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Juventus menguasai bola, tetapi kurang tajam. Genoa mencetak dua gol dalam 30 menit pertama untuk mengakhiri dominasi Juventus dalam beberapa pertemuan terakhir kedua tim.

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Tim asuhan Luciano Spalletti sebelumnya mencatatkan lima laga beruntun tanpa kebobolan melawan Genoa di Serie A, tetapi rentetan itu berakhir dalam 12 menit di Luigi Ferraris. Tembakan Kingsley Ehizibue berbelok arah setelah mengenai Andrea Cambiaso dan menghasilkan gol pembuka. Tommaso Baldanzi menggandakan keunggulan pada menit ke-28 setelah Pierre Kalulu gagal membuang bola di bawah tekanan Vitinha.

Juventus mengakhiri laga dengan penguasaan bola 63% dan nilai gol harapan (xG) 1,28, tetapi hanya mencatatkan empat tembakan tepat sasaran dari 17 percobaan menghadapi pertahanan Genoa yang disiplin. Pergantian pemain Spalletti membuat Juventus bermain lebih mendesak setelah jeda, dan tembakan Teun Koopmeiners membentur bagian bawah mistar pada masa tambahan waktu, tetapi itu tidak cukup. Kekalahan ini membuat Juve berada di posisi kedelapan dengan 14 poin.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Juventus dari Luigi Ferraris.

Kiper & Pertahanan

Guglielmo Vicario (5/10): Kebobolan dari dua tembakan tepat sasaran yang dihadapinya. Tidak beruntung pada gol pembuka yang berbelok arah dan dibiarkan menghadapi ancaman besar pada gol kedua. Ia juga sempat salah paham dengan Federico Gatti saat menerima umpan balik di awal laga.

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Jhon Lucumí (6/10): Tampil cukup solid di sisi kiri formasi tiga bek dan maju membantu serangan menjelang akhir laga. Tembakan kaki kirinya pada masa tambahan waktu memaksa Justin Bijlow melakukan penyelamatan.

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Bremer (7/10): Sang kapten melakukan blok penting untuk menggagalkan peluang Vitinha saat skor 2-0 dan menjadi ancaman utama Juve lewat bola udara setelah jeda. Sundulannya dari sepak pojok melambung tipis, sedangkan sundulan lainnya dari umpan silang Weston McKennie melebar. Beruntung tidak mendapat kartu atas pelanggarannya terhadap Vitinha.

Federico Gatti (5/10): Mengawali laga dengan kurang tenang. Kesalahpahamannya dengan Vicario di awal laga nyaris berakibat fatal. Sundulannya dari umpan silang Kalulu melebar, lalu ia ditarik keluar saat jeda untuk memberi tempat kepada penyerang Nick Woltemade.

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Lini tengah

Pierre Kalulu (5/10): Malam yang merugikan bagi timnya. Bermain sebagai bek sayap kanan, ia gagal membuang bola di bawah tekanan Vitinha dalam proses terciptanya gol Baldanzi, lalu menyia-nyiakan peluang emas dari jarak sekitar 11 meter dengan tembakan melebar pada masa tambahan waktu babak pertama. Ia menunjukkan niat menyerang pada kesempatan lain, tetapi dua momen itu menentukan penampilannya malam itu.

Douglas Luiz (6/10): Sering menguasai bola setelah Juve mengambil kendali dan memberi umpan kepada Kerim Alajbegovic untuk melepaskan tembakan pada babak pertama yang diselamatkan Bijlow. Namun, terlalu banyak umpannya yang aman dan mengarah ke samping. Ia digantikan Koopmeiners pada menit ke-77.

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Pape Sarr (6/10): Bekerja keras di lini tengah dan mengirim umpan silang berbahaya ke arah Randal Kolo Muani pada babak pertama. Kesulitan memberi pengaruh saat bergerak lebih maju dan digantikan Jérémie Boga pada menit ke-59.

Andrea Cambiaso (6/10): Menghadapi mantan klubnya, Cambiaso menjalani malam yang ingin segera ia lupakan. Ia sangat tidak beruntung ketika membelokkan tembakan Ehizibue hingga melewati kipernya sendiri, tetapi tetap memberi umpan untuk percobaan awal Douglas Luiz dan Alajbegovic sebelum digantikan Juan Cabal pada menit ke-59.

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Weston McKennie (7/10): Penggagas momen-momen terbaik Juve. Ia menciptakan peluang emas Kalulu sebelum jeda, kemudian memberi umpan terobosan kepada Kolo Muani dan belakangan mengirim umpan silang untuk sundulan Bremer.

Kerim Alajbegovic (6/10): Dipilih sebagai starter mengungguli Woltemade dan Koopmeiners, pemain muda ini paling bersemangat melepaskan tembakan bagi Juve pada babak pertama dan memaksa Bijlow melakukan penyelamatan pada menit ke-23. Ia kehilangan bola yang memicu serangan balik berbahaya Genoa pada menit ke-35 dan ditarik keluar saat jeda.

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Lini serang

Randal Kolo Muani (5/10): Malam yang membuat pemain asal Prancis itu frustrasi. Ia hanya mencatatkan delapan sentuhan pada babak pertama. Sentuhan pertama yang terlalu jauh membuatnya menyia-nyiakan peluang terbaik setelah menerima umpan terobosan McKennie, meski ia sempat mengirim umpan tarik untuk peluang Woltemade pada pertengahan babak kedua.

Pemain pengganti & pelatih

Edon Zhegrova (7/10): Masuk saat jeda dan langsung memberi dorongan yang sebelumnya tidak dimiliki Juventus. Ia mendapat kartu karena menarik Ethan Meichtry, memaksa Bijlow melakukan penyelamatan lewat tembakan dari tepi kotak penalti yang berbelok arah, serta mengirim sepak pojok untuk sundulan Bremer dan tendangan bebas untuk tembakan Koopmeiners menjelang akhir laga.

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Nick Woltemade (6/10): Menghadirkan kekuatan fisik yang berbeda di lini depan. Tembakannya dari tengah kotak penalti setelah menerima umpan tarik Kolo Muani melebar, sedangkan sundulannya dari umpan silang Boga pada masa tambahan waktu ditepis di sudut atas gawang.

Juan Cabal (6/10): Menggantikan Cambiaso pada menit ke-59 dan memberi Juve pilihan pemain berkaki kiri yang lebih alami, meski pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan minim.

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Jérémie Boga (6/10): Menggantikan Sarr pada menit ke-59 dan semakin terlibat menjelang akhir laga. Tembakannya diblok, lalu ia mengirim umpan silang untuk sundulan Woltemade pada masa tambahan waktu.

Teun Koopmeiners (6/10): Masuk pada menit ke-77 dan nyaris mencetak gol hiburan. Tembakannya dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari tendangan bebas pendek berbelok arah dan menghantam bagian bawah mistar pada masa tambahan waktu.

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Luciano Spalletti (4/10): Timnya tampak tidak siap menghadapi ancaman serangan balik Genoa di awal laga. Pergantian pemainnya memperbaiki ritme setelah jeda, tetapi Juve tetap tidak memiliki rencana alternatif yang padu untuk membongkar pertahanan yang bermain jauh ke dalam.



