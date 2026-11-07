Bagikan Ikuti GOAL di Google

Liam Delap mencetak dua gol ke gawang klub tempat ia menimba ilmu di akademi, Manchester City, yang menelan kekalahan ketiga beruntun di Liga Primer Inggris setelah takluk 1-3 dari Nottingham Forest. Sebelum laga ini, Forest belum pernah mencetak gol di kandang sepanjang musim.

Iklan

Maresca kembali menurunkan Josko Gvardiol, Ruben Dias, dan Jeremy Doku, tetapi City sudah tertinggal dalam enam menit pertama ketika Jair Cunha merebut bola dari Gvardiol, lalu maju dan melepaskan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang. Pada menit ke-18, Xaver Schlager mengalahkan Elliot Anderson dalam perebutan bola di lini tengah, dan Delap berlari dari garis tengah untuk melepaskan tembakan keras yang menaklukkan Gianluigi Donnarumma. Itu adalah kali tercepat City tertinggal 2-0 dalam pertandingan Premier League sejak November 2019.

Tendangan voli setengah melambung Cherki yang menakjubkan pada menit ke-52 mengawali periode panjang tekanan City. Tim tamu menuntaskan pertandingan dengan penguasaan bola 78% dan 33 sentuhan di kotak penalti Forest, berbanding 14 milik tuan rumah. Namun, Delap menuntaskan serangan balik pada menit ke-73 dengan menyambar umpan Morgan Gibbs-White ke sudut atas gawang. City, yang memenangi tujuh pertandingan liga pertama mereka, tetap berada di posisi kedua dengan 21 poin, tetapi kini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Sementara itu, Forest keluar dari zona tiga terbawah dan naik ke posisi ke-16.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Manchester City di City Ground...

Penjaga gawang & pertahanan

Gianluigi Donnarumma (5/10): Melakukan dua penyelamatan dan tidak berdaya menghadapi gol-gol Forest, tetapi gagal mengantisipasi sepak pojok James McAtee yang melengkung tajam pada babak pertama. Ia beruntung tak ada pemain berbaju merah yang menyentuh bola.

Iklan Iklan

Abdukodir Khusanov (6/10): Tampil sebagai bek kanan dan jarang menjadi sumber masalah saat pertahanan di sekelilingnya berantakan. Bermain penuh selama 90 menit, tetapi tidak selalu mampu mengatasi ujian yang datang. Pada babak pertama, ia memberikan sepak pojok kepada lawan saat menghalau umpan silang berbahaya Daniel Munoz.

Topik Terkait

Ruben Dias (6/10): Mengenakan ban kapten saat kembali ke tim, tetapi melakukan pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas, yang berujung pada peluang Cunha di babak pertama. Tembakan Cunha melenceng jauh. Lini belakang City tak terlihat saat Delap berlari dari garis tengah untuk mencetak gol kedua Forest.

Marc Guehi (6/10): Mengirim umpan silang indah dari sisi kiri yang seharusnya bisa dikonversi Enzo Fernandez pada menit ke-25. Ia juga memberi umpan kepada Erling Haaland untuk menghasilkan tembakan tepat sasaran pertama City. Digantikan Matheus Nunes saat jeda.

Iklan

Josko Gvardiol (4/10): Malam yang ingin dilupakan di posisi bek kiri. Sentuhan pertamanya terlalu jauh dan Cunha merebut bola darinya dengan terlalu mudah untuk mencetak gol pembuka pada menit keenam. Ia digantikan Nico O'Reilly saat jeda.

Lini tengah

Elliot Anderson (6/10): Kepulangan yang berat ke klub lamanya. Kalah dalam perebutan bola dengan Schlager yang membuka jalan bagi Delap untuk mencetak gol kedua Forest. Namun, setelah itu ia semakin berpengaruh dalam pertandingan, melepaskan umpan yang mengawali serangan ketika tembakan Haaland digagalkan di garis gawang, serta melepaskan tendangan voli tepat ke arah Matz Sels.

Iklan

Enzo Fernandez (5/10): Seharusnya bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-25, tetapi sundulannya dari jarak dekat menyambut umpan silang Guehi melambung. Belakangan, bola direbut Murillo darinya dalam sebuah serangan yang nyaris menghasilkan gol ketiga Forest. Ia dicemooh ketika digantikan Phil Foden pada menit ke-78.

Rayan Cherki (8/10): Pemain terbaik City. Memberi umpan kepada Iliman Ndiaye untuk peluang pertama City, lalu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-52. Ia menyambut umpan silang Doku yang berubah arah dengan tendangan voli setengah melambung kaki kiri yang indah ke sudut atas gawang, gol kelimanya di Premier League musim ini.

Iklan

Lini serang

Iliman Ndiaye (7/10): Opsi serangan City yang paling aktif di sisi kanan. Memberi umpan kepada Doku untuk tembakan pada awal laga, bekerja sama dengan baik bersama Nunes setelah jeda, dan akselerasinya ke depan memaksa Dan Ndoye melakukan pelanggaran yang disengaja hingga menerima kartu kuning.

Jeremy Doku (6/10): Tembakannya pada awal laga diblok dan umpan akhirnya kerap kurang tepat, tetapi permainannya meningkat setelah jeda. Ia lolos ke belakang Munoz untuk mengirim umpan silang yang membentur Ryan Yates sebelum menjadi gol Cherki. Ia begitu menyulitkan bek sayap itu hingga Munoz ditarik keluar pada menit ke-65.

Iklan

Erling Haaland (6/10): Mengecoh Sels pada menit ke-41, tetapi tembakannya digagalkan Cunha di garis gawang. Setelah jeda, tembakannya menyambut umpan silang Nunes melambung. Ia jarang mendapat suplai bola yang dibutuhkan saat menghadapi pertahanan Forest yang bermain dalam.

Pemain pengganti & pelatih

Matheus Nunes (7/10): Menggantikan Guehi saat jeda dan membuat serangan City di sisi kanan lebih agresif. Ia mengirim umpan silang yang disambut Haaland dengan tembakan melambung. Ia juga memblok tembakan Delap dan menghentikan Gibbs-White menjelang akhir laga.

Iklan

Nico O'Reilly (6/10): Menggantikan Gvardiol pada babak kedua dan aktif maju dari posisi bek kiri. Doku memberinya umpan untuk menusuk ke belakang pertahanan dan melepaskan umpan mendatar yang dihalau Murillo. Namun, ia gagal menyambut umpan silang Nunes dengan baik tak lama setelah laga kembali dimulai.

Phil Foden (6/10): Menggantikan Fernandez pada menit ke-78 dan berusaha mengubah keadaan. Aksinya membuat Luca Netz menerima kartu kuning menjelang akhir laga, tetapi Forest mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.

Iklan

Enzo Maresca (4/10): Tiga perubahan yang dibuatnya berujung buruk, dengan Gvardiol yang kembali diturunkan melakukan kesalahan pada gol pembuka. Timnya membaik setelah jeda, tetapi City kini menelan tiga kekalahan beruntun di liga setelah memenangi tujuh pertandingan pertama mereka.