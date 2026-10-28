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Inter Milan terus mengejar puncak klasemen Serie A setelah meraih kemenangan 2-0 dengan susah payah atas Venezia di Stadio Pier Luigi Penzo. Meski unggul secara statistik, Inter mengandalkan dua gol bunuh diri pada pengujung laga untuk mengamankan tiga poin dalam pertandingan yang menarik dari sisi taktik.

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Inter Milan menunjukkan keunggulan teknik di Stadio Pier Luigi Penzo dengan menguasai 65% bola dan mencatatkan 624 umpan akurat dengan tingkat keberhasilan 91%. Namun, tim asuhan Cristian Chivu kesulitan menembus pertahanan Venezia yang sangat tangguh. Mereka gagal memanfaatkan tiga peluang besar, sementara sejumlah upaya Marcus Thuram dan Federico Dimarco digagalkan oleh pertahanan gigih serta penyelesaian akhir yang meleset. Rencana permainan Inter sangat mengandalkan kemampuan Carlos Augusto membawa bola ke depan dan Dimarco dalam memberikan kelebaran serangan, tetapi gol pembuka tak kunjung datang hampir sepanjang pertandingan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-79 akibat kesialan tuan rumah ketika Matías Moreno memasukkan bola ke gawang sendiri. Tiga menit kemudian, kemenangan Inter dipastikan setelah Redouane Halhal menjadi bek Venezia kedua yang mencetak gol bunuh diri, kali ini menyusul rangkaian serangan Inter dari sepak pojok. Meski skor akhir menunjukkan kemenangan yang nyaman, kegagalan Inter memanfaatkan peluang, dengan hanya dua tembakan tepat sasaran dari 17 percobaan, akan menjadi bahan evaluasi bagi Chivu kendati timnya meraih tiga poin.

Kiper & pertahanan

Ivan Provedel - 7/10

Ia tidak terlalu sibuk sepanjang pertandingan, tetapi tetap fokus untuk melakukan empat penyelamatan penting dan menjaga gawangnya tidak kebobolan. Venezia mencatatkan xG lebih tinggi (1,49) daripada yang tergambar dari torehan nol gol mereka. Distribusi bolanya juga dapat diandalkan dan turut menyumbang tingginya akurasi umpan Inter.

Yann Bisseck - 6/10

Bek muda ini tampil stabil pada babak pertama sebelum digantikan Manuel Akanji saat jeda. Ia jarang mendapat tekanan, tetapi tidak menawarkan kemampuan umpan progresif seluas rekan-rekannya. Selama 45 menit di lapangan, ia berperan dalam lini pertahanan tiga pemain yang membatasi peluang bersih tuan rumah.

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Alessandro Bastoni - 8/10

Bastoni menjadi pemimpin lini belakang Inter dengan mencatatkan 11 aksi bertahan, terbanyak di timnya, termasuk memenangi empat duel. Kemampuannya maju dari barisan tiga bek ke lini tengah membantu Inter mempertahankan garis pertahanan tinggi dan mempersempit ruang permainan, sehingga Venezia tertekan di area sendiri untuk waktu yang lama.

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Carlos Augusto - 8/10

Ditempatkan di sisi kiri barisan tiga bek, Augusto boleh dibilang pemain paling berpengaruh di lapangan. Ia mencatatkan 95 umpan akurat dari 103 percobaan dan menciptakan dua peluang besar. Ia juga terlibat dalam proses gol kedua. Sundulannya dari sepak pojok pada akhirnya berujung pada gol bunuh diri Halhal.

Lini tengah

Andy Diouf - 6/10

Beroperasi di sisi kanan, Diouf memberikan energi dan menunjukkan disiplin taktis. Ia melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-77 yang melenceng, tetapi secara umum berfokus menjaga struktur tim dan mengalirkan kembali bola selama Inter mendominasi permainan.

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Piotr Zielinski - 7/10

Zielinski menjadi pusat kreativitas di lini tengah. Ia menguji kiper dengan tembakan kaki kiri yang tajam pada menit ke-24. Perannya penting dalam proses membangun serangan Inter karena ia terus menemukan ruang di antara lini-lini Venezia untuk menjaga serangan tetap berjalan.

