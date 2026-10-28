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Joe Gomez menjadi pahlawan tak terduga saat Liverpool mengalahkan Chelsea asuhan Xabi Alonso 6-5 lewat adu penalti untuk melaju ke perempat final Carabao Cup, setelah bermain imbang 1-1 di Anfield.

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Andoni Iraola melakukan tujuh perubahan, tetapi timnya hanya menciptakan sedikit peluang dalam babak pertama yang berjalan datar sebelum pertandingan menjadi hidup berkat dua penalti dalam rentang tiga menit. Ryan Gravenberch melakukan tekel yang tidak perlu terhadap Moises Caicedo, dan Morgan Rogers mengecoh Giorgi Mamardashvili saat mengeksekusi penalti pada menit ke-40. Liverpool hampir seketika membalas ketika Wesley Fofana menyentuh bola dengan tangan dari sepak pojok Kostas Tsimikas, lalu Cody Gakpo melepaskan tendangan penalti keras ke sudut bawah gawang.

Babak kedua berlangsung jauh lebih hidup. Mike Penders menggagalkan peluang Ronald Araujo dan Bradley Barcola, Mamardashvili menahan upaya Marco Palestra, sementara Florian Wirtz seharusnya bisa membawa Liverpool menang ketika tembakannya dari jarak 9 meter diblok Levi Colwill pada menit ke-80.

Adu penalti berlangsung sengit. Tendangan Valentin Barco membentur tiang dan Tsimikas menembak jauh di atas gawang saat berpeluang memastikan kemenangan. Setelah itu, Penders menggagalkan tendangan Gravenberch, sedangkan Mamardashvili membalas dengan menahan penalti Emanuel Emegha. Gomez, yang belum pernah mencetak gol untuk Liverpool dalam waktu normal, kemudian melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang, sebelum Fofana mengirim tendangan Chelsea berikutnya ke arah tribune Kop.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Liverpool di Anfield...

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Kiper & pertahanan

Giorgi Mamardashvili - 8/10 Tak punya peluang menghentikan penalti Rogers, tetapi melakukan penyelamatan sigap untuk menggagalkan peluang winger Chelsea itu pada awal babak kedua dan penyelamatan penting untuk menahan Palestra pada menit ke-78. Menggagalkan penalti Emegha untuk menjaga peluang Liverpool dalam fase penentuan.

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Joe Gomez - 8/10 Mengirim umpan silang luar biasa untuk sundulan Araujo, memblok tembakan Rogers dalam serangan balik, dan mengambil alih ban kapten setelah Van Dijk ditarik keluar. Bek yang belum pernah mencetak gol untuk Liverpool dalam waktu normal itu kemudian menunjukkan ketenangan dengan melepaskan penalti penentu kemenangan ke sudut atas gawang.

Ronald Araujo - 7/10 Membuat Danny Welbeck tak berkutik dan tidak melakukan kesalahan saat Rogers terjatuh dan meminta penalti. Namun, ia seharusnya mencetak gol ketika sundulan kerasnya dari jarak 7 meter ditepis Penders.

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Virgil van Dijk - 7/10 Membaca permainan dengan baik sejak awal, memotong umpan Jordan Henderson dan Caicedo serta merebut bola dari Welbeck. Sekali lengah ketika bola meluncur melewatinya dan membuat Rogers lolos, sebelum ditarik keluar setelah 72 menit untuk mengatur beban bermainnya.

Kostas Tsimikas - 6/10 Sepak pojoknya berujung pada handball Fofana dan gol penyama kedudukan, sementara umpan silangnya dari dekat garis akhir menghasilkan tembakan Barcola yang ditepis Penders. Menembak jauh di atas mistar ketika berpeluang memastikan kemenangan dalam adu penalti.

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Lini tengah

Ryan Gravenberch - 5/10 Malam yang ingin dilupakan. Melakukan tekel terhadap Caicedo ketika gelandang Chelsea itu bergerak menjauhi gawang sehingga menghadiahkan penalti yang tidak perlu. Belakangan, tendangan penaltinya yang lemah ke tengah gawang ditepis Penders.

James McConnell - 6/10 Bekerja sama dengan Rio Ngumoha pada awal laga, tetapi beberapa kali kehilangan bola dengan mudah. Menerima kartu kuning pada menit ke-21 karena sengaja menyentuh bola dengan tangan untuk menghentikan serangan balik Chelsea, lalu digantikan Wirtz sesaat sebelum menit ke-60.

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Trey Nyoni - 7/10 Nyaman menguasai bola dan tidak gentar menghadapi lini tengah Chelsea yang berpengalaman. Tembakannya yang terdefleksi, tembakan pertama Liverpool malam itu, menghasilkan sepak pojok yang berujung pada gol penyama kedudukan. Digantikan Alexis Mac Allister pada menit ke-82.

Lini serang

Cody Gakpo - 8/10 Melepaskan penalti keras ke sudut bawah gawang pada menit ke-43, lalu beberapa saat kemudian melepaskan tembakan melengkung dari jarak 20 meter yang memaksa Penders melakukan penyelamatan. Menyundul bola kembali ke depan gawang untuk menciptakan peluang besar Wirtz, meski kerja samanya dengan rekan-rekan setim tidak selalu mulus. Kembali mencetak gol dalam adu penalti.

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Lewis Koumas - 6/10 Penuh energi dan menekan sejak peluit pertama, tetapi menerima kartu kuning pada menit ke-11 akibat tekel terlambat terhadap Maxence Lacroix. Kesulitan menghasilkan aksi akhir yang efektif sebelum digantikan pada menit ke-59.

Rio Ngumoha - 7/10 Pemain Liverpool yang paling menonjol saat menghadapi mantan klubnya. Berulang kali melewati Pedro Neto dan Josh Acheampong di sisi kiri, serta membuat Acheampong dan Romeo Lavia menerima kartu kuning sebelum digantikan Alexander Isak.

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Pemain pengganti & pelatih

Florian Wirtz (59' menggantikan McConnell) - 6/10 Membawa energi, mengejar bola yang tampaknya sulit dijangkau hingga menghasilkan sepak pojok pada akhir laga. Namun, ia seharusnya mencetak gol ketika tembakannya dari jarak 9 meter diblok Colwill. Menuntaskan penaltinya dalam adu penalti.

Bradley Barcola (59' menggantikan Koumas) - 7/10 Memberi Liverpool dorongan baru di sisi kanan. Memaksa Penders melakukan penyelamatan sigap lewat tembakan mendatar yang keras dan melepaskan penalti melengkung yang luar biasa ke sudut atas gawang dalam fase penentuan.

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Jeremy Jacquet (72' menggantikan Van Dijk) - 6/10 Tampil cukup baik bersama Araujo, meski ia menabrak Emegha dan Lavia sehingga memberikan tendangan bebas pada akhir laga.

Alexis Mac Allister (82' menggantikan Nyoni) - 6/10 Dimasukkan dengan mempertimbangkan adu penalti, dan memberi contoh dengan menghujamkan penalti pertama Liverpool ke bagian atas gawang.

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Alexander Isak (82' menggantikan Ngumoha) - 6/10 Tak punya banyak waktu untuk memengaruhi permainan dalam waktu normal, tetapi menuntaskan penalti kedua Liverpool dengan tendangan ke bagian atas gawang.

Andoni Iraola - 7/10 Tim yang dirotasinya kesulitan menciptakan peluang dalam waktu yang lama, tetapi masuknya Wirtz dan Barcola sekitar menit ke-60 membuat Liverpool lebih berbahaya, sementara pergantian pemainnya menjelang akhir laga membuahkan hasil dalam adu penalti.



