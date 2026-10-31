Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manchester United takluk 0-2 dari Chelsea setelah tampil buruk pada babak kedua di London barat. Tim asuhan Michael Carrick tampil lebih baik pada babak pertama, tetapi menyia-nyiakan peluang-peluang emas sebelum permainan mereka berantakan selepas jeda.

Iklan

Morgan Rogers memecah kebuntuan lima menit setelah babak kedua dimulai. Laga praktis berakhir pada menit ke-63 ketika Lisandro Martinez mendorong Wesley Fofana saat sepak pojok, menerima kartu kuning kedua sekaligus menyebabkan penalti yang dituntaskan Cole Palmer. Ini menjadi kekalahan ketiga beruntun bagi United, yang berada di posisi ke-16, hanya satu poin di atas zona degradasi.

Berikut rapor pemain Manchester United...

Penjaga gawang & lini belakang

Senne Lammens - 7/10 Lammens tak punya peluang menghentikan cungkilan apik Rogers. Ia sempat menyentuh penalti Palmer, tetapi bola justru masuk ke sudut gawang. Ia mencatatkan tujuh penyelamatan, yang terbaik saat menepis tembakan keras Estevao pada menit ke-85.

Leny Yoro - 6/10 Tampil solid sebagai bek kanan. Yoro maju dan menghasilkan sepak pojok pada awal laga, lalu sigap menutup ruang untuk menggagalkan serangan balik Chelsea yang ditujukan kepada Danny Welbeck menjelang akhir pertandingan.

Iklan Iklan

Lisandro Martinez - 2/10 Penampilan yang benar-benar buruk. Martinez mendapat kartu kuning pada menit ke-59 karena berulang kali menarik Rogers. Ia kemudian mendorong wajah Fofana saat sepak pojok, ketika ia membelakangi bola. Insiden itu terlihat oleh VAR dan ia diusir setelah menerima kartu kuning kedua, sekaligus menyebabkan penalti yang menghasilkan gol kedua Chelsea. Ia juga termasuk di antara para bek yang terus mundur ketika Rogers melewati mereka untuk mencetak gol pembuka.

Topik Terkait

Harry Maguire - 5/10 Maguire memenangi duel udara yang berujung pada gol Matheus Cunha yang dianulir. Namun, ia terus mundur saat menghadapi Rogers sebelum gol pembuka dan mendapat kartu kuning pada menit ke-65, meski tak lama kemudian ia melakukan sentuhan penting untuk mencegah Palmer mencetak gol dari jarak dekat.

Diogo Dalot - 5/10 Dalot nyaris tak memberi kontribusi dalam serangan dari posisi bek kiri dan jarang terlibat dalam momen-momen terbaik United. Penampilan yang minim kontribusi dan mudah dilupakan.

Iklan

Lini tengah

Andrey Santos - 5/10 Santos bekerja keras mengganggu ritme Chelsea pada awal laga dan mengirim Bryan Mbeumo untuk memulai serangan balik yang menjanjikan, tetapi ia gagal menutup ruang untuk menghentikan Rogers pada gol pembuka. Ia digantikan Ayden Heaven pada menit ke-66 setelah kartu merah tersebut.

Carlos Baleba - 5/10 Tembakan Baleba pada awal laga melebar tipis dari tiang jauh, tetapi ia kesulitan menunjukkan pengaruhnya saat menghadapi Romeo Lavia dan Moises Caicedo. Ia digantikan Kobbie Mainoo pada menit ke-58.

Iklan

Bruno Fernandes - 5/10 Kembali masuk susunan pemain inti, Fernandes menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-19 dengan tembakan yang melambung setelah Mbeumo mengirimnya lolos dari kawalan. Ia juga mengirim bola lain melintas di depan gawang. Sepak pojoknya ke arah tiang jauh memang menciptakan gol Cunha yang dianulir, tetapi penampilannya menurun drastis setelah jeda.

Lini serang

Amad Diallo - 6/10 Penyerang United yang paling aktif. Tembakan jarak jauh Amad memaksa Penders menepis bola, tetapi ia dua kali gagal menaklukkan sang kiper ketika tinggal berhadapan dengannya. Peluang paling jelas datang sesaat sebelum turun minum. Ia mengalami cedera ringan dan digantikan Joshua Zirkzee pada menit ke-77.

Iklan

Matheus Cunha - 5/10 Mengawali laga di sisi kiri, Cunha sempat mengira dirinya telah membawa United unggul, tetapi VAR menyatakan sontekan jarak dekatnya offside. Sentuhan yang terlalu jauh membuat Penders bisa mengamankan bola terobosan, dan Cunha digantikan Mason Mount pada menit ke-66.

Bryan Mbeumo - 6/10 Mbeumo menjadi motor serangan balik terbaik United, mengirim umpan istimewa ke belakang lini pertahanan untuk peluang emas Fernandes serta satu umpan terobosan lagi bagi Cunha. Ia mendapat kartu kuning karena tidak menjauh saat tendangan bebas, sementara voli kerasnya pada waktu tambahan ditepis Penders hingga membentur mistar.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Kobbie Mainoo - 5/10 Masuk pada menit ke-58 dan mendapat kartu kuning karena menjegal Palmer 12 menit kemudian. Mainoo tak pernah mampu menyesuaikan diri dengan tempo pertandingan.

Ayden Heaven - 5/10 Dimasukkan pada menit ke-66 untuk memperkuat pertahanan setelah kartu merah tersebut. Heaven hanya punya sedikit kesempatan untuk memberi dampak karena pertandingan sudah mulai lepas dari kendali United.

Iklan

Mason Mount - 5/10 Mendapat cemoohan saat masuk menghadapi mantan klubnya sebagai pengganti Cunha pada menit ke-66. Sentuhan Mount yang kurang baik memberi Chelsea kesempatan melakukan serangan balik yang berakhir dengan gol Estevao yang dianulir.

Joshua Zirkzee - 5/10 Zirkzee melewati dua pemain sebelum melepaskan tembakan jarak jauh ke arah Penders dan menghasilkan sepak pojok yang berujung pada voli Mbeumo menjelang akhir laga, tetapi ia mendapat kartu kuning pada menit ke-86.

Iklan

Michael Carrick - 4/10 Rencana Carrick berhasil selama 45 menit, tetapi kurangnya disiplin timnya setelah jeda harus dibayar mahal. Sembilan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi, laju terburuk United sejak 1988, membuat posisinya terancam.