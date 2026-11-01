Rapor pemain Liverpool vs Arsenal: Gol Kai Havertz membuat Virgil van Dijk dan Liverpool frustrasi di Anfield

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 di Anfield berkat gol penentu Kai Havertz pada menit ke-16. Meski mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 18 tembakan, Liverpool kesulitan menembus pertahanan Arsenal yang tangguh.

Iklan

Ambisi Liverpool untuk tetap tak terkalahkan di Anfield mendapat pukulan telak setelah mereka kalah 1-0 dari Arsenal yang tampil disiplin. Momen penentu terjadi pada menit ke-16 ketika penyelesaian tajam Havertz, menyambut umpan akurat Declan Rice, menembus lini belakang Liverpool. Meski menguasai bola 56% dan mencatatkan nilai expected goals (xG) sebesar 1,31, Liverpool menghadapi pertahanan yang begitu terorganisasi hingga hanya mampu melepaskan empat tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Tim asuhan Andoni Iraola berusaha terus menekan lewat kedua sisi lapangan dengan mengirimkan 33 umpan silang, tetapi kurangnya ketajaman terlihat jelas. Kemampuan Arsenal mencatatkan 26 intersep dan 17 sapuan menegaskan perbedaan efektivitas kedua tim di sepertiga akhir lapangan. Liverpool mencoba meningkatkan tekanan pada menit-menit akhir melalui sejumlah pergantian pemain, termasuk masuknya Dominik Szoboszlai. Namun, minimnya variasi kreasi serangan di area tengah akhirnya membuat mereka gagal meraih hasil melawan pemuncak klasemen.

Penjaga gawang & pertahanan

Alisson Becker - 6/10

Kiper asal Brasil itu lebih banyak menjadi penonton karena Arsenal hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran. Ia tak banyak bisa berbuat untuk menghentikan gol penentu Havertz, yang lahir dari rangkaian serangan apik dan membuatnya tak terlindungi. Distribusi bola Alisson membantu Liverpool mempertahankan garis pertahanan tinggi, tetapi ia jarang dituntut melakukan penyelamatan khasnya yang mampu menyelamatkan tim.

Milos Kerkez - 5/10

Bek kiri itu menjalani laga yang sulit karena kesulitan mengatasi pergerakan bergantian para penyerang Arsenal di sisi kanan. Ia terlibat dalam beberapa kesalahan bertahan saat lini belakang Liverpool goyah menghadapi transisi serangan. Ia diganti pada menit ke-81 setelah tampil kurang tenang saat menguasai bola.

Iklan Iklan

Ronald Araujo - 6/10

Bek tengah itu beberapa kali menunjukkan keunggulan fisiknya dalam duel-duel penting, tetapi ia juga bagian dari lini pertahanan yang kecolongan saat gol pembuka tercipta. Ia tampil solid dalam bertahan selama 81 menit sebelum diganti ketika Iraola berupaya mengejar ketertinggalan dengan memasukkan pemain yang lebih menyerang.

Topik Terkait

Jérémy Jacquet - 5/10

Ini menjadi pengalaman berharga bagi pemain muda tersebut dalam laga besar. Meski berani dalam duel udara, posisi bertahannya sesekali dimanfaatkan oleh pergerakan cerdik Odegaard dan Havertz. Ia bermain hingga laga usai, tetapi kesulitan melewati tekanan intens Arsenal.

Virgil van Dijk - 6/10

Sang kapten berusaha memberi contoh dengan kerap maju dari lini pertahanan untuk memulai serangan. Namun, kegagalan bersama untuk mengawal pergerakan Rice sebelum memberikan assist pada menit ke-16 mencoreng penampilannya. Pertahanan yang dipimpinnya membatasi jumlah tembakan Arsenal, tetapi satu kelengahan itu berakibat fatal.

