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Manchester City memastikan diri lolos ke babak berikutnya di Carabao Cup setelah bermain imbang 2-2 dalam laga menegangkan melawan Brighton yang ditentukan lewat adu penalti. Laga di Etihad itu menjadi ajang unjuk kemampuan para rekrutan musim panas dan pemain muda potensial dalam pertarungan taktik berintensitas tinggi.

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Manchester City melaju ke babak berikutnya di Piala Liga Inggris setelah hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan Brighton & Hove Albion akhirnya ditentukan lewat kemenangan 4-3 dalam adu penalti. Dalam laga yang sarat pertarungan taktik, Malick Yalcouyé membuka skor untuk tim tamu pada menit ke-30, sebelum Mateo Kovacic menyamakan kedudukan sepuluh menit kemudian lewat penyelesaian yang tenang. Babak kedua berlangsung dengan pola serupa, kedua tim saling membalas gol. Georginio Rutter membawa Brighton unggul pada awal babak tersebut, sebelum bek City Vitor Reis mencetak gol pada menit ke-72 untuk membawa pertandingan ke adu penalti.

Dalam susunan permainannya, City berupaya mendominasi ruang di antara sisi lapangan dan area tengah, dengan Rayan Cherki menjadi poros utama kreativitas tim. Meski menguasai 57% penguasaan bola, tim asuhan Enzo Maresca kesulitan meredam efektivitas serangan balik Brighton dan memberikan tiga peluang besar kepada lawan. Adu penalti menghadirkan akhir yang menegangkan bagi pendukung City di Etihad. Tendangan Mateo Kovacic berhasil ditepis, tetapi Geronimo Rulli tampil sebagai pahlawan dengan menggagalkan eksekusi Yasin Ayari dan Lewis Dunk, sehingga tuan rumah menang 4-3 lewat adu penalti.

Kiper & Pertahanan

Gerónimo Rulli - 8/10

Meski kebobolan dua kali dalam waktu normal, Rulli menjadi pembeda pada saat paling menentukan. Ia mencatatkan 4 penyelamatan krusial selama 90 menit saat menghadapi xG lawan sebesar 2,03, tetapi penampilannya paling dikenang dalam adu penalti. Dua tendangan penalti yang ia gagalkan mengantar City lolos.

Rico Lewis - 6/10

Sesuai dengan peran hibridnya, Lewis kerap bergerak ke area tengah untuk memberikan keunggulan jumlah pemain di lini tengah. Ia melepaskan satu tembakan yang diblok pada menit ke-68, lalu digantikan Abdukodir Khusanov pada menit ke-76 ketika City berupaya memperkokoh pertahanan.

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Vitor Reis - 9/10

Penampilan dominan dari bek tengah ini. Ia bukan hanya mencetak gol penyeimbang yang krusial pada menit ke-72, tetapi juga memimpin tim dalam sejumlah statistik, termasuk umpan akurat (58) dan aksi bertahan (16). Ia menjadi tumpuan utama organisasi lini belakang.

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Marc Guéhi - 7/10

Tampil tenang di samping Reis. Guéhi nyaris mencetak gol pada menit ke-43 lewat sundulan dari sepak pojok yang berhasil diblok. Ia berperan penting dalam keberhasilan City memenangi 75 duel di seluruh tim, menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi Rutter.

Lini Tengah

Mateo Kovacic - 7/10

Kovacic menunjukkan kemampuannya yang seperti biasa dalam menghadapi tekanan lawan dan mencetak gol pertama City pada menit ke-40 untuk mengubah skor menjadi 1-1. Namun, nilainya sedikit berkurang karena tendangan penaltinya ditepis dalam adu penalti, yang sempat membahayakan peluang City untuk lolos.

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Ayyoub Bouaddi - 6/10

Tampil stabil sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan pada babak pertama. Ia membantu menjaga ritme permainan City, tetapi digantikan Aït-Nouri saat jeda ketika Maresca berupaya menyesuaikan susunan taktis di kedua sayap.

Nico O'Reilly - 6/10

Pemain muda ini sesekali memperlihatkan potensi tekniknya, tetapi kesulitan tampil dominan di area tengah yang padat. Ia bekerja keras di lini tengah sebelum digantikan Enzo Fernández pada menit ke-87.

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Lini Serang

Phil Foden - 7/10

Bermain dari sisi kanan, Foden terus menghadirkan ancaman meski umpan akhirnya tidak selalu membuahkan hasil. Ia menunjukkan ketenangan luar biasa dalam adu penalti dengan menuntaskan eksekusi pertama secara meyakinkan untuk mengawali langkah tuan rumah.

Rayan Cherki - 8/10

Sumber kreativitas paling aktif di lapangan. Cherki melepaskan 6 tembakan, terbanyak di timnya, dan beberapa kali menguji Jason Steele. Ia juga sukses mengeksekusi penalti dalam adu penalti. Secara keseluruhan, kontribusinya dalam peralihan City ke fase menyerang sangat penting sepanjang 90 menit.

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Allan Elias - 5/10

Penampilan yang relatif sepi dari penyerang sisi kiri ini. Ia melepaskan satu tembakan yang melenceng tepat sebelum jeda dan kesulitan melewati Costinha dari Brighton dalam duel satu lawan satu. Ia digantikan Jérémy Doku setelah 61 menit.

Floyd Samba - 5/10

Sebagai ujung tombak, Samba kesulitan melepaskan diri dari penjagaan Boscagli. Tanpa tembakan tepat sasaran dan dengan keterlibatan terbatas dalam membangun serangan, ia digantikan Ryan McAidoo saat jeda.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Rayan Aït-Nouri - 6/10

Masuk menggantikan Bouaddi saat jeda. Ia menambah lebar permainan dan energi di sisi lapangan, membantu City merenggangkan pertahanan Brighton saat bangkit pada babak kedua.

Ryan McAidoo - 6/10

Masuk menggantikan Samba saat jeda. Ia menawarkan karakter berbeda dalam serangan, meski kesulitan mendapatkan peluang matang saat menghadapi pertahanan Brighton yang bermain rapat dan disiplin.

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Jérémy Doku - 7/10

Masuk menggantikan Elias pada menit ke-61. Kecepatan Doku langsung memaksa Brighton mundur. Ia juga sukses mencetak gol lewat eksekusi penaltinya dalam adu penalti.

Abdukodir Khusanov - 6/10

Menggantikan Rico Lewis untuk 15 menit terakhir. Ia membantu memperkokoh sisi kanan pertahanan saat Brighton berupaya mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir.

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Enzo Fernández - 7/10

Tampil singkat pada akhir laga menggantikan O'Reilly. Ia menghadirkan ketenangan di lini tengah pada fase penutup pertandingan dan mengeksekusi penaltinya dengan percaya diri dalam adu penalti.

Enzo Maresca - 7/10

Keputusan Maresca melakukan banyak rotasi merupakan perjudian yang nyaris berujung buruk, tetapi dua pergantiannya saat jeda membantu City kembali mengendalikan permainan. Meski pertahanan timnya saat kehilangan bola masih menjadi perhatian, ketangguhan mental mereka dalam adu penalti mencerminkan kepemimpinannya dengan baik.