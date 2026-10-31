Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Chelsea vs Manchester United: Cole Palmer dan Morgan Rogers menghukum Manchester United yang bermain dengan 10 pemain

Ikuti GOAL di Google

Chelsea naik ke peringkat keempat klasemen Liga Primer Inggris setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Manchester United di Stamford Bridge. Gol Morgan Rogers dan Cole Palmer memanfaatkan buruknya disiplin tim tamu.

Iklan

Chelsea asuhan Xabi Alonso menunjukkan kematangan taktik di Stamford Bridge saat mengalahkan Manchester United, yang kesulitan menjaga struktur permainan ketika ditekan. Setelah babak pertama yang berjalan hati-hati berakhir tanpa gol, Chelsea tampil dengan intensitas baru, memanfaatkan ruang di antara lini pertahanan dan lini tengah serta memaksa tim tamu melakukan kesalahan di lini belakang. Momentum beralih sepenuhnya pada menit ke-50 ketika Morgan Rogers membuka keunggulan. Gol itu memaksa Manchester United mengejar ketertinggalan hingga akhirnya kehilangan ketenangan.

Titik balik terjadi tak lama setelah satu jam pertandingan berjalan ketika Lisandro Martinez diusir usai menerima kartu kuning kedua karena melakukan pelanggaran yang berujung penalti. Cole Palmer kemudian menuntaskan tendangan penalti pada menit ke-64, menggandakan keunggulan Chelsea dan membuat tim asuhan Michael Carrick menghadapi tugas berat. Dominasi Chelsea tercermin dalam statistik: mereka menguasai 59% bola dan melepaskan 18 tembakan, berbanding 12 milik United. Chelsea mempertahankan keunggulan untuk mengamankan tiga poin dan melanjutkan upaya mereka menuju posisi Liga Champions.

Kiper & lini pertahanan

Mike Penders - 7/10

Sore yang relatif tenang bagi kiper muda ini, yang harus melakukan 3 penyelamatan. Ia menunjukkan konsentrasi yang baik untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan dan tampil berani pada akhir laga, meski menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu atas tindakan yang tampaknya bertujuan mengulur waktu.

Levi Colwill - 8/10

Colwill menjadi fondasi Chelsea dalam membangun serangan, kerap maju ke lini tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Penempatan posisinya saat bertahan sangat baik dan turut membatasi United hanya mencatatkan 5 tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Iklan
Iklan

Josh Acheampong - 7/10

Pemain muda ini tampak nyaman di pertandingan besar dan mampu mengatasi ancaman Cunha serta Diallo. Ia turut berkontribusi dalam 11 sapuan yang dilakukan lini belakang Chelsea dan bermain dengan disiplin tinggi.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Champions League

03 Nov 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier League

08 Nov 2026

CHE

CHE

Wesley Fofana - 7/10

Fofana menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk meredam serangan balik United. Ia tampil agresif dalam duel dan menunjukkan kecepatan pemulihan posisi yang sangat baik saat tim tamu berusaha menembus lini pertahanan.

Marco Palestra - 6/10

Palestra tampil solid sebelum ditarik keluar pada menit ke-74. Ia konsisten menyediakan opsi di sisi lapangan dan rajin turun membantu para bek tengahnya saat terjadi pergantian penguasaan bola.

Iklan

Lini tengah

Romeo Lavia - 8/10

Lavia menjadi pengatur tempo di tengah lapangan. Ia memberikan assist penting untuk gol pembuka Morgan Rogers pada menit ke-50, melengkapi penampilan yang ditandai kemampuannya mempertahankan penguasaan bola dan memotong serangan lawan.

Moises Caicedo - 7/10

Mengenakan ban kapten, Caicedo menguasai lini tengah dengan penuh wibawa. Ia memenangi sebagian besar duel di lapangan dan memastikan Chelsea mendominasi area tengah. Ia mencatatkan tingkat keberhasilan umpan yang tinggi sebelum diganti menjelang akhir pertandingan.

Iklan

Cole Palmer - 9/10

Sekali lagi, Palmer menjadi andalan Chelsea. Ia mengatur hampir setiap serangan dan menunjukkan ketenangan luar biasa saat menuntaskan penalti pada menit ke-64. Kontribusinya sebesar 2,74 terhadap angka ekspektasi gol tim sangat dipengaruhi umpan-umpan kreatifnya.

Lini serang

Morgan Rogers - 8/10

Pemain yang memecah kebuntuan. Rogers menunjukkan naluri mencetak gol yang tajam pada menit ke-50, memberikan dorongan yang dibutuhkan Chelsea. Kemampuannya membawa bola ke depan membuat Chelsea beralih dari bertahan ke menyerang dengan mulus.

Iklan

Estevao - 7/10

Estevao terus merepotkan Dalot dengan kecepatan dan kelincahannya untuk merenggangkan pertahanan United. Meski tidak mencetak gol, penempatan posisinya menarik para bek keluar dari area mereka dan membuka ruang bagi Rogers serta Palmer.

Pedro Neto - 7/10

Permainan langsung Neto memaksa Manchester United melakukan beberapa pelanggaran yang disengaja. Ia berperan penting dalam menekan tim tamu ke belakang pada babak pertama dan tetap menjadi ancaman lewat serangan balik hingga diganti pada menit ke-87.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Pep Chavarria - 6/10

Menggantikan Palestra untuk 15 menit terakhir dan membantu mempertahankan keunggulan tanpa banyak kesulitan.

Danny Welbeck - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-87 untuk memberikan tenaga baru di sepertiga akhir lapangan.

Iklan

Malo Gusto - Tidak dinilai

Masuk sebagai pergantian taktis pada akhir laga untuk memperkuat sisi kanan pertahanan.

Valentin Barco - Tidak dinilai

Masuk bersama Gusto untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pertahanan pada fase akhir pertandingan.

Iklan

Geovany Quenda - Tidak dinilai

Baru dimasukkan pada masa tambahan waktu.

Xani Alonso - 9/10

Alonso memenangi pertarungan taktik melawan Carrick. Keputusannya untuk terus menerapkan tekanan tinggi akhirnya memaksa kesalahan-kesalahan yang berujung pada gol pembuka dan kartu merah Martinez. Timnya terlihat semakin terorganisasi dan efektif dalam memanfaatkan peluang.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”