Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manchester City menelan kekalahan kedua beruntun di Liga Primer Inggris setelah Brighton menang 1-0 di Stadion Etihad, sepekan setelah mereka kalah 1-2 dari Aston Villa. Gol Yasin Ayari pada menit ke-11 menjadi penentu dalam laga yang membuat pasukan Enzo Maresca frustrasi.

Iklan

City mendominasi dengan penguasaan bola 62 persen dan 21 tembakan, tetapi Bart Verbruggen dan lini pertahanan Brighton yang disiplin tetap kukuh. Doku dan Iliman Ndiaye menjadi sumber ancaman tuan rumah, sementara Erling Haaland jarang mendapat umpan.

Berikut penilaian para pemain Manchester City saat menghadapi Brighton...

Kiper & pertahanan

Gianluigi Donnarumma - 6/10 Tidak banyak yang harus dilakukannya selain memungut bola dari gawangnya pada menit ke-11. Ia meninju bola hasil sepak pojok awal Pascal Gross dan mengatasi peluang-peluang langka Brighton ke arah gawang.

Matheus Nunes - 5/10 Kembali menjadi starter menggantikan Marc Guehi, ia menjalani sore yang sulit. Ia gagal menghalau umpan rendah yang melintasi kotak penalti, memantul mengenai Maxim De Cuyper, lalu jatuh ke kaki Ayari untuk menghasilkan gol kemenangan. Peluangnya juga digagalkan Verbruggen setelah ia menerima umpan terobosan pada menit ke-63.

Iklan Iklan

Abdukodir Khusanov - 6/10 Menghalau umpan silang De Cuyper pada awal laga dan tampil solid menghadapi serangan balik Brighton yang jarang terjadi. Ia nyaris mencetak gol penyama kedudukan menjelang akhir laga, memaksa Verbruggen melakukan penyelamatan atas tembakan kerasnya pada menit ke-89.

Topik Terkait

Rúben Dias - 6/10 Meredam serangan Brighton dalam waktu lama, dengan tim tamu hanya mencatatkan sembilan sentuhan di kotak penalti City. Namun, penampilan bertahan yang solid tidak banyak berarti tanpa gol penyama kedudukan di sisi lain lapangan.

Joško Gvardiol - 6/10 Rapi saat menguasai bola, tetapi kontribusinya dalam serangan dari sisi kiri terbatas. Ia digantikan Phil Foden pada menit ke-79 saat City berusaha mengejar ketertinggalan.

Iklan

Lini tengah

Ayyoub Bouaddi - 5/10 Menjadi starter menggantikan Rayan Cherki, ia memenangkan tendangan bebas yang berujung kartu kuning bagi Chema Andres, tetapi kesulitan memberi pengaruh pada permainan. Ia menjadi pemain pertama yang ditarik keluar, digantikan Cherki pada menit ke-55.

Elliot Anderson - 7/10 Salah satu pemain City yang paling bekerja keras. Umpan silangnya yang berbahaya disambut Ndiaye dengan sundulan yang melenceng tipis, meski ia menyia-nyiakan peluang sebelumnya akibat sentuhan yang terlalu jauh setelah melakukan umpan satu-dua dengan Enzo Fernandez. Ia juga menyiapkan peluang Doku pada masa tambahan waktu.

Iklan

Enzo Fernandez - 6/10 Bekerja sama dengan apik bersama Anderson untuk menciptakan peluang awal dari peran nomor 10, tetapi tidak mampu menemukan umpan penentu untuk menembus kotak penalti yang padat. Ia digantikan Nico O'Reilly pada menit ke-64.

Lini serang

Iliman Ndiaye - 7/10 Tampil menjanjikan di sisi kanan. Sundulannya melenceng tipis, ia melewati Olivier Boscagli sebelum melepaskan tembakan tepat ke arah Verbruggen, dan aksi individunya yang apik berakhir dengan tembakan yang ditepis ke tiang gawang pada awal babak kedua. Ia juga membuat De Cuyper mendapat kartu kuning dan menembak melebar dari sudut sempit sebelum digantikan Allan.

Iklan

Jérémy Doku - 8/10 Sumber ancaman paling berbahaya City, membuat pertahanan Brighton kerepotan lewat dribel langsungnya di sisi kiri. Umpan tariknya untuk Haaland pada menit ke-31 disambut dengan tembakan yang tidak sempurna, ia menyiapkan peluang Cherki menjelang akhir laga, dan memaksa Verbruggen melakukan penyelamatan pada masa tambahan waktu.

Erling Haaland - 5/10 Laga yang membuat pemain asal Norwegia itu frustrasi. Ia baru mencatatkan 10 sentuhan setelah 39 menit dan tidak menyambut peluang pertamanya dengan sempurna, sebelum Lewis Dunk melakukan tekel untuk memblok peluang terbaiknya sesaat sebelum jeda.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Rayan Cherki - 6/10 (Masuk menggantikan Bouaddi, 55') Menambah kreativitas dan mencoba mengirim umpan melalui ruang-ruang sempit. Tembakannya dari luar kotak penalti pada masa tambahan waktu diblok.

Nico O'Reilly - 6/10 (Masuk menggantikan Fernandez, 64') Tampil aktif pada penampilannya yang ke-50 di Liga Primer. Ia mengirim umpan mendatar yang bagus di depan gawang untuk Ndiaye dan menyundul bola sedikit melebar setelah Verbruggen menyelamatkan tembakan Khusanov.

Iklan

Phil Foden - 6/10 (Masuk menggantikan Gvardiol, 79') Kehadirannya membangkitkan semangat penonton tuan rumah saat City berusaha meraih satu poin, tetapi waktu yang tersisa sangat sedikit.

Allan - 6/10 (Masuk menggantikan Ndiaye, 79') Langsung memberi dampak lewat akselerasi yang memaksa Gross menarik lengannya dan membuat gelandang Brighton itu mendapat kartu kuning.

Iklan

Enzo Maresca - 5/10 Perubahannya pada susunan pemain inti, dengan memasukkan Nunes dan Bouaddi, tidak membuahkan hasil. City menguasai bola dan menciptakan peluang, tetapi kurang tajam untuk membongkar salah satu pertahanan paling terorganisir di liga.