Iklan

Lini tengah

Trey Nyoni - 5/10

Langsung dihadapkan pada tantangan berat, pemain remaja itu kesulitan memberi pengaruh saat berhadapan dengan duet tangguh Rice dan Guimaraes. Ia menunjukkan sentuhan yang rapi, tetapi kerap kalah secara fisik di area tengah. Penampilannya berakhir lebih cepat pada menit ke-59 ketika sang pelatih mencari opsi yang lebih berpengalaman.

Alexis Mac Allister - 6/10

Juara Piala Dunia 2022 itu menjadi pengatur utama permainan tuan rumah, tetapi ia juga harus banyak bekerja dalam bertahan, melakukan beberapa pelanggaran, dan akhirnya menerima kartu kuning pada menit ke-80. Meski membantu Liverpool mendominasi penguasaan bola, ia tak mampu menghasilkan umpan penentu untuk menembus pertahanan rapat Arsenal.

Iklan

Florian Wirtz - 6/10

Berperan sebagai pusat kreativitas, pemain asal Jerman itu kesulitan menemukan ruang. Ia kerap menyentuh bola, tetapi sering dikerubungi oleh dua gelandang bertahan Arsenal. Ia turut menjadi bagian dari perubahan taktik pada akhir laga dan ditarik keluar pada menit ke-81 setelah gagal menguji David Raya.

Lini serang

Bradley Barcola - 5/10

Pemain sayap itu menjalani laga yang membuat frustrasi karena kerap dijaga oleh Timber dan gelandang yang membantu pertahanan. Ia kesulitan melewati pemain yang mengawalnya dan mendapat kartu kuning sesaat sebelum jeda akibat tekel yang ceroboh.

Iklan

Cody Gakpo - 6/10

Pemain asal Belanda itu bekerja tanpa lelah di sisi lapangan maupun area tengah untuk menghubungkan permainan, tetapi kontribusinya pada fase akhir serangan kurang memuaskan. Ia turut menyumbang umpan silang dari total 33 yang dikirim Liverpool ke kotak penalti, tetapi hanya sedikit yang mencapai sasaran. Ia ditarik keluar pada menit ke-67 dan digantikan Ngumoha.

Alexander Isak - 5/10

Penyerang itu menjalani laga yang sepi karena minim mendapat suplai bola. Gabriel dan Calafiori efektif meredamnya sehingga ia hanya beberapa kali menyentuh bola di dalam kotak penalti lawan. Meski Liverpool melepaskan 18 tembakan, Isak tak pernah mendapat peluang terbuka untuk mencetak gol.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Dominik Szoboszlai - 6/10

Masuk menggantikan Nyoni pada menit ke-59 dan menambah energi yang sangat dibutuhkan lini tengah. Pergerakan langsungnya sempat menimbulkan beberapa masalah, tetapi ia tak mampu menembus ketangguhan Arsenal.

Rio Ngumoha - 5/10

Masuk menggantikan Gakpo pada menit ke-67. Pemain muda itu menunjukkan tekad besar, tetapi kerap terisolasi saat menghadapi lini pertahanan Arsenal yang berpengalaman.

Iklan

Konstantinos Tsimikas - N/A

Masuk pada akhir laga menggantikan Kerkez pada menit ke-81.

Lewis Koumas - N/A

Masuk pada akhir laga menggantikan Wirtz pada menit ke-81.

Iklan

Víctor Munoz - N/A

Masuk pada akhir laga menggantikan Araujo pada menit ke-81.

Andoni Iraola - 5/10

Rencana taktik sang pelatih masuk ke dalam perangkap Arteta. Meski timnya unggul dalam penguasaan bola, mereka kurang mampu menyerang langsung ke depan untuk membahayakan Arsenal. Keputusan memainkan Nyoni sejak awal berbalik merugikan dalam hal kemampuan bersaing secara fisik, sementara tiga pergantian sekaligus pada menit ke-81 terasa seperti langkah putus asa.