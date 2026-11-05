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Marseille meraih kemenangan tangguh 1-0 di markas Bayer Leverkusen berkat gol Amine Gouiri melalui penyelesaian klinis pada babak kedua. Meski tuan rumah menguasai 58 persen penguasaan bola, tim asuhan Bruno Genesio menjalankan rencana bertahan dengan sempurna untuk mengamankan tiga poin.

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Marseille menunjukkan kecermatan taktik di Jerman. Mereka meredam tekanan bertubi-tubi Bayer Leverkusen sebelum mencetak gol penentu pada seperempat akhir pertandingan. Babak pertama berlangsung hati-hati, lebih diwarnai penempatan posisi dan disiplin bertahan ketimbang kreativitas menyerang. Kedua tim saling menetralkan permainan hingga turun minum dengan skor 0-0. Kebuntuan pecah pada menit ke-77 ketika Amine Gouiri mencetak gol, menghukum tuan rumah yang gagal memaksimalkan peluang.

Lini pertahanan Marseille, dengan Jeffrey de Lange yang tampil gemilang di bawah mistar, mencatatkan tiga penyelamatan krusial untuk menjaga gawang tetap tak kebobolan. Kemenangan ini menjadi keberhasilan taktik yang signifikan bagi OM, yang mampu menang meski hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran dan harus menghadapi serangkaian kartu kuning dalam atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan.

Penjaga gawang & pertahanan

Jeffrey de Lange - 8/10

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Sang penjaga gawang menjadi fondasi kemenangan Marseille. De Lange melakukan tiga penyelamatan penting untuk menjaga skor tetap imbang saat Leverkusen berada dalam fase paling mengancam. Kemampuannya menguasai area penalti dan menepis tembakan sangat penting untuk menjaga gawang tetap tak kebobolan menghadapi tim yang melepaskan sepuluh tembakan.

Kelyan Bezahaf - 7/10

Bezahaf tampil matang di sisi lapangan, tetap menjaga posisi bertahannya bahkan ketika Leverkusen berusaha menciptakan keunggulan jumlah pemain di wilayahnya. Ia berkontribusi pada kokohnya pertahanan yang membatasi tuan rumah hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran meski menguasai 58% bola.

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Ulisses Garcia - 6/10

Sang bek menunjukkan komitmen tinggi, meski harus lebih berhati-hati setelah menerima kartu kuning pada menit ke-54. Ia menjalankan tugas bertahannya dengan baik di bawah tekanan sebelum digantikan Koum menjelang akhir pertandingan.

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Conrad Egan-Riley - 7/10

Egan-Riley memberikan perlindungan yang sangat baik di jantung pertahanan. Kemampuannya membaca permainan menjadi kunci dalam memotong upaya Leverkusen menembus area tengah, dan ia membantu memastikan lini belakang tetap terorganisasi pada fase akhir pertandingan.

Nayef Aguerd - 8/10

Aguerd menjadi sosok paling berpengaruh di lini belakang, unggul dalam duel udara dan tampil kuat secara fisik. Pengalamannya terlihat dari penempatan posisinya. Ia kerap berada di tempat yang tepat untuk menghalau umpan silang berbahaya ketika Leverkusen memburu gol penyama kedudukan.

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Lini tengah

Himad Abdelli - 7/10

Abdelli mengatur tempo Marseille saat mereka menguasai bola dan menjadi opsi umpan ketika berada di bawah tekanan. Etos kerjanya dalam formasi 4-1-4-1 sangat penting untuk menutup ruang di antara area tengah dan sayap yang biasanya dimanfaatkan Leverkusen.

Igor Paixao - 6/10

Ia tampil penuh kerja keras, meski penampilannya ternoda kartu kuning pada menit ke-39. Ia disiplin secara taktik, tetapi kesulitan memberikan dampak dalam serangan sebelum ditarik keluar pada menit ke-71.

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Geoffrey Kondogbia - 7/10

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Kondogbia menjadi penopang lini tengah dengan kekuatan fisik khasnya. Ia beberapa kali memutus serangan balik Leverkusen dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan di depan empat bek. Ia digantikan Nnadi ketika Genesio mencari tenaga segar untuk mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

Timothy Weah - 6,5/10

Weah menjadi opsi penting dalam serangan balik. Meski tidak mendapat banyak kesempatan untuk menggiring bola melewati pertahanan Leverkusen, kesediaannya turun membantu pertahanan mendukung bek sayap di belakangnya sepanjang 90 menit.

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Pierre-Emile Hojbjerg - 7,5/10

Kepemimpinan pemain asal Denmark itu terlihat sepanjang pertandingan. Ia mengatur kapan tim mulai menekan dan aktif memberi instruksi agar blok pertahanan tidak turun terlalu dalam. Pengalamannya dalam pertandingan Eropa dengan taruhan besar tampak jelas.

Lini serang

Amine Gouiri - 9/10

Penentu kemenangan. Gouiri menunjukkan kesabaran luar biasa meski terisolasi hampir sepanjang pertandingan, lalu menuntaskan peluangnya dengan baik pada menit ke-77. Kemampuannya menahan bola dan pergerakannya saat mencetak gol menjadi pembeda antara kedua tim.

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Pemain pengganti & pelatih

Terial Mmadi - 6/10

Masuk pada menit ke-71 untuk menambah energi di lini tengah ketika Marseille memulai upaya terakhir mereka untuk meraih kemenangan.

Tochukwu Nnadi - 5/10

Dimasukkan untuk memperkuat lini tengah, tetapi menerima kartu kuning pada menit ke-90. Ia menjalankan tugasnya mengganggu permainan lawan, meski kedisiplinannya diuji.

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Neal Maupay - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan pencetak gol dan membantu menghabiskan waktu. Tidak cukup lama bermain untuk mendapat penilaian penuh.

Alexi Koum - Tidak dinilai

Masuk sebagai pengganti di lini pertahanan pada menit ke-84 untuk memastikan gawang tetap tak kebobolan.

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Bruno Genesio - 9/10

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Genesio memenangi pertarungan taktik melawan Carles Martinez. Keputusannya menerapkan blok pertahanan yang rapat dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik berjalan sempurna. Pergantian pemainnya dilakukan pada saat yang tepat, memastikan intensitas permainan tidak menurun dalam dua puluh menit terakhir.