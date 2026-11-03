Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manchester United bangkit secara luar biasa pada babak kedua di Old Trafford untuk mengalahkan Roma 3-2 di Liga Champions. Tertinggal 0-2 saat jeda, tim asuhan Michael Carrick mengandalkan gol penalti Bruno Fernandes dan dua gol Matheus Cunha pada pengujung laga untuk meraih tiga poin penuh.

Iklan

Manchester United tampil efektif pada babak kedua untuk membalikkan ketertinggalan dua gol dan mengalahkan Roma 3-2 di Old Trafford. Babak pertama berjalan buruk bagi tuan rumah. Mereka tertinggal lebih dulu lewat gol Matias Soule pada menit ke-11, sebelum Donyell Malen menggandakan keunggulan tim tamu melalui titik penalti. Saat jeda, peluang United untuk menang secara statistik rendah setelah mereka gagal meredam efektivitas Roma pada awal pertandingan.

Momentum berubah drastis pada menit ke-58 ketika Bruno Fernandes mengeksekusi penalti untuk memperkecil ketertinggalan. United mendominasi fase akhir pertandingan dengan total 15 tembakan dan nilai expected goals (xG) sebesar 2,72. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil ketika Matheus Cunha mencetak dua gol dalam rentang tiga menit menjelang akhir laga. Kemenangan penting ini mengangkat tim asuhan Carrick ke posisi ke-17 di klasemen Liga Champions.

Kiper & Lini Belakang

Senne Lammens - 5/10

Malam yang sulit bagi sang kiper, yang kebobolan dua kali dari hanya empat tembakan tepat sasaran yang dihadapinya. Meski mencatatkan dua penyelamatan, ia tak mampu menggagalkan penalti Malen dan lebih dulu ditaklukkan Soule. Distribusi bolanya turut membantu United mencatatkan 52 persen penguasaan bola, tetapi ia tidak menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan saat Roma mendominasi pada sejumlah periode di babak pertama.

Leny Yoro - 6/10

Yoro sesekali memperlihatkan kualitas tekniknya dan berkontribusi pada 415 umpan akurat United, tetapi pada awalnya kesulitan menghadapi pergerakan Malen dan Soule. Ia tampil lebih baik pada babak kedua ketika United bermain lebih jauh ke depan dan membantu membatasi Roma tanpa satu pun tembakan selepas jeda.

Iklan Iklan

Diogo Dalot - 6/10

Bek sayap itu aktif di sisi lapangan dan turut berkontribusi pada 11 umpan silang United. Ia berada di luar posisi saat proses terciptanya gol pertama, tetapi membaik dalam bertahan. Dalot menutup laga dengan jumlah intersep yang cukup baik ketika United meredam serangan balik Roma.

Topik Terkait

Harry Maguire - 5/10

Getty Images

Penampilan yang naik turun dari bek tengah veteran ini. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-78 dan kesulitan mengimbangi kecepatan transisi Roma pada babak pertama. Ia digantikan De Ligt pada menit ke-88 setelah United berbalik unggul, dengan tingkat keberhasilan 40 persen dalam duel-duel bertahan utamanya.

Ayden Heaven - 5/10

Pemain muda ini menjalani ujian berat dan terlihat gugup saat Roma membangun keunggulan 2-0. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-70 sebelum digantikan Lisandro Martinez lima menit kemudian. Ia akan belajar dari pengalaman ini, tetapi belum menunjukkan ketegasan yang dibutuhkan dalam laga Eropa berisiko tinggi.

Iklan

Lini Tengah

Carlos Baleba - 4/10

Baleba kesulitan menjadi penyeimbang lini tengah pada babak pertama dan kerap kehilangan jejak pemain lawan yang bergerak maju. Kartu kuningnya pada menit ke-51 melengkapi penampilan yang membuatnya frustrasi. Tak lama kemudian, ia ditarik keluar untuk digantikan Tielemans karena Carrick menginginkan kendali lebih besar di lini tengah.

Kobbie Mainoo - 7/10

Gelandang starter United yang paling konsisten. Mainoo berperan penting dalam transisi dari bertahan ke menyerang dan membantu United mempertahankan tekanan pada babak kedua. Ia punya peran krusial dalam rangkaian permainan yang berujung pada penalti dan menunjukkan ketenangan saat berada di bawah tekanan.

Iklan

Bruno Fernandes - 8/10

Getty Images

Sang kapten memimpin lewat penampilannya saat United bangkit. Setelah menjalani babak pertama yang sulit dan mendapat kartu kuning, ia maju untuk mencetak gol penalti pada menit ke-58. Ia juga memberikan assist untuk gol penyama kedudukan Cunha pada menit ke-83 dan menutup laga dengan kontribusi besar terhadap xG United sebesar 2,72.

Lini Serang

Amad Diallo - 6/10

Diallo terus menjadi ancaman di sayap, tetapi umpan penentunya kerap tidak tepat, sebagaimana terlihat dari banyaknya tembakan United yang diblok (6). Ia digantikan pada menit ke-75 dalam rangkaian tiga pergantian pemain yang pada akhirnya mengubah arah pertandingan.

Iklan

Matheus Cunha - 9/10

Tak diragukan lagi, ia adalah pemain terbaik pertandingan ini. Cunha tidak banyak terlihat dalam waktu yang lama, tetapi muncul pada saat yang paling menentukan. Gol-golnya pada menit ke-83 dan ke-86 membalikkan keadaan. Ia juga menerima kartu kuning pada menit-menit akhir masa tambahan waktu, tetapi ketajamannya dalam penyelesaian akhir menjadi pembeda kedua tim.

Bryan Mbeumo - 6/10

Mbeumo bekerja keras tanpa bola dan berkontribusi dalam tekanan tinggi yang akhirnya meruntuhkan pertahanan Roma. Meski tidak mencetak gol ataupun memberikan assist, pergerakannya menciptakan ruang yang dimanfaatkan Cunha dalam sepuluh menit terakhir.

Iklan

Pemain Pengganti & Pelatih

Youri Tielemans - 7/10

Masuk menggantikan Baleba pada menit ke-51 dan menghadirkan variasi umpan yang sebelumnya tidak dimiliki United. Kehadirannya membuat United mampu mendominasi area tengah dan terus melancarkan serangan.

Lisandro Martinez - 6/10

Menggantikan Heaven pada menit ke-75. Agresivitas dan umpan-umpannya ke depan membantu menjaga Roma tetap tertekan di wilayah sendiri selama 15 menit terakhir.

Iklan

Shea Lacey - 7/10

Penampilan singkat yang sangat efektif. Ia menggantikan Diallo pada menit ke-75 dan memberikan assist untuk gol kemenangan Cunha pada menit ke-86. Permainan langsungnya menyulitkan pertahanan Roma yang mulai kelelahan.

Matthijs de Ligt - N/A

Masuk pada menit ke-88 untuk membantu United mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Waktu bermainnya terlalu singkat untuk memengaruhi penilaian.

Iklan

Mason Mount - N/A

Dimasukkan pada menit ke-88 untuk menghadirkan tenaga segar pada saat-saat terakhir.

Michael Carrick - 8/10

Carrick patut mendapat pujian besar atas penyesuaiannya pada babak kedua. Keputusannya memasukkan Tielemans dan Lacey terbukti tepat karena keduanya berperan penting dalam terciptanya tiga gol United. Keberhasilan membalikkan ketertinggalan 0-2 saat jeda menunjukkan fleksibilitas taktik dan pengaruhnya yang kuat di ruang ganti.