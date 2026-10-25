Rapor pemain Marseille vs Le Havre: Himad Abdelli dan Timothy Weah bersinar saat tuan rumah selamat dari ancaman di akhir laga dalam duel sengit tujuh gol

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Marseille meraih kemenangan ketiga beruntun di Ligue 1 dan kini hanya terpaut tiga poin dari posisi tiga besar, tetapi keunggulan empat gol mereka nyaris sirna dalam akhir laga yang menegangkan di Velodrome.

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Marseille tampak sudah pasti menang ketika Himad Abdelli mengubah skor menjadi 4-0 sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, setelah CJ Egan-Riley, Timothy Weah, dan Igor Paixao lebih dulu mencetak gol untuk tim asuhan Bruno Genesio. Le Havre, yang berada di dasar klasemen dan belum meraih kemenangan di liga musim ini, menolak menyerah. Pemain pengganti Josh Maja mencetak gol dari titik penalti dan kemudian lewat sundulan, dengan gol Lamine N'Diaye di antaranya, saat tim tamu mencetak tiga gol dalam 12 menit. Tuan rumah lalu harus menunggu peninjauan VAR yang panjang atas dugaan handball Tochukwu Nnadi jauh pada masa tambahan waktu, sebelum wasit Clement Turpin menolak klaim penalti Le Havre. Berikut penilaian kami untuk para pemain Marseille.

Penjaga gawang & pertahanan

Jeffrey de Lange - 6/10 Jeffrey de Lange sigap menahan tembakan keras Rayan Fofana pada pertengahan babak pertama dan mencatatkan total tiga penyelamatan. Ia menepis upaya Sota Nakamura, tetapi N'Diaye menyambar bola muntah untuk mencetak gol. Ia juga tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penalti maupun sundulan Maja pada pengujung laga.

Timothy Weah - 7/10 Timothy Weah, yang mengenakan ban kapten, menghadirkan momen terbaik babak pertama ketika melewati tiga pemain bertahan untuk menggandakan keunggulan pada menit ke-33. Namun, penampilannya ternoda pada pertengahan babak kedua saat ia menarik baju Fofana hingga timnya dihukum penalti, yang memicu kebangkitan Le Havre.

CJ Egan-Riley - 7/10 CJ Egan-Riley dibiarkan tanpa kawalan saat menyundul bola untuk mencetak gol pertamanya di Ligue 1 bagi klub, ketika laga belum berjalan lima menit. Sebuah kesalahan ceroboh tak lama setelah satu jam pertandingan nyaris menghadiahkan gol bagi Le Havre, sementara sundulan Maja untuk gol ketiga tim tamu memantul mengenai dirinya sebelum masuk gawang.

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Nayef Aguerd - 8/10 Nayef Aguerd mendominasi duel udara, berkali-kali menyundul bola untuk menghalau umpan silang saat Le Havre berusaha kembali ke pertandingan pada babak pertama. Tekel kerasnya terhadap Nakamura tak lama setelah satu jam pertandingan mengawali rangkaian penyelamatan di garis gawang yang menggagalkan peluang tim tamu.

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Emerson - 8/10 Emerson mengirim umpan silang untuk gol pembuka Egan-Riley dan tembakannya dari skema tendangan bebas yang dirancang dengan baik diblok. Sapuan di garis gawang untuk menggagalkan peluang Maja pada menit ke-63, ketika De Lange sudah terlewati, sama krusialnya dengan assist yang ia berikan.

Lini tengah

Tochukwu Nnadi - 6/10 Tochukwu Nnadi melindungi lini pertahanan dengan baik selama satu jam pertama dan memberi ruang bagi para pemain yang lebih kreatif untuk tampil menonjol. Namun, ia melakukan empat pelanggaran, salah satunya menghasilkan tendangan bebas yang berujung pada gol ketiga Le Havre. Ia juga beruntung lolos dari hukuman penalti setelah VAR meninjau dugaan handball-nya pada masa tambahan waktu.

