keluar saat jeda. Gomes kesulitan memberikan pengaruh seperti biasanya di ruang antarlini dan kerap tak mendapat ruang akibat kehadiran fisik Gorenc-Stankovic.

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Amine Gouiri - 5/10

Gouiri bekerja keras menghubungkan lini tengah dan serangan, tetapi pada akhirnya kurang terlibat dalam permainan. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-80 ketika upaya OM merebut bola semakin menunjukkan keputusasaan. Dengan hanya satu tembakan tepat sasaran yang dicatatkan seluruh tim, minimnya suplai bola kepadanya menjadi kegagalan taktik yang besar.

Keyliane Abdallah - 5/10

Pemain muda itu sesekali memperlihatkan kecepatannya di sayap, tetapi kerap terisolasi. Ia kesulitan melewati pemain yang menjaganya dalam situasi satu lawan satu. Hal itu turut mewarnai malam ketika Marseille mencatatkan 10 tembakan melenceng dan gagal menciptakan peluang berkualitas tinggi.

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Geoffrey Kondogbia - 5/10

Kondogbia memberikan kekuatan fisik, tetapi kurang lincah untuk mengikuti pergerakan para gelandang Graz saat mereka sesekali melancarkan serangan balik. Ia diganti pada menit ke-65 ketika Genesio mencari tenaga yang lebih dinamis di lini tengah.

Lini Serang

Neal Maupay - 4/10

Selama 46 menit yang membuatnya frustrasi, sang penyerang minim mendapat suplai bola dan kesulitan menjadi tumpuan serangan yang efektif saat menghadapi tiga bek tengah Graz. Ia diganti saat jeda ketika Marseille mencari pendekatan taktik lain untuk menembus kotak penalti.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Himad Abdelli - 6/10

Masuk pada jeda menggantikan Angel Gomes. Umpan-umpannya sedikit lebih langsung dan ia membantu OM menekan Graz hingga bertahan lebih dalam, meski umpan penentu tetap tak kunjung datang.

Igor Paixao - 5/10

Masuk pada jeda menggantikan Maupay. Meski menawarkan lebih banyak pergerakan di sepertiga akhir lapangan, ia tak mampu menemukan ruang untuk melepaskan tembakan tepat sasaran yang berarti.

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Conrad Egan-Riley - 6/10

Menggantikan Aguerd setelah 65 menit. Ia cukup solid dalam bertahan ketika Sturm Graz sebagian besar tidak lagi berupaya menyerang demi mempertahankan keunggulan.

Pierre-Emile Hojbjerg - 6/10

Masuk pada menit ke-65 menggantikan Kondogbia untuk menghadirkan kepemimpinan dari pemain berpengalaman. Ia meningkatkan tempo operan, tetapi pada tahap itu pertahanan rapat tim Austria sudah terlalu sulit ditembus.

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Timothy Weah - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-83 menggantikan Bezahaf. Ia tidak memiliki cukup waktu untuk memengaruhi hasil pertandingan.

Bruno Genesio - 4/10

Genesio patut khawatir dengan kurangnya kemampuan timnya menembus pertahanan lawan. Meski mendominasi penguasaan bola, skema taktiknya tampak tumpul saat menghadapi pertahanan yang bermain dalam. Dua pergantiannya saat jeda menunjukkan bahwa ia menyadari masalah tersebut, tetapi ia tak mampu menemukan cara menembus tim yang hanya menguasai 28% bola.