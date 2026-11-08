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Juventus menunjukkan ketangguhan dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan di Artemio Franchi untuk meraih hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina yang tampil penuh semangat. Penyesuaian taktik Luciano Spalletti memastikan Juventus tetap dalam persaingan meski sempat lengah di lini pertahanan pada awal pertandingan.

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Juventus menunjukkan perpaduan yang ganjil antara kerapuhan di lini belakang dan kegigihan menyerang saat bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina di Artemio Franchi. Tim asuhan Luciano Spalletti langsung mendapat tekanan ketika Mateo Pellegrino menembus pertahanan Juventus pada menit keempat. Meski mendominasi bola dengan penguasaan 59 persen, Juventus kesulitan meredam serangan balik Fiorentina yang berulang kali mengekspos celah antara lini tengah dan lini belakang.

Dalam pertarungan taktik ini, Juventus banyak mengandalkan keunggulan fisik dalam situasi bola mati dan akhirnya menyamakan kedudukan melalui Nick Woltemade pada menit ke-32. Meski kembali tertinggal akibat gol A. Njie pada awal babak kedua, tim tamu tidak menyerah. Sundulan Gleison Bremer pada menit ke-66 memastikan Juventus membawa pulang satu poin. Namun, tiga kartu kuning yang diterima tim asal Turin itu menunjukkan bahwa mereka kerap tertinggal satu langkah dari tempo permainan.

Kiper & pertahanan

Guglielmo Vicario - 6/10

Vicario tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan gol pembuka Pellegrino dan kembali dibiarkan tanpa perlindungan saat gol kedua tercipta. Ia mencatatkan empat penyelamatan sepanjang laga dan menjaga Juventus tetap bersaing dalam babak pertama yang berlangsung sengit, meski distribusi bolanya sesekali terburu-buru ketika mendapat tekanan dari Fiorentina.

Gleison Bremer - 8/10

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Sang kapten memberi teladan dengan mencetak gol penyama kedudukan yang krusial melalui sundulan keras pada menit ke-66. Meski menerima kartu kuning pada menit ke-22, ia menjadi pilar pertahanan, turut berkontribusi pada 16 sapuan timnya dan memenangi duel-duel individual melawan lini depan lawan yang mengandalkan kekuatan fisik.

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Pierre Kalulu - 5/10

Malam yang sulit bagi bek ini, yang kewalahan menghadapi kecepatan Njie. Posisi yang diambilnya saat gol pembuka tercipta patut dipertanyakan, meski penampilannya membaik seiring berjalannya laga dan ia membantu tim mempertahankan garis pertahanan yang lebih tinggi pada fase akhir pertandingan.

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Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi cukup solid saat menguasai bola, tetapi digantikan Federico Gatti pada menit ke-89 ketika Spalletti berupaya memperkuat lini belakang pada menit-menit terakhir. Ia turut berperan dalam membangun permainan yang membuat Juventus mencatatkan 386 operan.

Juan Cabal - 5/10

Dari sisi disiplin, ini menjadi malam yang ingin dilupakan Cabal. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-13 sebelum digantikan Zeki Celik pada menit ke-56. Kartu kuning di awal laga itu membatasi agresivitasnya dalam situasi satu lawan satu di sisi lapangan.

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Lini tengah

Douglas Luiz - 7/10

Pemain asal Brasil ini menjadi motor kreativitas tim dan memberikan assist untuk gol penyama kedudukan Bremer. Ia digantikan tak lama setelah gol tersebut pada menit ke-66, tetapi umpan-umpannya dari bola mati dan kemampuannya menjaga penguasaan bola berperan penting dalam keberhasilan Juventus meraih 12 tendangan sudut.

Weston McKennie - 6/10

Penampilan tanpa lelah dari pemain asal Amerika Serikat ini. Ia menjelajah area yang luas sebelum digantikan pada menit ke-78. Meski tidak menghasilkan umpan penentu di sepertiga akhir, energinya di lini tengah memberi Koopmeiners lebih banyak kebebasan untuk bergerak.

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Teun Koopmeiners - 6/10

Koopmeiners bergerak di celah-celah ruang di belakang para penyerang, tetapi kesulitan mendapatkan ruang akibat rapatnya lini tengah Fiorentina. Ia berperan sentral dalam torehan 2,42 expected goals (xG) timnya, tetapi gagal mencetak gol.

Jeremie Boga - 5/10

Boga gagal memberi dampak berarti di sayap dan ditarik keluar pada menit ke-57. Ia kesulitan melewati pemain yang menjaganya dan memasok bola yang dibutuhkan duet penyerang, sehingga tim melakukan perubahan taktik pada awal babak kedua.

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Lini serang

Nick Woltemade - 8/10

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Pemain paling menonjol di sepertiga akhir lapangan ini mencetak gol penyama kedudukan pertama pada menit ke-32. Kerja samanya dengan rekan-rekan setim sangat baik sebelum ia secara mengejutkan ditarik keluar pada menit ke-57 sebagai bagian dari pergantian dua pemain sekaligus.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani memberikan assist untuk gol Woltemade, tetapi penampilannya sedikit ternoda oleh kartu kuning pada menit ke-73. Ia terus merepotkan bek-bek tengah Fiorentina, meski tidak berhasil mencetak gol sendiri.

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Pemain pengganti & pelatih

Zeki Celik - 6/10

Masuk menggantikan Cabal pada menit ke-56 dan tampil lebih disiplin dalam bertahan di sisi kanan, membatasi pengaruh para pemain sayap Fiorentina selama setengah jam terakhir.

Edon Zhegrova - 6/10

Masuk menggantikan Woltemade pada menit ke-57, Zhegrova memberi energi baru dan membuat serangan lebih langsung. Ia turut berkontribusi pada tekanan yang berujung pada gol penyama kedudukan menjelang akhir laga.

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Kristjan Alajbegovic - 5/10

Menggantikan Boga pada menit ke-57. Meski bekerja keras, ia belum memiliki pengalaman yang cukup untuk secara konsisten membongkar pertahanan tuan rumah pada fase akhir laga yang menegangkan.

Jeff Ekhator - 5/10

Masuk menggantikan McKennie pada menit ke-78 untuk menambah tenaga segar di lini tengah, tetapi hanya sedikit menyentuh bola ketika permainan mulai terbuka.

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Federico Gatti - Tidak dinilai

Masuk sebagai pergantian taktis pada menit ke-89 untuk mengamankan satu poin.

Luciano Spalletti - 6/10

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Sistem 4-2-3-1 Spalletti dieksploitasi lawan pada awal laga, tetapi keputusannya untuk tetap mengandalkan skema bola mati membuahkan hasil. Pergantian dua pemain sekaligus pada menit ke-57 merupakan langkah berani. Meski sempat mengganggu ritme permainan, timnya menunjukkan kegigihan yang cukup untuk meraih hasil saat bermain tandang.