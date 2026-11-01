Rapor pemain Juventus vs Napoli: Kerim Alajbegovic dan Jérémie Boga pastikan kemenangan penting di Allianz Stadium

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Juventus tampil efektif pada babak kedua untuk mengalahkan Napoli 2-0. Gol Kerim Alajbegovic dan Jérémie Boga memastikan kemenangan dalam laga krusial tersebut. Juventus menunjukkan ketangguhan dalam bertahan dan fleksibilitas taktik untuk meredam serangan Napoli yang berbahaya.

Iklan

Juventus mengamankan tiga poin penting di Allianz Stadium lewat kemenangan disiplin 2-0 atas Napoli. Babak pertama berlangsung buntu secara taktik, dengan kedua tim menerapkan tekanan tinggi. Juventus kesulitan mengubah penguasaan wilayah menjadi peluang berbahaya meski mendapatkan 13 sepak pojok sepanjang pertandingan. Napoli sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola dengan 51 persen, tetapi gagal menguji Guglielmo Vicario secara konsisten. Mereka hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Kebuntuan pecah pada menit ke-70 ketika Alajbegovic mencetak gol setelah Juventus terus menekan. Saat Napoli berupaya menyamakan kedudukan, Juventus memanfaatkan momen transisi dan pemain pengganti Boga memastikan kemenangan pada menit ke-87. Secara taktik, tim asuhan Luciano Spalletti menunjukkan pemahaman ruang yang lebih baik, memenangi 44 duel dibandingkan 37 milik Napoli, serta berhasil membatasi pengaruh Kevin De Bruyne dan Lorenzo Lucca.

Kiper & pertahanan

Guglielmo Vicario - 7/10

Malam yang relatif tenang bagi sang kiper. Ia hanya perlu melakukan satu penyelamatan karena Juventus membatasi Napoli hingga cuma mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Ia tenang saat mendistribusikan bola, turut berkontribusi pada akurasi umpan tim sebesar 84 persen, dan menguasai area pertahanannya dengan baik saat Napoli mendapat empat sepak pojok.

Pierre Kalulu - 7/10

Bermain sebagai bek kanan, Kalulu tampil solid dalam bertahan dan menjadi opsi saat Juventus menguasai bola. Ia melepaskan tembakan spekulatif dari jarak jauh pada menit ke-47 yang diblok, tetapi fokus utamanya adalah meredam Noa Lang. Ia berhasil melakukannya selama sebagian besar waktunya di lapangan.

Iklan Iklan

Gleison Bremer - 8/10

Pemimpin lini pertahanan Juventus ini mencatatkan 10 aksi defensif, terbanyak di tim. Ia dominan dalam duel udara, memenangi empat duel, dan nyaris mencetak gol pada menit ke-64 lewat sundulan yang memaksa kiper melakukan penyelamatan. Penempatan posisinya sangat penting untuk menetralisasi kekuatan fisik Lucca.

Topik Terkait

Jhon Lucumí - 7/10

Lucumí tampil seimbang sebagai bek tengah di sisi kiri hingga ditarik keluar pada menit ke-72. Ia aktif pada babak pertama, bahkan maju saat sepak pojok pada menit ke-16 dan melepaskan tembakan kaki kanan yang melebar. Ia terus menjaga konsentrasi saat menghadapi Matteo Politano.

Juan Cabal - 6/10

Cabal menjalankan tugasnya dengan tekun di sisi kiri. Meski kontribusinya dalam menyerang tidak sebesar Andrea Cambiaso yang masuk belakangan, penempatan posisinya membantu Juventus mempertahankan formasi 4-4-2 secara efektif saat menghadapi skema 4-3-3 Napoli. Ia diganti pada menit ke-82 untuk menyegarkan lini belakang.

Iklan

Lini tengah

Weston McKennie - 6/10

McKennie bermain selama 45 menit pertama, menghadirkan energi dan ancaman lewat bola udara. Ia mendapat peluang besar dari sepak pojok pada menit ke-10, tetapi sundulannya melebar dari tiang gawang. Ia disiplin secara taktik, tetapi ditarik keluar saat turun minum untuk memberi tempat kepada Federico Gatti ketika Spalletti ingin menyesuaikan sistem permainan.

