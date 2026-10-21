Rapor pemain Manchester United kontra Como: Matthijs De Ligt mengalami mimpi buruk, Nico Paz menjadi inspirator kemenangan gemilang

Perjalanan Manchester United di kompetisi Eropa mengalami hambatan besar di Stadio G. Sinigaglia setelah mereka dihajar Como 4-1. Rancangan taktik Cesc Fabregas mengeksploitasi rapuhnya struktur permainan United sejak peluit awal, dengan Nico Paz mencetak gol saat laga baru berjalan dua menit.

Como semakin leluasa mencetak gol pada babak kedua. Anastasios Douvikas dan gol kedua Paz membuat kemenangan mereka tak terkejar, sebelum Jaka Ramon menambah gol keempat. Gol pemain pengganti Joshua Zirkzee pada masa tambahan waktu menjadi satu-satunya hal positif, meski kecil, bagi United pada malam ketika mereka kalah unggul dalam hampir setiap metrik statistik. Dengan penguasaan bola hanya 45 persen dan empat tembakan tepat sasaran yang gagal mereka ubah menjadi tekanan berarti hingga menit-menit akhir, Michael Carrick menghadapi semakin banyak pertanyaan mengenai organisasi pertahanan dan ketangguhan mental timnya.

Kiper & pertahanan

Senne Lammens - 4/10

Malam yang sulit bagi sang kiper, yang tak mendapat cukup perlindungan di belakang garis pertahanan tinggi. Meski mencatatkan empat penyelamatan sehingga skor tidak menjadi lebih mencolok lagi, ia dua kali dibobol Nico Paz dan tak bisa berbuat banyak untuk mencegah penyelesaian akhir Douvikas dan Ramon.

Noussair Mazraoui - 4/10

Bermain sebagai bek kanan, Mazraoui kesulitan menghadapi pergerakan bergantian para pemain sayap Como. Ia berada di posisi yang salah saat gol pembuka pada menit kedua dan gagal memberi dorongan serangan yang dibutuhkan untuk membawa United maju. Ia turut menyumbang sebagian dari 11 sapuan timnya, tetapi tidak menunjukkan ketenangan seperti biasanya saat menguasai bola.

Matthijs de Ligt - 3/10

Bek asal Belanda itu mengalami mimpi buruk secara taktis karena pergerakan Douvikas kerap menariknya keluar dari area tengah. Ia digantikan Harry Amass pada menit ke-79 setelah tampil dalam pertandingan ketika United kebobolan empat gol. Kegagalannya mengatur lini belakang saat Como melancarkan serangan bertubi-tubi pada babak kedua menjadi faktor utama keruntuhan United.

Harry Maguire - 4/10

Meski aktif secara statistik dengan beberapa intersepsi dan kemenangan duel udara, Maguire merupakan bagian dari duet bek tengah yang tidak cukup cepat bergerak ke samping untuk menutup ruang di antara lini tengah dan sisi lapangan yang ditinggalkan pemain United. Ia menyaksikan Como dengan mudah melewati tekanan United, sehingga bek veteran itu harus menghadapi kecepatan Paz dan Da Cunha tanpa cukup bantuan.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot bermain di sisi kiri, tetapi kesulitan menyeimbangkan tugas bertahan dengan tuntutan untuk maju membantu serangan dari sisi luar. Ia menjadi bagian dari unit pertahanan yang tidak padu, seperti tercermin dari angka gol yang diharapkan (xG) sebesar 2,04 yang diberikan kepada tim Italia itu. Sebanyak 13 umpan silangnya ke kotak penalti tidak banyak membuahkan hasil karena kekuatan United dalam duel udara berhasil diredam.

Lini tengah

Mason Mount - 5/10

Mount berusaha memberi energi saat permainan beralih dari bertahan ke menyerang, tetapi ia kerap terlewati oleh aliran bola Como yang lebih baik, dengan 669 operan berbanding 546 milik United. Ia kesulitan menerima bola sambil memutar badan untuk menembus lini lawan dan menghabiskan sebagian besar pertandingan mengejar pemain Como, sementara Perrone dan Milla mengendalikan tempo.

