Rancangan strategi Mauricio Pochettino berantakan dalam sepuluh menit pertama di Anfield. Keputusannya memasang tiga bek langsung terpukul oleh pelanggaran Leny Yoro untuk menghentikan peluang mencetak gol, yang berujung kartu merah pada menit kedelapan. Sejak saat itu, struktur permainan Manchester United kehilangan keseimbangan. Mereka kebobolan dua gol tak lama kemudian ketika Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Tidak ada kesempatan bagi United untuk bernapas pada babak kedua. Dominasi Liverpool atas wilayah permainan menghasilkan xG 4,38, berbanding hanya 0,63 milik United. Rio Ngumoha dan Victor Munoz menambah gol ketika kelelahan bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari 80 menit mulai berdampak.

United hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Mereka gagal menghadirkan ancaman yang konsisten saat beralih ke serangan dan kesulitan menutup ruang antara area tengah dan sayap yang ditinggalkan bek mereka. Ini menjadi sore yang memukul United, yang terpuruk di posisi ke-19 klasemen Liga Primer.

Kiper & pertahanan

Senne Lammens - 5/10

Meski kebobolan empat gol, Lammens bisa dibilang pemain United yang paling sibuk. Ia mencatatkan 7 penyelamatan untuk mencegah skor yang lebih besar lagi dan lebih bersejarah. Ia sama sekali tidak mendapat perlindungan saat Szoboszlai mencetak gol pembuka maupun pada gol-gol berikutnya, meski ia akan kecewa karena kurang mampu menguasai situasi ketika Liverpool berkali-kali mengirimkan umpan silang.

Lisandro Martinez - 4/10

Bek asal Argentina itu menghabiskan sore harinya dengan terus-menerus mengatasi keadaan darurat. Posisi bermainnya yang agresif kerap meninggalkan celah di belakang, yang dimanfaatkan para pemain Liverpool begitu lini pertahanan kehilangan pemain ketiganya. Ia kesulitan mengatur empat bek yang dibentuk mendadak setelah kartu merah pada awal laga.

Leny Yoro - 1/10

Penampilan yang benar-benar buruk dari bek muda ini. Pengusirannya melalui kartu merah langsung pada menit kedelapan sepenuhnya menentukan jalannya pertandingan dan membuat rekan-rekannya berada dalam posisi sulit sepanjang sisa laga. Itu adalah kesalahan pengambilan keputusan yang tak bisa dimaafkan dalam sebuah derbi level tinggi.

Matthijs de Ligt - 3/10

De Ligt tampak lamban menghadapi pergerakan Wirtz dan Barcola ke sisi lapangan. Ia kerap berada di posisi yang keliru dan gagal menjaga disiplin bertahan yang dibutuhkan setelah Yoro keluar. Kerja samanya dengan Martinez tampak rapuh di bawah tekanan berkelanjutan dari 28 tembakan Liverpool.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot dipaksa bertahan hampir sepanjang laga sehingga tak mampu menghadirkan umpan-umpan progresif seperti biasanya. Ia menjadi bagian dari unit pertahanan yang gagal mencegah 26 umpan silang masuk ke kotak penalti dan kerap harus menghadapi dua pemain sekaligus saat bek sayap Liverpool ikut menyerang.

Lini tengah

Kobbie Mainoo - 5/10

Mainoo sesekali memperlihatkan kualitas tekniknya dengan berupaya mempertahankan bola di bawah tekanan hebat, tetapi ia kalah dalam duel fisik menghadapi tiga gelandang Liverpool. Ia bertahan di lapangan hingga menit ke-88, namun lebih sering hanya mengejar pemain lawan saat tuan rumah mengalirkan bola dengan mudah.

Bruno Fernandes - 4/10

Kapten United itu tampak frustrasi sepanjang pertandingan. Bermain lebih dalam dari biasanya untuk mengimbangi kekurangan satu pemain, ia hanya memberi sedikit pengaruh di sepertiga akhir lapangan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu berdebat dengan wasit daripada menciptakan peluang bagi para penyerang yang terisolasi.

Patrick Dorgu - 4/10

Dorgu kesulitan menyesuaikan diri dengan intensitas derbi North West. Ia mudah dilewati saat Liverpool beralih menyerang untuk mencetak gol kedua dan akhirnya ditarik pada menit ke-65 setelah gagal memberikan perlindungan pertahanan yang memadai di sisi lapangan.

Youri Tielemans - 4/10

Pemain asal Belgia itu tak mampu mengatur tempo karena United jarang menguasai bola. Keterbatasan mobilitasnya terlihat ketika Liverpool dengan cepat memindahkan arah permainan dari satu sisi lapangan ke sisi lain. Ia diganti pada menit ke-65 saat Pochettino mencari tenaga baru.

Lini serang

Bryan Mbeumo - 3/10

Peran taktis Mbeumo harus dikorbankan sejak awal. Ia diganti pada menit ke-22 agar Harry Maguire bisa masuk dan menyusun kembali pertahanan menyusul kartu merah Yoro. Menjadi korban keadaan, ia tak punya waktu untuk memengaruhi pertandingan.

Matheus Cunha - 4/10

Cunha terisolasi dan tak efektif. Ia jarang menyentuh bola sebelum ditarik saat jeda. Ia kesulitan mempertahankan bola di bawah tekanan Van Dijk dan tak mampu menjadi tujuan umpan bagi tim yang sangat membutuhkan kesempatan untuk bernapas.

Pemain pengganti & pelatih

Harry Maguire - 5/10

Masuk pada menit ke-22 untuk sedikit memulihkan keteraturan. Meski United masih kebobolan dua gol lagi, kehadirannya di kotak penalti membantu menghadapi sebagian gempuran bola-bola udara. Namun, ia kekurangan kecepatan untuk mengatasi serangan Liverpool menjelang akhir laga.

Joshua Zirkzee - 4/10

Masuk menggantikan Cunha saat jeda, Zirkzee tidak tampil jauh lebih baik. Ia harus turun sangat dalam sekadar untuk menyentuh bola, sehingga United tak memiliki pemain di area penalti lawan.

Mason Mount - 4/10

Masuk pada menit ke-65, tetapi tak mampu membendung dominasi Liverpool. Pertandingan praktis sudah usai saat ia masuk, dan ia kesulitan mendekati para gelandang Liverpool yang menguasai permainan.

Noussair Mazraoui - 5/10

Menggantikan Dorgu pada menit ke-65. Ia sedikit lebih disiplin dalam bertahan dibandingkan pemain yang digantikannya, tetapi sama sekali tidak menghadirkan ancaman saat maju menyerang.

Andrey Santos - N/A

Masuk pada menit ke-88 ketika hasil pertandingan sudah tidak diragukan lagi.

Mauricio Pochettino - 3/10

Meski kartu merah berada di luar kendalinya, ketiadaan rencana cadangan sama sekali dari timnya mengkhawatirkan. Keputusan mengganti Mbeumo dengan Maguire merupakan langkah reaktif yang gagal menghentikan rentetan gol lawan. Timnya tampak tidak tahu cara bermain secara taktis setelah tinggal sepuluh orang.