Juventus menampilkan performa taktis yang sangat disiplin untuk mengamankan kemenangan 2-0 atas Atalanta di Allianz Stadium. Tim asuhan Luciano Spalletti menunjukkan efisiensi yang lebih baik di sepertiga akhir, memecah kebuntuan pada menit ke-28 lewat Francisco Conceicao sebelum Gleison Bremer memastikan kemenangan pada akhir babak kedua. Bianconeri menguasai 53% penguasaan bola dan membatasi tim tamu hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Atalanta, yang dipimpin mantan pelatih Juve Maurizio Sarri, kesulitan menemukan ritme khas mereka saat menghadapi blok pertahanan yang rapat dan bermain lebih dalam. Meski mendapatkan lima sepak pojok dan sempat menunjukkan ancaman lewat Charles De Ketelaere, tim asal Bergamo itu kurang memiliki presisi yang dibutuhkan untuk menembus tiga bek Juve. Hasil ini mengangkat Juventus di klasemen Serie A, memaksimalkan 1,15 Expected Goals (xG) mereka untuk menghukum Atalanta yang masih inkonsisten pada fase awal musim ini.

Kiper & Pertahanan

Guglielmo Vicario - 8/10

Tampil berwibawa di bawah mistar, Vicario nyaris tidak mendapat banyak ancaman tetapi tetap waspada untuk memastikan nirbobol. Ia membuat 1 penyelamatan vital dan menunjukkan distribusi bola yang sangat baik, berkontribusi pada kemampuan Juve melewati tekanan Atalanta. Posisinya secara efektif meredam ancaman tembakan jarak jauh dari Kristensen.

Jhon Lucumi - 8/10

Lucumi tampil kokoh di sisi kiri trio pertahanan. Ia menuntaskan laga dengan nilai tinggi untuk antisipasinya, membantu Juventus membukukan 7 intersep sebagai sebuah tim. Duel fisiknya dengan Krstovic menjadi salah satu sorotan, dengan konsisten memenangkan pertarungan individunya untuk mencegah tim tamu mendapatkan pijakan.

Pierre Kalulu - 7/10

Penampilan yang sangat rapi dari pemain Prancis itu, yang memberi keseimbangan pada lini belakang. Kalulu disiplin dalam mengawal pergerakan lawan dan membantu tim mempertahankan garis pertahanan tinggi saat dibutuhkan. Ia menjadi bagian dari unit yang mencatatkan 31 sapuan, memastikan area penalti tetap menjadi zona yang sulit diakses para penyerang Atalanta.

Gleison Bremer - 9/10

Penampilan sang kapten benar-benar luar biasa. Ia bukan hanya memimpin lini pertahanan yang hanya memberi 0,765 xG, tetapi juga melompat paling tinggi pada menit ke-77 untuk menyundul gol kedua dan memastikan kemenangan. Dominasi udaranya serta kepemimpinan vokalnya menjadi fondasi kesuksesan Bianconeri.

Gelandang

Weston McKennie - 7/10

Bermain dalam peran yang serbabisa, McKennie memberikan kerja keras yang dibutuhkan untuk meredam Ederson di lini tengah. Ia menjelajah area yang luas sebelum digantikan pada menit ke-86, membantu menjembatani jarak antara blok pertahanan dan outlet serangan balik.

Douglas Luiz - 7/10

Pemain Brasil itu bertindak sebagai metronom taktis Juventus, menuntaskan persentase umpan yang tinggi untuk menjaga permainan terus mengalir. Kerja defensifnya juga sama mengesankan, terutama saat melakukan tekel bersih pada masa injury time untuk menghentikan dorongan akhir Atalanta. Ia memberikan stabilitas yang memungkinkan para wing-back maju ke depan.

Mehmet Zeki Celik - 8/10

Celik berpengaruh di sisi lapangan, memberikan assist krusial untuk gol pembuka Conceicao pada menit ke-28. Umpannya terus menghadirkan bahaya, dan ia juga menjalankan tugas defensifnya dengan baik saat menghadapi overlap dari Bellanova.

Kenan Alajbegovic - 6/10

Penampilan yang lebih tenang dari pemain muda ini, yang kesulitan memberi dampak besar pada pertandingan sebelum diganti saat turun minum. Ia menunjukkan beberapa sentuhan rapi di ruang sempit, tetapi dikorbankan secara taktis saat Spalletti mencari lebih banyak kekuatan fisik pada babak kedua.

Serangan

Nicolas Gonzalez - 7/10

Gonzalez menghadirkan ancaman konstan lewat pergerakannya di antara lini. Meski tidak mencetak gol, kehadirannya memaksa para bek Atalanta keluar dari posisi, menciptakan ruang bagi pemain lain. Ia digantikan pada menit ke-73 setelah bekerja keras sepanjang laga.

Francisco Conceicao - 8/10

Penentu pada babak pertama, Conceicao menunjukkan insting hebat untuk menuntaskan umpan silang Celik pada menit ke-28. Meski lebih dulu menerima kartu kuning pada menit ke-22, lari langsungnya dan penyelesaian klinisnya adalah persis apa yang dibutuhkan Juve untuk memecah kebuntuan.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani memimpin lini depan dengan cerdas, bertindak sebagai titik fokus serangan. Permainan kombinasinya sangat penting dalam transisi, dan ia bekerja tanpa lelah untuk menekan bek tengah Atalanta, Gatti dan Scalvini, sebelum ditarik keluar pada menit ke-89.

Pemain pengganti & Pelatih

Pape Sarr - 6/10

Masuk saat turun minum menggantikan Alajbegovic dan membawa energi tambahan ke lini tengah. Ia membantu memperkokoh area tengah saat Atalanta mencoba meningkatkan tempo.

Edon Zhegrova - 7/10

Cameo yang sangat efektif. Setelah menggantikan Conceicao pada menit ke-72, ia memberikan assist untuk gol Bremer hanya lima menit kemudian lewat umpan yang sangat akurat.

Teun Koopmeiners - 6/10

Masuk pada menit ke-73 melawan mantan klubnya. Ia bermain sederhana dan membantu mengamankan hasil dengan manajemen permainan yang profesional.

Nick Woltemade - N/A

Masuk pada menit ke-86 menggantikan McKennie. Tidak punya cukup waktu untuk memengaruhi pertandingan, meski ia sempat memenangkan pelanggaran pada masa injury time.

Lloyd Kelly - N/A

Menggantikan Kolo Muani pada menit ke-89 untuk menambah lapisan keamanan defensif pada momen-momen akhir.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti memenangi pertarungan taktik melawan Sarri. Keputusannya untuk bermain sedikit lebih dalam dan mengeksploitasi sayap berjalan sempurna, dan pergantian pemainnya, khususnya Zhegrova, dilakukan pada waktu yang tepat untuk mematikan laga.