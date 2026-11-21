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Kesulitan Manchester City di Liga Primer berlanjut setelah mereka ditahan Fulham 1-1 dalam laga yang membuat frustrasi di Stadion Etihad. Meski mendominasi penguasaan bola, tim asuhan Enzo Maresca harus mengandalkan gol penyama kedudukan Elliot Anderson pada babak kedua untuk membalas gol pembuka Rodrigo Muniz.

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Ritme taktik Manchester City tampak tidak padu sepanjang babak pertama yang berjalan tersendat. Blok pertahanan rendah Fulham efektif menutup ruang antarlini. Tim tamu secara mengejutkan unggul pada menit ke-16 ketika Muniz memanfaatkan keraguan di lini pertahanan dan mencetak gol setelah aksi apik Oscar Bobb. City menguasai bola 59%, tetapi kesulitan mengubah dominasi wilayah menjadi peluang berkualitas. Mereka memasuki jeda dalam posisi tertinggal dan tampak rentan terhadap serangan balik.

Enzo Maresca sedikit mengubah taktik pada babak kedua, dengan pola umpan City yang lebih diarahkan ke depan. Perubahan itu membuahkan hasil pada menit ke-58 ketika Anderson mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Meski melepaskan 15 tembakan dan mencatatkan gol yang diharapkan (xG) sebesar 1,88, sang juara tidak mampu mencetak gol kemenangan menghadapi Fulham yang tampil tangguh. Hasil imbang ini membuat City tertinggal dalam persaingan gelar dan menyoroti kesulitan mereka yang terus berulang saat membongkar pertahanan terorganisasi.

Kiper & pertahanan

Gianluigi Donnarumma - 5/10

Kiper asal Italia itu relatif tidak banyak mendapat ujian, tetapi gagal menahan upaya Muniz pada awal laga. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-76 akibat sesaat kehilangan kedisiplinan. Distribusi bolanya membantu City menjaga garis pertahanan tetap tinggi, tetapi ia tidak menghasilkan penyelamatan krusial yang dibutuhkan untuk menutupi kelemahan lini belakangnya.

Marc Guehi - 6/10

Guehi secara umum tampil solid dalam duel individu, tetapi ia tentu kecewa dengan kurangnya kekompakan pada rangkaian permainan yang berujung pada gol Fulham. Ia turut menyumbang pada enam intersep City, tetapi terkadang kesulitan menghadapi kekuatan fisik Muniz saat Fulham beralih ke fase menyerang.

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Abdukodir Khusanov - 6/10

Bek muda itu tampil stabil dan menunjukkan ketenangan saat menguasai bola. Namun, ia merupakan bagian dari unit pertahanan yang secara mengejutkan tampak rentan terhadap beberapa peluang serangan balik Fulham, yang menghasilkan lima tembakan tepat sasaran bagi tim tamu.

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Ruben Dias - 6/10

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Sang kapten memimpin lini pertahanan dengan instruksi vokal seperti biasanya dan membantu City mempertahankan penguasaan bola sebesar 59% lewat operan-operan aman untuk mengalirkan bola kembali. Ia memenangkan sejumlah duel udara, tetapi tidak mampu mencegah kesalahan pertahanan pada awal laga yang menjadi awal dari sore yang sulit.

Nico O'Reilly - 5/10

Menjalankan peran yang menuntut, O'Reilly kesulitan memberikan dorongan serangan yang dibutuhkan dari sisi lapangan sebelum diganti pada menit ke-78. Posisi yang ditempatinya sesekali dieksploitasi oleh kecepatan Oscar Bobb saat Fulham beralih ke fase menyerang.

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Lini tengah

Jeremy Doku - 6/10

Doku menjadi andalan utama City untuk menyerang secara langsung dan kerap berusaha menghadapi bek sayap lawan dalam duel satu lawan satu. Meski beberapa kali berhasil melewati pemain lawan, umpan akhirnya kurang akurat untuk membongkar kotak penalti Fulham yang padat. Hal itu turut membuat 17 umpan silang City kerap tak membuahkan hasil.

Ayyoub Bouaddi - 5/10

Pemain muda itu bekerja keras di lini tengah, tetapi kesulitan mengendalikan tempo saat menghadapi lini tengah Fulham yang rapat. Ia diganti pada menit ke-85 setelah penampilannya tidak menghadirkan kreativitas yang dibutuhkan City untuk memecah kebuntuan.

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Iliman Ndiaye - 6/10

Ndiaye sesekali memperlihatkan kualitas teknik di ruang antara area tengah dan sayap, tetapi pengaruhnya memudar ketika Fulham mundur semakin dalam untuk bertahan. Ia ditarik keluar pada menit ke-78 saat Maresca mencari opsi yang lebih mengandalkan lebar lapangan untuk merenggangkan pertahanan lawan.

Phil Foden - 6/10

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Laga yang membuat frustrasi bagi Foden, yang terus dijaga ketat. Ia sempat merangkai beberapa kombinasi apik di sepertiga akhir, tetapi tidak menunjukkan ketajaman seperti biasanya sebelum digantikan Cherki pada menit ke-70.

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Elliot Anderson - 8/10

Pemain terbaik di kubu tuan rumah. Anderson menunjukkan naluri mencetak gol yang tajam saat menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol itu menjadi satu-satunya penyelesaian klinis City sepanjang laga. Energinya di sepertiga akhir menjadi pendorong peningkatan penampilan City pada babak kedua.

Lini serang

Erling Haaland - 5/10

Hari yang tidak biasa bagi penyerang asal Norwegia itu. Haaland kekurangan suplai bola dalam waktu lama dan kesulitan menunjukkan pengaruhnya saat menghadapi bek-bek tengah Fulham. Ia gagal menambah koleksi golnya, sementara xG City sebesar 1,88 hanya menghasilkan satu gol.

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Pemain pengganti & pelatih

Rayan Cherki - 6/10

Masuk menggantikan Foden pada menit ke-70. Ia menghadirkan variasi lewat kemampuannya mengontrol bola di ruang sempit, tetapi tidak mampu menghasilkan umpan penentu.

Josko Gvardiol - 6/10

Dimasukkan pada menit ke-78 untuk memperkuat pertahanan sekaligus menambah ancaman lewat pergerakan menyusul serangan di sisi kiri.

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Allan - 5/10

Masuk menggantikan Ndiaye menjelang akhir laga, tetapi hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi jalannya permainan secara taktis.

Enzo Fernandez - N/A

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85 dan hanya sedikit menyentuh bola.

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Enzo Maresca - 5/10

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Rancangan taktik sang pelatih tidak menunjukkan kelancaran permainan yang biasanya identik dengan City. Meski timnya mendominasi penguasaan bola, mereka tidak memiliki rencana alternatif setelah Fulham unggul. Pergantian pemain yang dilakukan menjelang akhir laga terasa sebagai reaksi, bukan langkah antisipatif, dalam pertandingan yang kembali merugikan peluang City dalam persaingan gelar.