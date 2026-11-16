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Jerman menunjukkan keunggulan taktik di Berlin dan melibas Belanda lewat penampilan dahsyat pada babak kedua. Florian Wirtz mencetak dua gol, sementara Brajan Gruda menjadi motor di balik kekalahan telak yang membuat Belanda harus mencari jawaban.

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Jerman menegaskan dominasinya di tingkat benua dengan kemenangan telak 5-0 atas Belanda di Olympiastadion. Babak pertama berlangsung relatif hati-hati, dengan kebuntuan baru pecah pada menit ke-41 lewat gol Dion Scherhant setelah menerima umpan matang dari kapten Joshua Kimmich. Meski mencatatkan penguasaan bola yang cukup baik pada awal laga, Belanda tidak memiliki permainan vertikal yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan blok menengah Jerman yang disiplin. Mereka memasuki jeda dengan tertinggal satu gol.

Pada babak kedua, tim asuhan Jurgen Klopp meningkatkan tempo dan mengeksploitasi transisi pertahanan tim tamu dengan presisi tinggi. Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-60 sebelum Nico Schlotterbeck menambah gol ketiga hanya lima menit berselang. Wirtz mencetak gol keduanya pada menit ke-71, lalu Brajan Gruda yang tampil luar biasa melengkapi kemenangan telak itu pada menit ke-78. Dengan sepuluh tembakan tepat sasaran berbanding hanya satu milik Belanda, skor tersebut mencerminkan dominasi penuh Jerman sepanjang pertandingan.

Kiper & Pertahanan

Marc-Andre ter Stegen - 7/10

Kiper Barcelona ini menjalani malam yang sangat tenang dan hanya perlu melakukan satu penyelamatan karena Belanda kesulitan menciptakan peluang berkualitas. Distribusi bolanya, seperti biasa, nyaris tanpa cela. Ia membantu Jerman mencatatkan 56% penguasaan bola dan mengalirkan kembali permainan tanpa banyak tekanan.

Nathaniel Brown - 7/10

Ditempatkan sebagai bek sayap yang dinamis, Brown memberikan kelebaran serangan yang sangat baik sebelum diganti pada menit ke-65. Ia tampil solid dalam duel bertahan melawan Donyell Malen dan memastikan Belanda tidak menemukan celah di sisi kiri pertahanan Jerman.

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Jonathan Tah - 8/10

Sebagai pilar pertahanan tim, Tah tampil dominan dalam menjaga posisi. Ia turut membatasi Belanda pada xG hanya 1,16, memenangi duel-duel fisik, dan memastikan garis pertahanan tetap tinggi serta agresif sepanjang 90 menit.

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Nico Schlotterbeck - 9/10

Penampilan gemilang dari bek tengah ini dilengkapi gol yang dieksekusi dengan baik pada menit ke-65 untuk mengubah skor menjadi 3-0. Selain kontribusinya dalam mencetak gol, kemampuannya membawa bola maju dari area pertahanan sangat penting untuk melewati tekanan awal Belanda.

Philipp Treu - 7/10

Kukuh dan dapat diandalkan, Treu menyeimbangkan pergerakannya saat menyerang dengan kedisiplinan bertahan. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang hanya membiarkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang laga, sebelum digantikan Jeltsch pada pengujung pertandingan untuk menjaga nirbobol.

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Lini tengah

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Gelandang muda ini menunjukkan kematangan melebihi usianya saat beroperasi di posisi terdalam lini tengah untuk memutus serangan lawan. Catatan satu intersepsinya dilengkapi kemampuan mengawal Tijjani Reijnders hingga tidak bisa memberi pengaruh dalam pertandingan.

Joshua Kimmich - 8/10

Menjalankan peran hibridnya, sang kapten menjadi arsitek gol pembuka lewat assist untuk Scherhant pada menit ke-41. Kepemimpinan dan operannya yang konsisten, yang turut menyumbang pada total 429 operan akurat tim, menentukan tempo sepanjang laga.

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Florian Wirtz - 10/10

Penampilan sempurna dalam mengkreasikan serangan. Wirtz mencetak dua gol melalui penyelesaian yang klinis pada menit ke-60 dan ke-71. Pergerakannya di antara lini membuat dua gelandang bertahan Belanda, Veerman dan Timber, benar-benar kehilangan orientasi.

Lini serang

Derry Scherhant - 8/10

Scherhant mencetak gol pembuka yang krusial sesaat sebelum turun minum, gol yang mengubah secara mendasar jalannya pertarungan taktik dalam laga ini. Kerja kerasnya tanpa bola memaksa Belanda beberapa kali membuang bola dengan tergesa-gesa.

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Brajan Gruda - 10/10

Bintang pertandingan jika dilihat dari statistik. Gruda terlibat dalam hampir semua hal: ia memberi assist untuk gol Schlotterbeck dan gol kedua Wirtz, sebelum mencetak gol sendiri pada menit ke-78. Sebuah penampilan luar biasa dalam hal efisiensi di sepertiga akhir lapangan.

Kai Havertz - 7/10

Meski tidak mencetak gol, kepekaan Havertz terhadap ruang menciptakan area kosong yang dimanfaatkan Wirtz dan Gruda. Pergerakannya yang mengutamakan kepentingan tim berulang kali menarik Virgil van Hecke keluar dari posisinya sebelum ia ditarik pada menit ke-65.

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Pemain pengganti & pelatih

Younes Ebnoutalib - 6/10

Masuk pada menit ke-65 dan membantu menjaga intensitas tinggi tekanan Jerman selama periode ketika keunggulan bertambah dari 3-0 menjadi 5-0.

Maximilian Mittelstaedt - 6/10

Menggantikan Brown untuk 25 menit terakhir dan memberikan tenaga segar di sisi lapangan, memastikan Belanda tidak dapat membangun serangan pada akhir laga untuk mencari gol hiburan.

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Tom Bischof - 6/10

Masuk menggantikan Wirtz pada menit ke-75 dan memberikan energi pada fase akhir untuk terus menekan tim tamu di area pertahanannya.

Finn Jeltsch - 6/10

Masuk menggantikan Treu pada pengujung laga dan langsung menyatu dengan lini pertahanan yang tetap tidak kebobolan.

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Lennart Karl - N/A

Masuk menggantikan Gruda pada menit ke-82. Waktu bermainnya terlalu singkat untuk memberi dampak berarti pada penilaian.

Jurgen Klopp - 9/10

Rancangan taktik Klopp berjalan tanpa cela. Dengan menggunakan formasi 4-2-3-1 yang cair dan berubah menjadi 3-2-5 saat menguasai bola, ia membuat tim asuhan Xavi Hernandez kewalahan. Penyesuaiannya pada babak kedua serta ketepatan waktu pergantian pemain menjaga intensitas Jerman tetap sangat tinggi.