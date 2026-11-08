Rapor pemain Liverpool vs Crystal Palace: Alexis Mac Allister dan Florian Wirtz bersinar saat Liverpool melumat Crystal Palace tanpa ampun

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Liverpool menunjukkan keunggulan taktiknya di Selhurst Park dengan meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Crystal Palace. Gol Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, dan Alexander Isak memastikan tiga poin bagi tim asuhan Andoni Iraola, meski Palace mencetak gol hiburan lewat penalti pada pengujung laga.

Iklan

Liverpool kembali ke jalur kemenangan di bawah Andoni Iraola lewat kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park, dalam laga yang mereka kuasai secara taktik. Liverpool langsung mengendalikan permainan dengan memanfaatkan celah dalam struktur pertahanan Palace melalui permainan posisi yang cermat. Gol pembuka tercipta pada menit ke-40 ketika Alexis Mac Allister mencetak gol setelah bertukar umpan cepat dengan Dominik Szoboszlai, memberi tim tamu keunggulan yang layak saat turun minum.

Liverpool tidak mengendur pada babak kedua dan menggandakan keunggulan melalui Florian Wirtz setelah aksi apik Bradley Barcola. Saat Palace berusaha keras maju menyerang, Liverpool memanfaatkan ruang yang terbuka, dan Alexander Isak mencetak gol ketiga pada menit ke-89. Meski Eddie Nketiah mengonversi penalti untuk tuan rumah pada penghujung waktu tambahan, hasil pertandingan tidak pernah diragukan. Tekanan balik dan kekompakan struktur permainan Liverpool terlalu sulit diatasi Palace.

Kiper & pertahanan

Alisson Becker - 7/10

Kiper asal Brasil itu nyaris tidak diuji dalam waktu yang lama, tetapi tetap sigap dan mencatat enam penyelamatan sepanjang pertandingan. Sayangnya, ia gagal mencatat nirbobol akibat penalti pada penghujung laga yang sulit ia hentikan. Distribusi bolanya menjadi kunci untuk melewati tekanan awal Palace.

Ronald Araujo - 6/10

Secara umum tampil solid, meski mendapat kartu kuning pada menit ke-24. Ia memberikan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman Palace lewat bola-bola udara sebelum digantikan Joe Gomez pada menit-menit akhir pertandingan.

Iklan Iklan

Virgil van Dijk - 8/10

Penampilan dominan dari sang kapten. Van Dijk mencatat jumlah intersep dan sapuan tertinggi dalam pertandingan, dengan 20 intersep dicatat Liverpool sebagai tim. Ia memastikan garis pertahanan Liverpool tetap tinggi dan rapat. Kepemimpinannya sangat penting saat Palace sempat memberikan tekanan.

Topik Terkait

Jeremy Jacquet - 7/10

Bek muda itu tampak nyaman bermain bersama Van Dijk dan menunjukkan kematangan dalam menempatkan diri. Ia turut berkontribusi dalam 20 sapuan tim dan tampil andal lewat umpan-umpan pendek, membantu Liverpool mencatat 47 persen penguasaan bola di tengah tekanan tuan rumah.

Milos Kerkez - 7/10

Bek sayap itu memberi kelebaran dan energi di sisi lapangan. Ia disiplin menjalankan tugas bertahan dan mendukung serangan dengan baik, turut berkontribusi dalam total 23 umpan silang Liverpool saat mereka mencari celah di lini belakang Palace.

Iklan

Lini tengah

Dominik Szoboszlai - 8/10

Menjadi pusat kreativitas di lini tengah. Szoboszlai memberikan assist untuk gol pembuka dan terus mencari peluang untuk menembus lini pertahanan lawan berkat visi bermainnya. Kerja kerasnya menonjol sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-69 untuk mengatur beban bermainnya.

Alexis Mac Allister - 9/10

Pemain paling menonjol. Mac Allister membuka keunggulan pada menit ke-40 dan mengendalikan tempo pertandingan berkat kemampuannya menjaga penguasaan bola yang luar biasa. Meski mendapat kartu kuning pada menit ke-83, ketenangannya saat menguasai bola menjadi fondasi keberhasilan Liverpool.

Iklan

Lini serang

Cody Gakpo - 7/10

Gakpo bekerja tanpa lelah di sepertiga akhir lapangan, menghubungkan permainan secara efektif dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya yang maju dari belakang. Meski tidak mencetak gol, disiplin taktisnya saat menekan lawan sangat penting sebelum ia diganti pada menit ke-76.

Bradley Barcola - 8/10

Tampil sangat aktif sepanjang 69 menit di lapangan. Barcola memberikan assist untuk gol Wirtz dan terus merepotkan para bek Palace lewat tusukan langsung serta kemampuannya dalam duel satu lawan satu.

Iklan

Florian Wirtz - 8/10

Pemain timnas Jerman itu menunjukkan mengapa ia begitu dihargai dengan mencetak gol kedua Liverpool pada menit ke-54 lewat penyelesaian yang klinis. Kemampuannya menemukan ruang di antara lini membuat Palace kesulitan mengawalnya secara efektif.

Alexander Isak - 8/10

Isak memimpin lini depan dengan sangat baik, dan kegigihannya terbayar lewat gol pada menit ke-89 yang memastikan kemenangan. Pergerakannya tanpa bola meregangkan pertahanan Palace dan turut menciptakan xG Liverpool sebesar 2,72.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Victor Munoz - 6/10

Masuk pada menit ke-69 dan memberi tenaga baru di lini tengah, membantu Liverpool mempertahankan kemenangan meski mendapat kartu kuning menjelang akhir laga.

Trey Nyoni - 6/10

Pemain muda itu mendapat pengalaman berharga setelah menggantikan Szoboszlai dan menunjukkan ketenangan saat menguasai bola dalam 20 menit terakhir.

Iklan

Rio Ngumoha - 6/10

Masuk menggantikan Gakpo pada menit ke-76, ia menjaga intensitas serangan dan membantu Liverpool terus menekan tuan rumah.

Joe Gomez - N/A

Pergantian taktis pada menit-menit terakhir untuk memperkuat pertahanan saat waktu tambahan.

Iklan

Lewis Koumas - N/A

Masuk pada menit ke-90 untuk membantu Liverpool menghabiskan waktu.

Andoni Iraola - 9/10

Sang pelatih menunjukkan kecermatan taktik yang luar biasa. Keputusan Iraola memainkan Wirtz dan Mac Allister dalam peran yang lebih menyerang membuahkan hasil, sementara timnya tampak lebih unggul secara struktur dalam setiap fase permainan. Skor 3-1 mencerminkan rencana permainan yang dijalankan dengan sempurna.