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Chelsea naik ke peringkat keempat klasemen Liga Primer Inggris setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Manchester United di Stamford Bridge. Gol Morgan Rogers dan Cole Palmer memanfaatkan buruknya disiplin tim tamu.

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Chelsea asuhan Xabi Alonso menunjukkan kematangan taktik di Stamford Bridge saat mengalahkan Manchester United, yang kesulitan menjaga struktur permainan ketika ditekan. Setelah babak pertama yang berjalan hati-hati berakhir tanpa gol, Chelsea tampil dengan intensitas baru, memanfaatkan ruang di antara lini pertahanan dan lini tengah serta memaksa tim tamu melakukan kesalahan di lini belakang. Momentum beralih sepenuhnya pada menit ke-50 ketika Morgan Rogers membuka keunggulan. Gol itu memaksa Manchester United mengejar ketertinggalan hingga akhirnya kehilangan ketenangan.

Titik balik terjadi tak lama setelah satu jam pertandingan berjalan ketika Lisandro Martinez diusir usai menerima kartu kuning kedua karena melakukan pelanggaran yang berujung penalti. Cole Palmer kemudian menuntaskan tendangan penalti pada menit ke-64, menggandakan keunggulan Chelsea dan membuat tim asuhan Michael Carrick menghadapi tugas berat. Dominasi Chelsea tercermin dalam statistik: mereka menguasai 59% bola dan melepaskan 18 tembakan, berbanding 12 milik United. Chelsea mempertahankan keunggulan untuk mengamankan tiga poin dan melanjutkan upaya mereka menuju posisi Liga Champions.

Kiper & lini pertahanan

Mike Penders - 7/10

Sore yang relatif tenang bagi kiper muda ini, yang harus melakukan 3 penyelamatan. Ia menunjukkan konsentrasi yang baik untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan dan tampil berani pada akhir laga, meski menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu atas tindakan yang tampaknya bertujuan mengulur waktu.

Levi Colwill - 8/10

Colwill menjadi fondasi Chelsea dalam membangun serangan, kerap maju ke lini tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Penempatan posisinya saat bertahan sangat baik dan turut membatasi United hanya mencatatkan 5 tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

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Josh Acheampong - 7/10

Pemain muda ini tampak nyaman di pertandingan besar dan mampu mengatasi ancaman Cunha serta Diallo. Ia turut berkontribusi dalam 11 sapuan yang dilakukan lini belakang Chelsea dan bermain dengan disiplin tinggi.

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Wesley Fofana - 7/10

Fofana menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk meredam serangan balik United. Ia tampil agresif dalam duel dan menunjukkan kecepatan pemulihan posisi yang sangat baik saat tim tamu berusaha menembus lini pertahanan.

Marco Palestra - 6/10

Palestra tampil solid sebelum ditarik keluar pada menit ke-74. Ia konsisten menyediakan opsi di sisi lapangan dan rajin turun membantu para bek tengahnya saat terjadi pergantian penguasaan bola.

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Lini tengah

Romeo Lavia - 8/10

Lavia menjadi pengatur tempo di tengah lapangan. Ia memberikan assist penting untuk gol pembuka Morgan Rogers pada menit ke-50, melengkapi penampilan yang ditandai kemampuannya mempertahankan penguasaan bola dan memotong serangan lawan.

Moises Caicedo - 7/10

Mengenakan ban kapten, Caicedo menguasai lini tengah dengan penuh wibawa. Ia memenangi sebagian besar duel di lapangan dan memastikan Chelsea mendominasi area tengah. Ia mencatatkan tingkat keberhasilan umpan yang tinggi sebelum diganti menjelang akhir pertandingan.

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Cole Palmer - 9/10

Sekali lagi, Palmer menjadi andalan Chelsea. Ia mengatur hampir setiap serangan dan menunjukkan ketenangan luar biasa saat menuntaskan penalti pada menit ke-64. Kontribusinya sebesar 2,74 terhadap angka ekspektasi gol tim sangat dipengaruhi umpan-umpan kreatifnya.

Lini serang

Morgan Rogers - 8/10

Pemain yang memecah kebuntuan. Rogers menunjukkan naluri mencetak gol yang tajam pada menit ke-50, memberikan dorongan yang dibutuhkan Chelsea. Kemampuannya membawa bola ke depan membuat Chelsea beralih dari bertahan ke menyerang dengan mulus.

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Estevao - 7/10

Estevao terus merepotkan Dalot dengan kecepatan dan kelincahannya untuk merenggangkan pertahanan United. Meski tidak mencetak gol, penempatan posisinya menarik para bek keluar dari area mereka dan membuka ruang bagi Rogers serta Palmer.

Pedro Neto - 7/10

Permainan langsung Neto memaksa Manchester United melakukan beberapa pelanggaran yang disengaja. Ia berperan penting dalam menekan tim tamu ke belakang pada babak pertama dan tetap menjadi ancaman lewat serangan balik hingga diganti pada menit ke-87.

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Pemain pengganti & pelatih

Pep Chavarria - 6/10

Menggantikan Palestra untuk 15 menit terakhir dan membantu mempertahankan keunggulan tanpa banyak kesulitan.

Danny Welbeck - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-87 untuk memberikan tenaga baru di sepertiga akhir lapangan.

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Malo Gusto - Tidak dinilai

Masuk sebagai pergantian taktis pada akhir laga untuk memperkuat sisi kanan pertahanan.

Valentin Barco - Tidak dinilai

Masuk bersama Gusto untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pertahanan pada fase akhir pertandingan.

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Geovany Quenda - Tidak dinilai

Baru dimasukkan pada masa tambahan waktu.

Xani Alonso - 9/10

Alonso memenangi pertarungan taktik melawan Carrick. Keputusannya untuk terus menerapkan tekanan tinggi akhirnya memaksa kesalahan-kesalahan yang berujung pada gol pembuka dan kartu merah Martinez. Timnya terlihat semakin terorganisasi dan efektif dalam memanfaatkan peluang.