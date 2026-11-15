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Inggris meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Spanyol di Riyadh Air Metropolitano untuk memastikan posisi teratas Grup A3 Nations League. Gol-gol Harry Kane, Ezri Konsa, dan Ben White memberi Inggris keunggulan meyakinkan yang tetap terjaga meski Spanyol bangkit pada akhir laga.

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Inggris menunjukkan keunggulan taktik dan efisiensi saat mengalahkan Spanyol dalam laga sengit lima gol di Riyadh Air Metropolitano. Meski hanya menguasai 36% bola dan membiarkan tim asuhan Luis de la Fuente mencatatkan 64% penguasaan, Inggris tampil mematikan dalam transisi dan situasi bola mati. Penalti Harry Kane yang dituntaskan dengan tenang tepat sebelum jeda membuka jalan, lalu dua gol dalam waktu singkat pada awal babak kedua mengejutkan tuan rumah dan mengakhiri rentetan panjang mereka tanpa kekalahan.

Ketangguhan pertahanan tim asuhan Thomas Tuchel mendapat ujian berat pada menit-menit akhir ketika Spanyol bangkit lewat gol Mikel Oyarzabal dan Nico Williams. Namun, kemampuan Inggris mengonversi tiga dari lima tembakan tepat sasaran menjadi pembeda. Hasil ini membuat Inggris menyalip Spanyol dan finis di posisi pertama Grup 3, sekaligus menunjukkan pendekatan pragmatis yang menjadi pertanda baik bagi siklus turnamen mendatang di bawah arahan Tuchel.

Penjaga gawang & pertahanan

James Trafford - 7/10

Penjaga gawang muda ini sibuk sepanjang pertandingan dan mencatatkan lima penyelamatan untuk menahan Spanyol selama sebagian besar laga. Ia tak banyak bisa berbuat untuk menghentikan dua gol akurat pada akhir laga, tetapi kemampuannya menangkap bola dan menguasai area penalti di bawah tekanan berat menjadi fondasi kokoh bagi kemenangan Inggris.

Ezri Konsa - 8/10

Bek Arsenal ini tampil menonjol, memperlihatkan keunggulan dalam duel udara untuk mencetak gol kedua Inggris pada menit ke-53 setelah menerima umpan Declan Rice. Saat bertahan, ia menyumbang porsi signifikan dari 29 sapuan Inggris dan tetap tenang ketika Spanyol terus merangsek ke area penalti pada akhir laga.

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Jarell Quansah - 7/10

Ditugaskan mengawal Oyarzabal, Quansah tampil tangguh hampir sepanjang pertandingan. Ia berperan penting dalam 20 intersepsi Inggris, membaca permainan dengan baik dan menunjukkan kematangan melampaui usianya dalam laga Eropa yang berisiko tinggi.

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Ben White - 8/10

White tampil luar biasa di sisi kanan. Ia menyeimbangkan tugas bertahannya dengan pergerakan yang tepat waktu ke area penalti untuk mencetak gol ketiga Inggris pada menit ke-57. Kontribusinya dalam permainan transisi sangat penting sebelum ia diganti.

Lewis Hall - 6/10

Hall beberapa kali menghadapi kesulitan saat menjalankan tugas berat mengawal Lamine Yamal. Meski kerepotan menghadapi keunggulan jumlah pemain Spanyol di sisi lapangan, ia turut menjaga struktur pertahanan yang membatasi Spanyol hanya menghasilkan tujuh tembakan tepat sasaran dari total 23 percobaan.

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Lini tengah

Declan Rice - 8/10

Rice menjadi motor permainan tim dan memberikan assist untuk gol Konsa lewat umpan silang yang akurat. Kartu kuning yang diterimanya pada menit ke-15 tidak mengurangi agresivitasnya. Ia mengawal lini tengah dengan gemilang untuk mengganggu ritme Spanyol selama periode panjang penguasaan bola mereka.

Jude Bellingham - 7/10

Bellingham menunjukkan kualitasnya di ruang sempit dan memberikan assist untuk gol White yang mengubah skor menjadi 3-0. Ia memanfaatkan sentuhan bolanya yang terbatas secara efisien dan menjadi penghubung utama dalam serangan balik yang menjadi ciri pendekatan taktik Inggris.

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Elliot Anderson - 6/10

Anderson bekerja keras di lini tengah untuk mengimbangi kualitas teknik Spanyol. Meski tidak banyak terlibat di sepertiga akhir lapangan dibandingkan rekan-rekannya, kedisiplinannya dalam blok pertahanan menengah membantu mencegah Spanyol menembus area tengah selama satu jam pertama. Namun, kartu merahnya menjadi pemicu upaya kebangkitan Spanyol dan memberi tuan rumah harapan baru untuk kembali bersaing.

Lini serang

Anthony Gordon - 6/10

Kecepatan Gordon memaksa lini pertahanan tinggi Spanyol tetap waspada. Meski tidak mencetak gol, tusukan langsungnya membuat para pemain Spanyol lebih berhati-hati saat kembali ke posisi bertahan, sehingga Inggris mendapat lebih banyak ruang ketika menguasai bola.

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Morgan Rogers - 6/10

Bermain dalam peran menyerang yang fleksibel, Rogers berguna dalam menahan bola pada kesempatan-kesempatan langka ketika Inggris berupaya mempertahankan tekanan. Ia menunjukkan kekuatan fisik yang baik saat menghadapi Aymeric Laporte dan Pau Cubarsi sebelum ikut membantu pertahanan pada akhir laga.

Harry Kane - 8/10

Sang kapten kembali menunjukkan dirinya bisa diandalkan dengan menuntaskan penalti pada menit ke-45 untuk memecah kebuntuan. Selain golnya, kemampuan Kane turun ke posisi lebih dalam untuk membantu membangun permainan sangat penting bagi tim yang hanya mencatatkan 36% penguasaan bola.

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Pemain pengganti & pelatih

Djed Spence - 6/10

Masuk pada menit ke-82 untuk menambah tenaga di sisi lapangan ketika Spanyol semakin gencar mencari jalan untuk kembali bersaing.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Pemain muda ini masuk menggantikan Kane pada menit ke-78 untuk menambah jumlah pemain di lini tengah dalam fase akhir laga yang berlangsung sengit.

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Dominic Calvert-Lewin - N/A

Masuk pada menit ke-83 untuk menjadi sasaran umpan udara dari sapuan jauh.

Dan Burn - N/A

Perubahan taktik pada menit ke-89 untuk menambah kekuatan duel udara dan memperkokoh pertahanan pada detik-detik terakhir.

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Thomas Tuchel - 9/10

Kemenangan taktik bagi pelatih asal Jerman ini. Tuchel menerapkan blok pertahanan menengah yang berhasil membuat Spanyol frustrasi selama satu jam, lalu memanfaatkan bola mati dan transisi secara kejam. Pergantian pemainnya ditujukan untuk mempertahankan keunggulan, dan rencana permainannya memastikan kemenangan bersejarah di Madrid.