Douglas Luiz - 8/10

Pengatur irama lini tengah Juventus ini mencatatkan 62 umpan akurat dari 71 percobaan, terbanyak di tim. Ia mengendalikan tempo pertandingan dan memberi landasan bagi para penyerang untuk tampil baik, meski tembakan jarak jauhnya pada menit ke-53 meleset.

Iklan

Teun Koopmeiners - 7/10

Koopmeiners bergerak di ruang antara lini tengah dan lini depan, menjadi penghubung dalam membangun serangan. Ia menguji Alex Meret lewat sundulan pada menit ke-60 dan berperan penting dalam tekanan tinggi yang akhirnya meruntuhkan perlawanan Napoli. Kerja kerasnya menjadi bagian penting dari 44 duel yang dimenangi Juventus.

Kerim Alajbegovic - 9/10

Penentu kemenangan. Alajbegovic menjadi ancaman paling konsisten bagi Juventus dengan empat tembakan, dua di antaranya tepat sasaran. Setelah beberapa percobaannya pada babak pertama diblok atau melebar, ia menunjukkan ketenangan untuk mencetak gol pembuka pada menit ke-70, sejalan dengan catatan xG 0,22 yang merupakan angka tertinggi di tim.

Iklan

Lini serang

Randal Kolo Muani - 6/10

Kolo Muani kesulitan mendapatkan peluang tembak yang jelas saat menghadapi pertahanan rapat Napoli. Satu sundulannya pada masa tambahan waktu babak pertama berhasil ditepis, tetapi sebagian besar perannya adalah membantu serangan dengan menarik perhatian para bek agar Alajbegovic mendapat ruang. Ia digantikan Edon Zhegrova pada menit ke-59.

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade menghadirkan kekuatan fisik di lini depan, meski tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran. Kontribusi utamanya adalah menahan bola dan menyibukkan para bek tengah Napoli, sehingga gelandang yang menyusul masuk ke area serangan bisa menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Federico Gatti - 7/10

Masuk saat turun minum, Gatti membuat lini pertahanan lebih tangguh. Ia secara mengejutkan juga aktif menyerang, mencatatkan dua tembakan pada menit ke-49 dan ke-57, serta membantu Juventus menjaga gawang tetap tanpa kebobolan saat Napoli meningkatkan tekanan menjelang akhir laga.

Edon Zhegrova - 6/10

Masuk pada menit ke-59, Zhegrova memberi tenaga baru dan bermain lugas. Dua tembakannya diblok dalam waktu berdekatan sekitar menit ke-75. Ia terus menekan pertahanan Napoli saat Juventus mencari gol penentu kemenangan.

Iklan

Jérémie Boga - 8/10

Penampilan singkat yang sempurna. Boga menggantikan pencetak gol Alajbegovic pada menit ke-72 dan menunjukkan efisiensi luar biasa. Ia mencetak gol kedua yang menentukan pada menit ke-87 lewat penyelesaian akhir yang tenang, sekaligus praktis mengakhiri perlawanan Napoli.

Lloyd Kelly - 6/10

Dimasukkan pada menit ke-72 untuk memperkuat pertahanan setelah gol pembuka. Ia langsung menyatu dengan lini belakang dan memastikan tidak ada kelengahan menjelang akhir pertandingan.

Iklan

Andrea Cambiaso - Tidak dinilai

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 untuk memberi tambahan perlindungan defensif dan energi di sisi lapangan.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti memenangi adu taktik melawan Massimiliano Allegri. Keputusannya memasukkan Gatti saat turun minum, lalu memainkan Boga dan Zhegrova, mengubah momentum pertandingan. Keberhasilan membatasi Napoli yang diperkuat De Bruyne hingga hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran menjadi bukti kokohnya struktur pertahanan timnya.