Youri Tielemans - 5/10

Pemain asal Belgia itu ditugaskan menjadi pengatur serangan dari posisi yang lebih dalam, tetapi pengaruhnya diredam oleh blok pertahanan tengah Como yang intens. Meski umpannya tetap rapi, ia kurang tangguh dalam bertahan untuk menghentikan serangan balik, yang dimanfaatkan Como lima kali dengan dampak besar sepanjang 90 menit.

Andrey Santos - 3/10

Malam yang ingin dilupakan Santos. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-25 dan ditarik keluar saat jeda. Kurangnya disiplin posisi dalam 45 menit pertama memberi Nico Paz terlalu banyak kebebasan untuk mengatur permainan. Pergantiannya dengan Amad Diallo merupakan keharusan, bukan sekadar penyesuaian taktik.

Lini serang

Bryan Mbeumo - 4/10

Mbeumo lebih banyak berada di pinggiran permainan di sayap kanan. Ia sempat menempati sejumlah posisi menjanjikan, tetapi kualitas umpannya dan keputusan akhirnya kurang baik. Ia digantikan Lacey menjelang akhir laga ketika United mencari jenis ancaman yang berbeda. Namun, ia meninggalkan lapangan tanpa benar-benar menguji Butez.

Matheus Cunha - 4/10

Bermain di ruang belakang penyerang, Cunha tidak mampu memberikan pengaruh kreatif seperti biasanya. Ia kesulitan menghadapi permainan fisik lini tengah Como dan digantikan Carlos Baleba saat jeda, ketika Carrick berusaha memperkuat area tengah setelah timnya tertinggal sejak awal.

Bruno Fernandes - 5/10

Kapten United itu tampak frustrasi sepanjang pertandingan. Ia memimpin upaya menekan lawan, tetapi sering terlihat sendirian karena rekan-rekan di belakangnya gagal ikut maju untuk mempersempit ruang. Ia digantikan Zirkzee pada menit ke-66 ketika United mencari cara yang lebih langsung untuk mencetak gol. Kontribusi kreatifnya jauh di bawah standar tingginya yang biasa.

Pemain pengganti & manajer

Amad Diallo - 6/10

Masuk saat jeda, Diallo memberikan dorongan yang tidak ada pada babak pertama. Ia mencatatkan assist untuk gol Zirkzee di pengujung laga dengan visi yang baik di kotak penalti yang padat. Ia juga menjadi salah satu dari sedikit pemain United yang tampak mampu melewati pemain yang menjaganya dalam situasi satu lawan satu.

Carlos Baleba - 4/10

Masuk menggantikan Cunha saat jeda, Baleba menerima kartu kuning hanya lima menit setelah berada di lapangan. Ia didatangkan untuk menambah kekuatan, tetapi akhirnya menjadi bagian dari lini tengah yang kebobolan tiga gol pada babak kedua.

Joshua Zirkzee - 7/10

Pemain United yang paling menonjol meski timnya kalah telak. Masuk pada menit ke-66, ia menunjukkan naluri penyelesaian akhir yang tajam untuk mencetak gol hiburan pada menit ke-91. Kemampuannya menahan bola lebih baik daripada pemain yang digantikannya, menunjukkan bahwa ia seharusnya menjadi starter.

Harry Amass - 5/10

Pemain remaja itu mendapat menit bermain berharga di Champions League setelah menggantikan De Ligt untuk 11 menit terakhir. Ia bermain rapi, tetapi pertandingan sudah tidak mungkin dimenangi ketika ia masuk ke lapangan.

Shea Lacey - 5/10

Tampil sebentar menjelang akhir laga menggantikan Mbeumo. Ia menerima kartu kuning dalam satu menit setelah masuk, memperlihatkan sedikit semangat yang tidak tampak pada pemain lain, tetapi tidak punya banyak waktu untuk memengaruhi permainan menyerang.

Micael Carrick - 3/10

Kegagalan taktis bagi sang manajer. Keputusannya memasang garis pertahanan tinggi dengan Maguire dan De Ligt dieksploitasi tanpa ampun oleh Cesc Fabregas. Dua pergantian pemain saat jeda menunjukkan bahwa ia menyadari kesalahannya, tetapi keruntuhan struktur permainan tim pada babak kedua mengisyaratkan kurangnya organisasi dan keyakinan yang lebih mendalam.