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Manchester United bangkit dari awal pertandingan yang buruk untuk meraih hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa dalam laga luar biasa di Old Trafford. Gol-gol pada menit-menit akhir dari Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu menyelamatkan satu poin bagi tim asuhan Michael Carrick setelah sempat tertinggal 4-2.

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Old Trafford menyaksikan salah satu pertandingan paling kacau di era Premier League ketika Manchester United dan Aston Villa sama-sama mencetak empat gol dalam laga yang diwarnai rapuhnya pertahanan dan kegigihan individu. United mencatat rekor klub yang tidak diinginkan setelah tertinggal dua gol hanya dalam empat menit, saat Alysson Edward dan Nicolas Jackson memanfaatkan lini belakang yang pasif. Penalti Bruno Fernandes sempat menghidupkan kembali harapan, sebelum gol Youri Tielemans dan penalti John McGinn tampaknya membuat tuan rumah mustahil mengejar ketertinggalan.

Namun, perubahan taktik yang diterapkan Michael Carrick pada babak kedua akhirnya membuahkan hasil. Meski Leon Goretzka mencetak gol keempat Villa, tekanan United pada menit-menit akhir akhirnya berbuah gol. Gol Joshua Zirkzee pada menit ke-92 membuka jalan bagi akhir laga yang menegangkan, dengan Patrick Dorgu mencetak gol penyeimbang dramatis pada menit keenam masa tambahan waktu. Hasil imbang itu menyelamatkan muka United, tetapi statistik pertahanan menunjukkan tim yang kesulitan menjaga kekompakan di bawah tekanan besar.

Kiper & pertahanan

Senne Lammens - 4/10

Sore yang sulit bagi kiper muda ini, yang kebobolan dua kali dalam empat menit pertama. Meski keruntuhan sistem pertahanan di depannya tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepadanya, ia gagal menunjukkan ketegasan yang dibutuhkan untuk menenangkan lini belakang yang gugup. Ia hanya membuat tiga penyelamatan meski menghadapi enam tembakan tepat sasaran.

Noussair Mazraoui - 5/10

Getty Images

Berperan penting dalam proses terciptanya gol Tielemans, tetapi bukan dengan cara yang ia harapkan. Secara teknis, ia tercatat terlibat dalam rangkaian permainan yang menghasilkan skor 2-2. Ia kesulitan meredam pergerakan Maatsen yang menyusul dari belakang.

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Leny Yoro - 4/10

Remaja ini langsung menghadapi ujian berat dan kesulitan mengimbangi kekuatan fisik Nicolas Jackson. Penempatan posisinya saat gol-gol awal tercipta patut dipertanyakan, sementara ia belum memiliki kemampuan komunikasi layaknya pemain berpengalaman untuk mengatur lini pertahanan yang kebobolan empat kali di kandang.

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Harry Maguire - 3/10

Penampilan pemain berpengalaman yang tidak menunjukkan wibawa seperti diharapkan. Maguire menjadi bagian dari duet bek tengah yang berulang kali ditembus pada babak pertama. Setelah menjalani 45 menit awal yang buruk, ia ditarik keluar saat jeda dan digantikan oleh pemain muda Ayden Heaven.

Diogo Dalot - 5/10

Memberi opsi serangan dari sisi lapangan, tetapi tidak berada di posisinya saat Goretzka mencetak gol. Ia ditarik keluar pada menit ke-66 ketika Carrick mencari permainan yang lebih dinamis di sisi lapangan demi menyelamatkan hasil.

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Lini tengah

Matheus Cunha - 6/10

Bermain lebih dalam dari biasanya dan berusaha menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Ia mencatatkan banyak operan, tetapi kesulitan mengikuti pergerakan Goretzka dan McGinn yang terlambat masuk ke kotak penalti.

Kobbie Mainoo - 6/10

Sesekali menunjukkan kemampuannya menghadapi tekanan lawan, tetapi permainan yang kacau membuat lini tengah kerap terlewati dalam rentang waktu yang panjang. Ia kesulitan menerapkan kendali tempo seperti biasanya saat menghadapi trio Villa yang tangguh, yakni Tielemans, McGinn, dan Kamara.

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Youri Tielemans - 7/10

Menjalani laga yang janggal secara taktik saat menghadapi mantan timnya. Ia efisien saat menguasai bola dan mencetak gol penting untuk mengubah skor menjadi 2-2 sesaat sebelum jeda. Pengaruhnya menurun pada babak kedua sebelum ia diganti pada menit ke-66.

Lini serang

Bruno Fernandes - 8/10

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Penggerak utama tim. Ia menunjukkan ketenangan luar biasa saat mengeksekusi penalti pada menit ke-16 dan menjadi sosok di balik kebangkitan pada menit-menit akhir. Ia memberikan umpan gol untuk gol penyeimbang pada menit ke-96, memastikan United pulang dengan satu poin berkat kegigihan mereka.

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Amad Diallo - 5/10

Kesulitan memberi dampak berarti saat menghadapi Ian Maatsen. Dribelnya tidak setajam biasanya, dan ia diganti pada menit ke-66 ketika United beralih ke pendekatan yang lebih langsung.

Bryan Mbeumo - 6/10

Bekerja keras saat tidak menguasai bola dan tampak paling berpeluang menciptakan sesuatu di sepertiga akhir lapangan pada pertengahan pertandingan. Ia digantikan Zirkzee pada menit ke-83 sebagai bagian dari upaya terakhir untuk mengubah keadaan.

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Pemain pengganti & pelatih

Ayden Heaven - 4/10

Bekerja keras saat tidak menguasai bola dan tampak paling berpeluang menciptakan sesuatu di sepertiga akhir lapangan pada pertengahan pertandingan. Ia digantikan Zirkzee pada menit ke-83 sebagai bagian dari upaya terakhir untuk mengubah keadaan.

Joshua Zirkzee - 8/10

Pemain pengganti yang memberikan dampak sempurna. Masuk pada menit ke-83, ia mencetak gol pada menit ke-92 untuk memicu kebangkitan. Kekuatan fisiknya di kotak penalti membuat perhatian pertahanan Villa tertuju kepadanya.

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Patrick Dorgu - 8/10

Pahlawan di saat genting. Masuk pada menit ke-66, ia memberikan umpan gol untuk Zirkzee sebelum mencetak sendiri gol penyeimbang dramatis pada menit ke-96. Jika dilihat kembali, memasukkannya merupakan keputusan taktis yang brilian.

Shea Lacey - 6/10

Dimasukkan menjelang akhir laga untuk memberi tenaga baru di sisi lapangan dan membantu mempertahankan tekanan yang menghasilkan gol-gol pada menit-menit akhir.

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Mason Mount - 6/10

Memberikan lebih banyak energi di sepertiga akhir lapangan dibandingkan pemain yang digantikannya, serta membantu menekan Villa ke wilayah pertahanannya sendiri selama 20 menit terakhir.

Michael Carrick (Pelatih) - 5/10

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Susunan pertahanan awalnya berantakan dan menyebabkan United mengawali laga dengan buruk hingga mencatat rekor. Namun, para pemain penggantinya, khususnya Dorgu dan Zirkzee, berperan langsung dalam kebangkitan tim. Ia tetap berada di bawah tekanan besar meski meraih satu poin.