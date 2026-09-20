Identitas taktik Manchester United di bawah Michael Carrick masih terus dibangun, terlihat dari hasil imbang 1-1 yang membuat frustrasi di Craven Cottage, ketika dominasi gagal berbuah efektivitas klinis. Manchester United menguasai 57% bola dan melepaskan 29 tembakan ke gawang Fulham, tetapi mereka tidak memiliki ketajaman di sepertiga akhir yang dibutuhkan untuk membongkar blok rapat tim London Barat tersebut. Babak pertama tanpa gol kemudian berlanjut ke paruh kedua yang kacau, ditandai oleh kelengahan di lini belakang dan dorongan putus asa di akhir laga untuk menyamakan kedudukan.

Pertandingan berubah karena momen buruk pada menit ke-63 ketika Lisandro Martinez tanpa sengaja membelokkan bola ke gawangnya sendiri, memberi Fulham keunggulan yang mungkin memang layak mereka dapatkan berkat kegigihan mereka. United tampak menuju kekalahan yang melemahkan mental hingga menit ke-89, saat Matheus Cunha mencetak gol penyeimbang setelah menerima assist dari pemain pengganti Patrick Dorgu. Meski angka xG 2,07 menunjukkan United seharusnya pulang dengan tiga poin penuh, ketidakmampuan mereka mengubah 13 situasi sepak pojok menjadi peluang bernilai tinggi tetap menjadi kekhawatiran struktural yang signifikan bagi Carrick.

Kiper & Pertahanan

S. Lammens - 6/10

Kiper muda ini nyaris hanya menjadi penonton pada babak pertama, tetapi mulai dipaksa bekerja ketika Fulham semakin berani. Ia menuntaskan laga dengan enam penyelamatan, menjaga United tetap dalam pertandingan saat tuan rumah mengancam menggandakan keunggulan lewat serangan balik. Ia tidak bisa berbuat banyak terhadap gol bunuh diri itu, yang lebih disebabkan oleh posisi yang sial ketimbang penempatan posisi yang buruk.

D. Dalot - 6/10

Menjadi opsi yang konsisten di sisi kanan, Dalot mendukung serangan dengan baik dan berkontribusi pada tingginya jumlah umpan silang United, 34 secara total. Dalam bertahan, ia tampil solid menghadapi Alex Iwobi, meski sesekali kesulitan dengan kecepatan pemulihan yang dibutuhkan ketika Fulham bertransisi cepat melalui half-space.

L. Martinez - 4/10

Siang yang sulit bagi pemain Argentina itu. Meski umpan progresifnya membantu United mendominasi penguasaan bola, gol bunuh dirinya pada menit ke-63 menjadi titik balik pertandingan. Itu adalah kelengahan dalam kesadaran ruang yang menempatkan timnya di bawah tekanan besar, dan ia tampak goyah secara tidak biasa pada menit-menit setelah insiden tersebut.

H. Maguire - 7/10

Maguire dominan di udara, memenangi sebagian besar duelnya ketika United membatasi Fulham hanya pada dua duel udara yang berhasil. Ia adalah anggota paling tenang di lini belakang berempat, kerap maju ke lini tengah untuk memutus lini lawan dan memastikan garis pertahanan tetap tinggi selama periode tekanan yang berkelanjutan.

L. Shaw - 6/10

Shaw memberikan keseimbangan seperti biasanya di sisi kiri sebelum digantikan Dorgu pada menit ke-84. Ia disiplin dalam penempatan posisi, tetapi mungkin tidak memiliki dinamisme overlap yang dibutuhkan untuk membuka pertahanan Fulham yang bermain sangat dalam. Eksekusi bola matinya berkontribusi pada tingginya jumlah sepak pojok United, tetapi tidak memiliki sentuhan mematikan.

Gelandang

B. Fernandes - 6/10

Sang kapten menjadi motor utama upaya kreatif United, tetapi ini adalah laga yang lebih mengutamakan volume ketimbang presisi. Ia menempati ruang-ruang yang bagus dan menjadi pusat dari 589 operan yang diselesaikan United, tetapi umpan akhirnya kerap dipotong oleh kotak penalti Fulham yang padat. Ia tidak memiliki sentuhan klinis seperti biasanya dalam posisi menembak.

Y. Tielemans - 6/10

Tielemans memberikan kehadiran yang stabil dalam poros ganda, membantu United mempertahankan 57% penguasaan bola mereka. Ia mendaur ulang bola dengan efisien dan memberi perlindungan bagi lini belakang berempat, meski sesekali terlewati saat Fulham melancarkan empat serangan balik cepat.

K. Mainoo - 7/10

Pemain muda ini menunjukkan kilasan kecemerlangan teknis, melewati pressing Fulham dengan mudah. Kemampuannya menerima bola di bawah tekanan sangat penting bagi permainan build-up United. Ia ditarik keluar pada menit ke-80 ketika Carrick mencari dorongan serangan yang lebih besar, tetapi ia sudah membuktikan nilainya sebagai jangkar taktis.

Serangan

M. Rashford - 5/10

Penampilan yang senyap dari sang winger, yang kesulitan menemukan celah saat menghadapi Timothy Castagne. Rashford gagal memberi pengaruh berarti pada pertandingan dan digantikan pada menit ke-77. Kurangnya permainan langsung darinya turut berkontribusi pada kesulitan United membongkar blok rendah.

B. Mbeumo - 6/10

Mbeumo bekerja keras di sayap dan memaksa beberapa dari 13 tembakan yang berhasil diblok Fulham. Etos kerjanya patut dipuji, dan ia tetap melebar untuk meregangkan lapangan, tetapi ia tidak memiliki penyelesaian klinis yang dibutuhkan untuk menaklukkan Bernd Leno.

M. Cunha - 8/10

Penampil terbaik United dengan selisih yang cukup jauh. Bahkan sebelum gol penyeimbangnya pada menit ke-89, Cunha sudah menjadi ancaman paling berbahaya di sepertiga akhir. Ia menuntaskan golnya dengan baik, menunjukkan naluri predator yang tidak dimiliki United sepanjang sore untuk memastikan mereka tidak pulang dari London dengan tangan hampa.

Pemain pengganti & Manajer

J. Zirkzee - 5/10

Masuk menggantikan Rashford pada menit ke-77. Ia menawarkan profil fisik yang berbeda, tetapi kesulitan menyatu dengan alur permainan pada fase akhir yang berjalan panik.

M. Mount - 6/10

Menggantikan Mainoo pada menit ke-80. Ia membawa energi dan membantu menjaga tekanan di akhir laga yang pada akhirnya menghasilkan gol penyeimbang.

P. Dorgu - 7/10

Penampilan singkat yang vital. Dimasukkan menggantikan Shaw pada menit ke-84, ia memberi assist untuk gol Cunha pada menit ke-89. Permainannya yang direct pada beberapa menit terakhir adalah hal yang selama ini hilang dari United.

Michael Carrick - 6/10

Tim asuhan Carrick dominan secara statistik, tetapi ketiadaan rencana B saat menghadapi blok pertahanan dalam menjadi perhatian. Namun, pergantian pemain yang ia lakukan di akhir laga, khususnya memasukkan Dorgu, terbukti menentukan dalam menyelamatkan satu poin. Ia pasti frustrasi karena penampilan dominan dengan 29 tembakan hanya menghasilkan satu gol.