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Pierre-Emile Hojbjerg - 7/10 Pierre-Emile Hojbjerg menghadirkan ketangguhan dan kendali di lini tengah. Tendangan melengkungnya pada babak pertama nyaris berbuah gol, dan ia menciptakan peluang untuk Paixao lewat umpan tumit cerdik pada menit ke-60. Marseille tampak jauh lebih rentan setelah ia ditarik keluar pada menit ke-84.

Himad Abdelli - 9/10 Himad Abdelli menjadi pemain paling menonjol. Pengaruhnya begitu besar hingga Le Havre menugaskan Amir Richardson untuk mengawalnya secara khusus. Ia mengawali proses terciptanya gol Paixao lewat putaran badan dan umpan cepat kepada Amine Gouiri, lalu melengkapi penampilannya dengan tendangan voli setengah lambung ke pojok atas gawang pada menit ke-55. Dua kali peluangnya digagalkan Gauthier Gallon yang maju meninggalkan garis gawang, dan ia tetap bermain setelah mengalami benturan pada pergelangan kaki sebelum ditarik keluar dengan sambutan tepuk tangan meriah.

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Lini serang

Amine Harit - 7/10 Amine Harit tampil aktif di antara lini, menciptakan peluang sundulan bagi Aguerd pada menit-menit awal serta peluang tendangan melengkung untuk Abdelli. Ia juga terlibat dalam insiden pada babak pertama ketika Enzo Koffi, sebagai pemain bertahan terakhir, menahannya. Publik Velodrome menuntut kartu merah, tetapi wasit tidak mengeluarkannya.

Igor Paixao - 8/10 Igor Paixao terus menjadi ancaman di sayap. Ia memberi umpan kepada Weah untuk gol kedua dan menunjukkan naluri tajam untuk mengubah skor menjadi 3-0 lima menit setelah jeda. Ia memaksa Gallon melakukan penyelamatan pada menit ke-60 dan terus bermain meski mengalami benturan pada bahu, hingga digantikan pada masa tambahan waktu.

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Amine Gouiri - 7/10 Amine Gouiri menjadi tumpuan serangan dan memberikan assist untuk gol Paixao. Umpan silangnya dari tendangan bebas yang dieksekusi cepat hanya bisa dihalau sebagian, sehingga Abdelli mencetak gol keempat. Namun, ia dua kali terjebak offside.

Pemain pengganti & pelatih

Neal Maupay - 5/10 Neal Maupay menggantikan Gouiri pada menit ke-78, tetapi kesulitan memberi dampak ketika Le Havre mengambil kendali. Ia menerima kartu kuning jauh pada masa tambahan waktu.

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Keyliane Abdallah - 5/10 Keyliane Abdallah masuk menggantikan Harit pada menit ke-78 dan menghabiskan sebagian besar waktu singkatnya di lapangan untuk bertahan ketika situasi berbalik.

Nouhoum Kamissoko - 5/10 Nouhoum Kamissoko menggantikan Abdelli pada menit ke-84 dan langsung menghadapi periode paling kacau bagi Marseille sore itu.

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Angel Gomes - 5/10 Angel Gomes masuk menggantikan Hojbjerg dengan sambutan beragam dari publik Velodrome dan hanya punya sedikit kesempatan untuk memberi dampak.

Ulisses Garcia - N/A Ulisses Garcia dimasukkan untuk menggantikan Paixao pada masa tambahan waktu guna memperkuat pertahanan.

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Bruno Genesio - 6/10 Bruno Genesio menyiapkan timnya untuk menggempur Le Havre, dan keunggulan 4-0 menjadi bukti keberhasilan rencananya. Namun, Marseille kehilangan kendali setelah pergantian pemain yang ia lakukan dan nyaris membuang dua poin, bergantung pada satu keputusan VAR.