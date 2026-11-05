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Juventus mempertahankan performa impresifnya di Liga Europa dengan kemenangan disiplin 2-1 atas AZ Alkmaar di AFAS Stadion. Gol-gol Teun Koopmeiners dan Randal Kolo Muani pada awal laga memastikan tiga poin, meski Juventus sempat dibuat waswas menjelang akhir pertandingan.

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Juventus asuhan Luciano Spalletti menunjukkan penyelesaian akhir yang sangat efektif pada babak pertama di Alkmaar, praktis memastikan kemenangan sebelum jeda. Juventus memanfaatkan keunggulan posisi secara taktis, dengan Kolo Muani menjadi poros utama serangan. Pemain asal Prancis itu memberi umpan untuk gol Koopmeiners pada menit ke-19, membuat mantan pemain AZ tersebut mencetak gol ke gawang klub lamanya. Kolo Muani kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-37 setelah aksi gemilang Nick Woltemade.

Babak kedua berlangsung lebih hati-hati. Juventus berusaha menghemat tenaga dengan bertahan lebih dalam dan membiarkan AZ Alkmaar menekan. Meski menguasai 56% penguasaan bola dan melepaskan 18 tembakan, AZ tidak cukup konsisten mengarahkan bola ke gawang sehingga Juventus tetap nyaman hingga menit ke-88. Gol Mexx Meerdink di pengujung laga membuat situasi menegangkan, tetapi raksasa Italia itu bertahan selama empat menit waktu tambahan untuk mengamankan kemenangan ketiga mereka di kompetisi kontinental musim ini.

Penjaga gawang & pertahanan

Guglielmo Vicario - 7/10

Penjaga gawang asal Italia itu nyaris tidak mendapat ancaman selama 80 menit, tetapi tetap fokus untuk melakukan dua penyelamatan penting. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan tembakan Meerdink di pengujung laga yang dilepaskan dengan akurat. Distribusi bolanya membantu Juventus melewati tekanan awal AZ pada babak pertama.

Jhon Lucumi - 7/10

Bek asal Kolombia itu tampil dominan secara fisik dan memimpin lini belakang dengan penuh wibawa. Ia memenangi sebagian besar duel udara dan berperan penting dalam menghalau bola ketika AZ mulai kerap mengirim umpan silang ke kotak penalti selama 15 menit terakhir.

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Federico Gatti - 6/10

Gatti tampil agresif seperti biasanya, meski beberapa kali mengambil risiko saat meninggalkan garis pertahanan. Ia digantikan Bremer pada menit ke-78 untuk menghadirkan tenaga segar seiring meningkatnya beban kerja lini belakang.

Topik Terkait

Lloyd Kelly - 6/10

Kelly memberikan keseimbangan yang solid di sisi kiri lini pertahanan. Meski tidak seaktif Lucumi, ia disiplin menjaga posisi dan memaksa para pemain sayap AZ tetap berada di sisi lapangan alih-alih menusuk ke dalam untuk menguji Vicario.

Pierre Kalulu - 7/10

Bermain sebagai bek sayap, Kalulu menunjukkan fleksibilitasnya. Pada babak kedua, ia terutama menjalankan tugas bertahan dan tampil apik dalam situasi satu lawan satu, meski kontribusinya dalam menyerang terbatas dibandingkan pemain di sisi berlawanan.

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Lini tengah

Pape Sarr - 7/10

Sarr menjadi motor lini tengah dengan menjelajah area yang sangat luas. Kemampuannya memotong alur permainan dan beralih cepat ke serangan menjadi kunci keberhasilan Juventus dalam serangan balik, sekaligus memberi landasan bagi para penyerang untuk bersinar pada babak pertama.

Andrea Cambiaso - 6/10

Cambiaso tampil penuh kerja keras, meski menerima kartu kuning pada menit ke-48. Ia ditarik keluar sekitar menit ke-60 ketika Spalletti berusaha memperkuat struktur pertahanan.

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Teun Koopmeiners - 8/10

Tokoh utama malam itu. Koopmeiners menunjukkan ketenangan untuk membuka skor pada menit ke-19 melawan mantan klubnya. Jangkauan umpannya luar biasa dan ia mengatur tempo permainan hingga Juventus mundur untuk bertahan lebih dalam.

Lini serang

Randal Kolo Muani - 9/10

Pemain terbaik pertandingan yang tak terbantahkan. Kolo Muani terlibat dalam setiap hal positif yang dilakukan tim tamu, memberi assist untuk gol pembuka sebelum mencetak gol dengan penyelesaian apik pada menit ke-37. Pergerakannya tanpa bola terus merepotkan bek-bek tengah AZ hingga ia ditarik keluar pada menit ke-85.

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Kerim Alajbegovic - 6/10

Pemain muda sensasional itu diberi kesempatan menjadi starter oleh Spalletti dan beberapa kali memperlihatkan kemampuan tekniknya. Meski tidak mencetak gol atau assist, kehadirannya membantu merenggangkan pertahanan AZ sebelum ia digantikan Jeremie Boga pada menit ke-60.

Nick Woltemade - 7/10

Woltemade efektif dalam menghubungkan permainan dan layak mendapat assist atas gol Kolo Muani. Tinggi badan dan kekuatannya memungkinkan Juventus memainkan bola panjang saat ditekan. Ia menjadi tumpuan yang bisa diandalkan untuk menahan bola.

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Pemain pengganti & pelatih

Jeremie Boga - 6/10

Masuk pada menit ke-60 untuk memberi tenaga baru dalam serangan balik. Kemampuan menggiring bolanya membantu Juventus meredakan tekanan, meski umpan akhirnya tidak setajam biasanya.

Juan Cabal - 5/10

Masuk menggantikan Cambiaso, Cabal sedikit kesulitan menghadapi intensitas pertandingan. Ia akhirnya menerima kartu kuning pada menit ke-94 saat berusaha menghentikan serangan AZ di pengujung laga.

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Gleison Bremer - 6/10

Menggantikan Gatti pada menit ke-78, pemain asal Brasil itu menambah kekokohan pertahanan pada fase akhir pertandingan.

Jeff Ekhator - 5/10

Tampil singkat tetapi disiplin, meski ia menerima kartu kuning pada menit ke-85, tak lama setelah masuk ke lapangan.

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Douglas Luiz - Tidak dinilai

Masuk terlalu larut untuk dinilai secara adil.

Luciano Spalletti - 8/10

Rancangan taktiknya tepat. Spalletti melihat garis pertahanan tinggi AZ sebagai kelemahan dan memanfaatkannya dengan sempurna pada babak pertama. Pergantian pemainnya pragmatis untuk menjaga keunggulan. Meski gagal mencatatkan nirbobol, raihan tiga poin mereka nyaris tidak pernah benar-benar terancam.