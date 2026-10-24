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Struktur taktik Chelsea berantakan dalam derbi London yang sengit dan diguyur hujan, saat Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-0 di Stamford Bridge.

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Tim asuhan Xabi Alonso menjaga skor tetap imbang dalam babak pertama yang berlangsung hati-hati, tetapi harus membayar mahal kesalahan individu dan kurangnya disiplin pada babak kedua. Kebuntuan pecah pada menit ke-77 ketika kiper berusia 21 tahun Mike Penders, yang menggantikan Emiliano Martinez karena cedera, meninju bola sepak pojok ke gawangnya sendiri. Situasi memburuk tiga menit kemudian saat pemain andalan Cole Palmer diusir setelah menerima kartu kuning kedua. Mathys Tel lalu memastikan kemenangan lewat gol individu gemilang pada menit ke-87, memberi Tottenham kemenangan liga pertama mereka di Stamford Bridge sejak April 2018.

Berikut rapor pemain Chelsea:

Kiper & Lini Belakang

Mike Penders - 4/10 Debut sebagai starter di Premier League yang ingin segera dilupakan. Ia tampak percaya diri pada awal laga dan melakukan penyelamatan penting, termasuk menepis tembakan jarak dekat Omar Marmoush. Namun, kesalahannya pada menit ke-77 saat mendapat tekanan dari Jan Paul van Hecke menggoyahkan kepercayaan dirinya. Ia kemudian kebobolan lewat tembakan Tel ke sisi dekat gawangnya.

Maxence Lacroix - 6/10 Pemain asal Prancis ini beberapa kali melakukan intervensi dan sapuan penting ketika Chelsea berada di bawah tekanan. Ia bertahan dengan baik sepanjang sebagian besar pertandingan, tetapi kesulitan setelah kartu merah, ketika Tel melewatinya dengan bergerak ke dalam untuk mencetak gol kedua.

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Levi Colwill - 6/10 Menunjukkan kekuatan fisik dan berulang kali memotong umpan silang berbahaya. Ia tampil solid di sisi kiri formasi tiga bek dan tetap tenang, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk mencegah keruntuhan tim menjelang akhir laga.

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Josh Acheampong - 6/10 Bermain di sisi kanan pertahanan, pemain muda ini menjadi sosok yang bisa diandalkan di lini belakang. Ia bertahan dengan baik, tangguh dalam duel, dan jarang tampak kesulitan menghadapi pemain sayap Tottenham meski Spurs mendominasi.

Lini Tengah & Bek Sayap

Pedro Neto - 7/10 Bisa dibilang pemain terbaik Chelsea. Neto tampil sangat baik saat bertahan, konsisten turun membantu dan merebut bola, sekaligus menjadi ancaman nyata saat menyerang. Ia memaksa Antonín Kinský melakukan penyelamatan bagus dan terlibat dalam momen-momen terbaik Chelsea sebelum menerima kartu kuning pada menit ke-79 dan digantikan Danny Welbeck pada menit ke-88.

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Moises Caicedo - 7/10 Sang kapten bekerja tanpa lelah. Caicedo terus-menerus merebut penguasaan bola dan mengganggu ritme Tottenham. Ia unggul dalam pertarungan sengit di lini tengah melawan James Maddison hingga pemain Spurs itu harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-51. Ia menjadi penggerak yang membuat Chelsea tetap mampu bersaing sampai keruntuhan mereka menjelang akhir laga.

Jordan Henderson - 6/10 Menjalankan tugas taktisnya dengan baik dalam pertarungan fisik di lini tengah dan melakukan blok penting terhadap tembakan Mateus Fernandes. Namun, ia seharusnya bisa memanfaatkan peluang terbaik Chelsea pada babak pertama dengan lebih baik. Tembakannya dari tepi kotak penalti ditepis Kinský pada menit ke-36.

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Jorrel Hato - 6/10 Pemain asal Belanda ini menjalani laga yang relatif sepi di sisi kiri. Ia fokus pada tugas bertahan, memotong umpan silang dan berusaha membatasi pergerakan Mohammed Kudus, sehingga kontribusinya dalam serangan terbatas. Ia digantikan Marco Palestra pada menit ke-65.

Lini Serang

Cole Palmer - 3/10 Malam yang buruk bagi pusat kreativitas Chelsea. Palmer sempat menunjukkan beberapa aksi menjanjikan pada awal laga, memaksa Kinský menjatuhkan diri untuk melakukan penyelamatan, dan berkontribusi baik saat menekan lawan. Namun, ia benar-benar kehilangan kendali dan menerima dua kartu kuning dalam sembilan menit: yang pertama karena reaksi emosional terhadap Mateus Fernandes pada menit ke-71, lalu yang kedua akibat tekel ceroboh terhadap Conor Gallagher sembilan menit kemudian. Kartu merah itu mengakhiri harapan Chelsea untuk bangkit.

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Geovany Quenda - 5,5/10 Mendapat kesempatan pertama menjadi starter di Premier League musim ini karena Joao Pedro absen akibat cedera, Quenda berusaha memberi dampak di sayap kiri dan beberapa kali dilanggar pada awal laga. Namun, ia kesulitan memberikan kontribusi menentukan dalam serangan pada pertandingan yang sulit ini dan digantikan Estevao pada menit ke-72.

Morgan Rogers - 5,5/10 Bermain sebagai penyerang tengah, Rogers bekerja keras tetapi jarang mendapat suplai bola berkualitas. Ia memaksa Kinský melakukan penyelamatan bagus pada babak pertama, tetapi pengaruhnya memudar seiring berjalannya pertandingan. Rasa frustrasinya terlihat ketika ia menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Marco Palestra - 6/10 Menggantikan Hato pada menit ke-65. Ia terlibat dalam duel-duel fisik di sisi lapangan dan melakukan dua blok penting menjelang akhir laga, tetapi pertandingan sudah berbalik merugikan Chelsea.

Estevao - 6/10 Masuk menggantikan Quenda pada menit ke-72. Ia langsung menunjukkan niat menyerang lewat tembakan dari sudut sempit yang mengenai sisi luar jaring, sebelum kartu merah Palmer memaksa tim mundur bertahan.

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Danny Welbeck - Tanpa nilai Menggantikan Neto pada menit ke-88, tanpa cukup waktu untuk membuat perbedaan.

Xabi Alonso - 4/10 Chelsea hanya menguasai bola 32%, meski mampu membendung Spurs selama 77 menit. Tanpa Joao Pedro yang cedera, timnya tampak tumpul dalam serangan dan menuntaskan laga dengan xG hanya 0,46. Alonso tidak bisa mengantisipasi kesalahan individu ataupun kurangnya disiplin Palmer, tetapi ia kesulitan mengubah jalannya pertandingan setelah Spurs mengambil kendali.