Aleksandar Stankovic - 6/10

Gelandang ini beberapa kali menunjukkan kualitasnya, termasuk melalui tembakan kaki kanan pada menit ke-27 yang berhasil ditepis. Ia beroperasi sebagai gelandang terdalam untuk melindungi pertahanan sebelum digantikan Hakan Çalhanoglu pada jeda sebagai langkah taktis.

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Petar Sucic - 5/10

Penampilan Sucic agak redup. Ia kesulitan memberi pengaruh pada permainan sebelum digantikan Nicolò Barella saat jeda. Ia bekerja keras dalam bertahan, tetapi tidak menghadirkan kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar blok pertahanan rendah Venezia.

Federico Dimarco - 7/10

Seperti biasa, Dimarco terus mengancam dari sayap kiri. Upayanya pada menit ke-13 ditepis, sementara tembakan lainnya menjelang akhir laga diblok. Umpan-umpannya dari sisi lapangan tetap menjadi senjata Inter yang paling konsisten, memberikan kelebaran yang dibutuhkan untuk merenggangkan pertahanan lawan.

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Lini serang

Marcus Thuram - 6/10

Thuram sangat aktif dan mencatatkan empat tembakan, terbanyak dalam pertandingan, tetapi penyelesaian akhirnya tidak setajam biasanya. Dua upayanya pada babak kedua diblok dan ia gagal mengarahkan sundulan dari jarak dekat pada menit ke-75. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya sangat penting dalam menciptakan tekanan yang akhirnya memaksa lawan melakukan gol bunuh diri.

Ange-Yoan Bonny - 5/10

Malam yang membuat penyerang ini frustrasi. Ia menyia-nyiakan peluang besar pada menit ke-35 ketika tembakan kaki kirinya dari jarak dekat ditepis. Setelah itu, ia kesulitan menemukan ritme dan digantikan Pio Esposito pada menit ke-65 saat Inter mencari dorongan baru.

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Pemain pengganti & pelatih

Manuel Akanji - 7/10

Masuk menggantikan Bisseck saat jeda, Akanji menghadirkan ketenangan berkat pengalamannya di lini belakang. Penempatan posisinya sangat baik dan ia membantu menggagalkan potensi serangan balik Venezia pada babak kedua.

Nicolò Barella - 7/10

Masuk saat jeda, Barella langsung meningkatkan intensitas permainan lini tengah. Tembakannya pada menit ke-67 diblok, sementara tekanan tanpa hentinya membantu Inter mempertahankan gempuran mereka pada babak kedua.

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Hakan Çalhanoglu - 8/10

Pemain internasional Turki ini mengubah jalannya pertandingan. Setelah masuk saat jeda, ia menunjukkan kualitas lebih baik dalam mengeksekusi bola mati dan membaca permainan. Tembakannya pada menit ke-79 berujung pada gol bunuh diri Moreno, menjadikannya sosok pemicu kemenangan.

Pio Esposito - 6/10

Menggantikan Bonny untuk 25 menit terakhir. Ia menghadirkan kekuatan fisik di kotak penalti dan menyibukkan para bek Venezia ketika Inter akhirnya memecah kebuntuan.

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Djed Spence - Tanpa nilai

Masuk menggantikan Thuram pada menit ke-86 untuk membantu tim menuntaskan pertandingan. Waktu bermainnya terlalu singkat untuk memberi pengaruh berarti yang dapat dinilai.

Cristian Chivu - 7/10

Tiga pergantian pemain yang dilakukan Inzaghi saat jeda merupakan langkah taktis berani yang pada akhirnya membuahkan hasil. Setelah melihat kurangnya permainan vertikal pada babak pertama, masuknya Çalhanoglu dan Barella mengubah momentum. Meski kedua gol tercipta karena keberuntungan, tekanan tanpa henti dari timnya menjadi penyebab utamanya.