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Inter mengalahkan Feyenoord 3-0 di De Kuip pada Selasa, tiga hari setelah kalah 3-1 dari AC Milan, dan mencatatkan dua kemenangan beruntun di Liga Champions untuk pertama kalinya musim ini.

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Yann Bisseck membuka skor lewat tembakan melengkung pada menit kedelapan, lalu Pio Esposito menyundul gol kedua pada menit ke-34. Kedua gol itu berawal dari umpan Spence. Piotr Zielinski mengubah skor menjadi 3-0 sembilan menit setelah jeda melalui tembakan kaki kiri dari jarak sekitar 18 meter, sementara gol kedua Esposito pada menit ke-66 dianulir karena offside.

Feyenoord mencatatkan 53 persen penguasaan bola dan melepaskan 18 umpan silang, tetapi hanya menghasilkan dua tembakan tepat sasaran, sementara Inter mencetak tiga gol dari 0,92 gol yang diharapkan (xG). Kemenangan ini mengangkat Inter dari posisi ke-20 ke posisi ke-14 pada fase liga dengan enam poin, sedangkan Feyenoord berada di posisi ke-30 dengan tiga poin.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Inter...

Kiper & Pertahanan

Josep Martinez (7/10): Jarang diuji. Kedua upaya Luciano Valente mengarah tepat kepadanya, sedangkan tembakan Anis Hadj Moussa dari sudut sempit membentur dadanya dan keluar lapangan. Ia tampak goyah saat menghadapi sepak pojok pada pengujung laga dan salah memperhitungkan satu di antaranya pada menit ke-80.

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Yann Bisseck (8/10): Masuk ke dalam formasi tiga bek untuk menggantikan Alessandro Bastoni yang menjalani skorsing, ia maju menyambut umpan Spence, mengecoh pemain yang menjaganya di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri ke sudut jauh untuk mencetak gol pertamanya di Liga Champions.

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Manuel Akanji (7/10): Menerima kartu kuning pada menit ke-39 setelah mendorong Gjivai Zechiel dalam sebuah keributan. Jerayno Schaken melewatinya pada menit ke-65 sebelum Carlos Augusto datang membantu, tetapi selebihnya lini tiga bek Inter tetap kukuh. Digantikan Benjamin Pavard pada menit ke-85.

Carlos Augusto (7/10): Bergerak cepat untuk menyapu bola dari Schaken setelah pemain itu berhasil menerobos, meski Hadj Moussa berhasil melewatinya, bergerak ke tengah dan melepaskan tembakan yang melambung pada menit ke-73.

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Lini Tengah

Djed Spence (8/10): Kreator utama Inter. Ia mengirim umpan kepada Bisseck untuk gol pembuka, lalu melewati Javi Lopez dan mengirim umpan silang yang disundul Pio Esposito setelah bola sempat berbelok arah. Ia juga memaksa Tjark Ernst melakukan penyelamatan tak lama setelah jeda dan terlibat dalam proses gol yang dianulir.

Nicolo Barella (8/10): Sang kapten menciptakan peluang lebih banyak daripada siapa pun di lapangan, mengawali proses gol kedua dengan umpan kepada Spence, lalu mengirim bola mendatar kepada Zielinski untuk mengubah skor menjadi 3-0. Digantikan Petar Sucic pada menit ke-78.

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Hakan Calhanoglu (7/10): Menerima kartu kuning setelah tiga menit akibat tekel terlambat terhadap Nacho Ferri, tetapi memblok tembakan Lopez pada menit ke-26 dan memberi umpan kepada Zielinski untuk tembakan setengah voli pada menit ke-38. Digantikan Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-57.

Piotr Zielinski (8/10): Sudah dua kali nyaris mencetak gol sebelum jeda, melalui tembakan setengah voli yang meleset tipis dan tembakan mendatar yang ditepis Ernst, sebelum memastikan kemenangan lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke sudut bawah gawang. Digantikan Aleksandar Stankovic pada menit ke-78.

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Federico Dimarco (7/10): Penyerang Inter yang paling aktif pada awal laga. Satu tembakannya diblok hingga menghasilkan sepak pojok, sementara tembakan lainnya ditepis Ernst. Ia mengirim umpan silang untuk gol Esposito yang dianulir pada babak kedua.

Lini Serang

Pio Esposito (8/10): Tampil sebagai starter ketika Lautaro Martinez masih absen, ia melompat lebih tinggi daripada Mika Marmol untuk menyundul umpan silang Spence yang sempat berbelok arah. Ia sempat mengira telah mencetak gol kedua pada menit ke-66, sebelum gol itu dianulir karena offside, keputusan yang dikonfirmasi VAR.

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Marcus Thuram (7/10): Menjadi andalan utama Inter untuk mengalirkan bola ke depan pada babak pertama. Ia unggul dalam duel udara, memaksa Ernst melakukan penyelamatan, dan satu upayanya yang lain diblok Marmol. Digantikan Ange-Yoan Bonny pada menit ke-57.

Pemain Pengganti & Pelatih

Henrikh Mkhitaryan (6/10): Masuk menggantikan Calhanoglu pada menit ke-57 dan mengirim umpan yang membuka ruang bagi Dimarco di sisi kiri pada pengujung laga.

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Ange-Yoan Bonny (6/10): Menggantikan Thuram pada menit ke-57 dan melakukan operan satu-dua dengan Spence dalam proses gol yang dianulir, tetapi gagal menghalau bola dari sepak pojok pada menit ke-81.

Petar Sucic (6/10): Menggantikan Barella pada menit ke-78 saat Inter mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

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Aleksandar Stankovic (6/10): Menggantikan Zielinski pada menit ke-78 dan mengirim umpan ke depan kepada Esposito pada masa tambahan waktu.

Benjamin Pavard (N/A): Kembali dari cedera, ia menggantikan Akanji pada menit-menit terakhir.

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Cristian Chivu (8/10): Perubahannya pada susunan pemain inti membuahkan hasil, dengan Bisseck, Pio Esposito dan Zielinski sama-sama mencetak gol. Inter pun jarang terlihat terancam setelah gol ketiga.