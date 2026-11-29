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Marseille tampil solid di Stade de l'Abbe-Deschamps untuk meraih kemenangan 2-0 atas Auxerre. Gol Amine Gouiri dan Igor Paixao memastikan tiga poin bagi tim tamu dalam penampilan yang dominan secara taktik.

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Marseille menunjukkan dominasi wilayah permainan dan penguasaan bola yang luar biasa di Stade de l'Abbe-Deschamps, menekan Auxerre dengan penguasaan bola 70%. Amine Gouiri membuka keunggulan pada menit kelima setelah bekerja sama dengan Amine Harit. Meski Auxerre berusaha mengganggu ritme permainan, keunggulan teknik Marseille membuat mereka leluasa mengalirkan bola melewati lini-lini lawan. Mereka mencatatkan 815 operan, jauh di atas 338 operan tuan rumah.

Hasil pertandingan praktis ditentukan sesaat sebelum jeda ketika Igor Paixao mencetak gol dari titik penalti pada masa tambahan waktu. Auxerre meningkatkan jumlah tembakan mereka menjadi 16 pada babak kedua, tetapi pertahanan Marseille sebagian besar tidak terusik. Tim tamu juga sangat diuntungkan oleh keunggulan jumlah pemain setelah Axel Tuanzebe diusir dari lapangan. Marseille tampil cerdas, mengendalikan jalannya laga dengan sempurna untuk memperkuat posisi mereka di papan atas klasemen Ligue 1.

Penjaga gawang & pertahanan

Jeffrey De Lange - 8/10

De Lange tampil sangat dapat diandalkan di bawah mistar, melakukan empat penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan. Distribusi bolanya menjadi unsur penting dalam pembangunan serangan Marseille, membantu tim mempertahankan tingkat penguasaan bola yang tinggi saat mendapat tekanan.

Ulisses Garcia - 7/10

Garcia memberikan lebar permainan dan keseimbangan yang sangat baik di sisi lapangan. Ia disiplin menjalankan tugas bertahan dan turut berkontribusi pada total 17 sapuan tim, sekaligus menjadi opsi saat Marseille beralih ke serangan.

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Conrad Egan-Riley - 7/10

Egan-Riley bermain tenang dan berperan penting dalam menjaga stabilitas pertahanan. Ia membaca permainan dengan baik, menempatkan diri untuk memutus jalur operan, dan memastikan sebagian besar serangan balik tuan rumah dapat diredam.

Topik Terkait

Nayef Aguerd - 8/10

Aguerd menjadi pemain paling menonjol di lini belakang, unggul dalam duel udara maupun perebutan bola di lapangan. Kemampuannya membawa bola maju dari area pertahanan sangat penting, dan ia memimpin lini belakang dengan penuh wibawa sepanjang 90 menit.

Timothy Weah - 7/10

Weah bermain dengan energi dan disiplin taktik seperti biasanya. Meski tidak menjadi sorotan, kerja keras dan kesediaannya membantu pertahanan sangat penting untuk menjaga bentuk permainan tim sebelum ia diganti menjelang akhir laga.

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Lini tengah

Himad Abdelli - 7/10

Abdelli efektif sebagai poros yang menghubungkan pertahanan dengan serangan. Ia rapi saat menguasai bola dan menunjukkan kekuatan fisik dalam duel, membantu Marseille mengendalikan area tengah lapangan hingga ditarik keluar pada menit ke-70.

Pierre-Emile Hojbjerg - 7/10

Gelandang senior ini menjadi penggerak utama permainan operan tim. Hojbjerg mengatur tempo, jarang menyia-nyiakan bola, dan memberikan perlindungan taktis yang memungkinkan para pemain kreatif di depannya tampil maksimal.

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Serangan

Tochukwu Nnadi - 7/10

Ia tampil mengesankan di lini tengah selama 88 menit, terutama berkat akurasi operannya yang mencapai 98% dan membantu timnya mempertahankan penguasaan bola 70%. Ia juga memenangi empat duel melawan pemain Auxerre.

Amine Harit - 8/10

Harit menjadi sumber kreativitas yang dibutuhkan Marseille, dengan memberikan umpan gol untuk gol pembuka Gouiri. Olah bola dan kemampuannya membaca ruang di antara lini terus merepotkan para gelandang Auxerre hingga ia diistirahatkan pada tahap akhir pertandingan.

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Igor Paixao - 8/10

Paixao tampil tenang pada momen penting, mencetak gol dari titik penalti pada masa tambahan waktu babak pertama. Pergerakannya tanpa bola terus menarik para bek keluar dari posisi mereka dan membuka ruang bagi rekan-rekannya.

Amine Gouiri - 8/10

Gouiri mengawali pertandingan dengan sempurna lewat gol yang diselesaikannya dengan baik pada menit kelima. Kerja samanya dengan Harit terlihat jelas, dan ia selalu tampak berbahaya setiap kali menerima bola di sepertiga akhir lapangan.

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Pemain pengganti & pelatih

Angel Gomes - 6/10

Masuk menggantikan Abdelli pada menit ke-70 untuk memberi tenaga baru. Ia menjaga aliran bola saat Marseille berupaya mempertahankan keunggulan.

Keyliane Bezahaf - 6/10

Masuk menjelang akhir laga menggantikan Harit, Bezahaf membantu menjaga bentuk pertahanan pada menit-menit terakhir pertandingan.

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Neal Maupay - 6/10

Menggantikan Gouiri pada masa tambahan waktu. Ia hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi permainan, tetapi memberi tambahan energi di lini depan.

Kelyan Abdallah - 6/10

Masuk menjelang akhir laga menggantikan Weah, Abdallah turut memastikan tim tidak kehilangan konsentrasi pada menit-menit terakhir.

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Bruno Genesio - 8/10

Genesio menerapkan strategi yang tepat. Penekanan pada penguasaan bola yang tinggi dan transisi cepat membuat tuan rumah kewalahan sejak awal, sementara caranya mengelola pertandingan setelah gol kedua patut dipuji.