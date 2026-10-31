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Manchester United takluk 0-2 di markas Chelsea setelah permainan mereka merosot pada babak kedua di London barat. Tim asuhan Michael Carrick tampil lebih baik pada babak pertama, tetapi menyia-nyiakan sejumlah peluang emas sebelum permainan mereka berantakan selepas jeda.

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Morgan Rogers memecah kebuntuan lima menit setelah babak kedua dimulai, dan pertandingan praktis berakhir pada menit ke-63 ketika Lisandro Martinez mendorong Wesley Fofana saat sepak pojok. Ia menerima kartu kuning kedua sekaligus menyebabkan penalti yang dikonversi Cole Palmer. Ini kekalahan ketiga beruntun bagi United, yang berada di posisi ke-16, hanya satu poin di atas zona degradasi.

Berikut rapor pemain Manchester United...

Penjaga gawang & lini belakang

Senne Lammens - 7/10 Lammens tak berdaya menghadapi cungkilan apik Rogers dan sempat menyentuh penalti Palmer, tetapi bola justru berbelok ke sudut gawang. Ia mencatatkan tujuh penyelamatan, yang terbaik saat menepis tendangan keras Estevao pada menit ke-85.

Leny Yoro - 6/10 Tampil solid sebagai bek kanan. Yoro maju untuk memenangkan sepak pojok pada awal laga dan sigap memotong serangan balik Chelsea yang ditujukan kepada Danny Welbeck menjelang akhir pertandingan.

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Lisandro Martinez - 2/10 Penampilan yang benar-benar buruk. Setelah mendapat kartu kuning pada menit ke-59 karena berulang kali menarik Rogers dari belakang, Martinez mendorong wajah Fofana saat sepak pojok, ketika ia membelakangi bola. VAR melihat insiden itu, dan ia diusir akibat kartu kuning kedua sekaligus menyebabkan penalti untuk gol kedua Chelsea. Ia juga termasuk bek yang mundur saat Rogers menerobos untuk mencetak gol pembuka.

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Harry Maguire - 5/10 Maguire memenangkan duel udara yang berujung pada gol Matheus Cunha yang dianulir. Namun, ia mundur saat menghadapi Rogers dalam proses gol pembuka dan mendapat kartu kuning pada menit ke-65, meski tak lama kemudian ia melakukan sentuhan penting untuk mencegah Palmer menyambar bola masuk ke gawang.

Diogo Dalot - 5/10 Bermain sebagai bek kiri, Dalot nyaris tidak memberikan kontribusi dalam serangan dan jarang terlibat dalam momen-momen terbaik United. Penampilan yang minim kontribusi dan mudah dilupakan.

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Lini tengah

Andrey Santos - 5/10 Santos bekerja keras mengganggu ritme Chelsea pada awal laga dan memberi umpan kepada Bryan Mbeumo untuk memulai serangan balik yang menjanjikan, tetapi ia gagal menutup ruang gerak Rogers saat gol pembuka. Ia digantikan Ayden Heaven pada menit ke-66 setelah kartu merah itu.

Carlos Baleba - 5/10 Baleba melepaskan tembakan yang melenceng tipis di sisi tiang jauh pada awal laga, tetapi kesulitan menunjukkan pengaruhnya saat menghadapi Romeo Lavia dan Moises Caicedo. Ia digantikan Kobbie Mainoo pada menit ke-58.

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Bruno Fernandes - 5/10 Kembali masuk susunan pemain inti, Fernandes menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-19 dengan menembak jauh di atas gawang setelah Mbeumo memberinya ruang untuk lepas dari kawalan. Ia juga mengirim satu bola lagi melintasi depan gawang. Sepak pojoknya yang diarahkan ke tiang jauh memang menghasilkan gol Cunha yang dianulir, tetapi kontribusinya menurun drastis setelah jeda.

Lini depan

Amad Diallo - 6/10 Penyerang United yang paling aktif. Tembakan jarak jauh Amad memaksa Penders menepis bola, tetapi dalam dua kesempatan ia gagal menaklukkan kiper saat berhadapan langsung dengannya. Peluang terbaik datang tepat sebelum turun minum. Ia mengalami cedera ringan dan digantikan Joshua Zirkzee pada menit ke-77.

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Matheus Cunha - 5/10 Mengawali laga di sisi kiri, Cunha sempat mengira dirinya telah membawa United unggul, tetapi VAR menyatakan sentuhan jarak dekatnya offside. Sentuhan yang terlalu jauh membuat Penders bisa mengamankan umpan terobosan yang ditujukan kepadanya, dan ia digantikan Mason Mount pada menit ke-66.

Bryan Mbeumo - 6/10 Mbeumo menjadi motor serangan balik terbaik United, mengirim umpan brilian ke belakang lini pertahanan untuk peluang emas Fernandes dan satu umpan terobosan lagi untuk Cunha. Ia mendapat kartu kuning karena tidak menjaga jarak saat tendangan bebas, sementara tendangan voli kerasnya pada masa tambahan waktu ditepis Penders hingga membentur mistar.

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Pemain pengganti & manajer

Kobbie Mainoo - 5/10 Masuk pada menit ke-58 dan mendapat kartu kuning karena menjegal Palmer 12 menit kemudian. Mainoo tak pernah mampu menyesuaikan diri dengan tempo pertandingan.

Ayden Heaven - 5/10 Dimasukkan pada menit ke-66 untuk memperkuat pertahanan setelah kartu merah itu. Heaven hanya punya sedikit kesempatan untuk memberi dampak karena pertandingan sudah mulai lepas dari genggaman United.

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Mason Mount - 5/10 Disambut sorakan cemooh saat masuk menghadapi mantan klubnya sebagai pengganti Cunha pada menit ke-66. Sentuhan buruk Mount memberi Chelsea kesempatan melakukan serangan balik yang berakhir dengan gol Estevao yang dianulir.

Joshua Zirkzee - 5/10 Zirkzee melewati dua pemain sebelum melepaskan tembakan jarak jauh ke arah Penders dan memenangkan sepak pojok yang berujung pada tendangan voli Mbeumo menjelang akhir laga, tetapi ia mendapat kartu kuning pada menit ke-86.

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Michael Carrick - 4/10 Rencana Carrick berjalan selama 45 menit, tetapi kurangnya disiplin timnya setelah jeda harus dibayar mahal. Sembilan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi, rentetan terburuk United sejak 1988, membuat posisinya berada dalam bahaya.