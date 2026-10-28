Bagikan Ikuti GOAL di Google

Chelsea tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah dramatis 6-5 dari Liverpool lewat adu penalti di Anfield. Meski Morgan Rogers mencetak gol lewat titik penalti pada waktu normal, kegagalan Wesley Fofana mengeksekusi penalti berakibat fatal dalam laga babak keempat yang menegangkan.

Iklan

Perjalanan Chelsea di Piala Carabao berakhir dengan cara yang menyakitkan di Anfield setelah kalah 6-5 dari Liverpool lewat adu penalti. Pertandingan yang menarik secara taktik ini ditandai dua gol penalti pada babak pertama, sehingga kedua tim bermain imbang 1-1 setelah 90 menit. Morgan Rogers menunjukkan ketenangan luar biasa untuk membawa tim tamu unggul pada menit ke-40, tetapi Cody Gakpo menyamakan kedudukan bagi tuan rumah hanya tiga menit kemudian, juga dari titik putih. Babak kedua menjadi duel taktik. Blok pertahanan menengah Chelsea berhasil menyulitkan permainan posisional Liverpool, meski Chelsea kesulitan mengubah penguasaan bola sebesar 48% menjadi peluang berbahaya secara berkelanjutan.

Adu penalti berikutnya menjadi ujian mental dengan taruhan besar. Pedro Neto, Morgan Rogers, Romeo Lavia, Jordan Henderson, dan Levi Colwill berhasil mengeksekusi penalti mereka, sementara Valentin Barco dan Emmanuel Emegha gagal mencetak gol. Momen penentu tiba ketika Wesley Fofana mendapat giliran pada fase sudden death. Kegagalan bek tersebut memastikan kemenangan Liverpool dan satu tempat di perempat-final. Di lini pertahanan, Chelsea tampil tangguh dengan memenangi 53 duel berbanding 37 milik Liverpool. Namun, kegagalan memanfaatkan solidnya pertahanan mereka untuk meraih kemenangan dalam waktu normal pada akhirnya membuka jalan bagi tersingkirnya Chelsea.

Penjaga gawang & pertahanan

Mike Penders - 7/10

Penjaga gawang muda ini tampil solid dengan melakukan 3 penyelamatan dan menghadapi perkiraan gol kebobolan (xGC) sebesar 2,10. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penalti Cody Gakpo pada menit ke-43, tetapi penempatan posisinya bagus sepanjang pertandingan. Dengan total 3 penyelamatan, ia menjaga Chelsea tetap dalam persaingan saat Liverpool menekan secara berkelanjutan.

Malo Gusto - 6/10

Menjalankan peran hibrid seperti biasanya, Gusto menjadi opsi untuk mengalirkan bola, tetapi kesulitan memberikan pengaruh seperti biasanya di sepertiga akhir. Ia diganti pada menit ke-68 setelah kesulitan membendung pergerakan bergantian para pemain Liverpool di sisi lapangan. Penggantinya, Palestra, memberikan lebih banyak dorongan ke depan pada fase akhir pertandingan.

Iklan Iklan

Josh Acheampong - 7/10

Pemain muda ini tampil matang dan mampu mengatasi tekanan di Anfield. Ia mencatatkan satu tembakan tepat sasaran pada menit ke-75, menguji penjaga gawang Liverpool dari jarak jauh. Disiplin dalam bertahan, ia turut berkontribusi pada keunggulan Chelsea dalam jumlah duel yang dimenangi, yakni 53 secara keseluruhan.

Topik Terkait

Wesley Fofana - 6/10

Fofana tampil luar biasa dalam waktu normal. Ia mencatatkan 18 intervensi defensif, terbanyak dalam pertandingan, termasuk memenangi 3 tekel dan 9 duel. Namun, penampilannya tertutupi oleh kegagalan menentukan dalam adu penalti. Ia gagal menuntaskan eksekusinya pada fase sudden death, yang memastikan Chelsea tersingkir.

Maxence Lacroix - 5/10

Malam yang sulit bagi bek ini, yang ditarik keluar pada menit ke-45, tepat sebelum jeda. Ia kesulitan menghadapi intensitas tekanan tinggi Liverpool dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan ritme taktik yang dibutuhkan dalam proses membangun serangan Chelsea.

Iklan

Lini tengah

Romeo Lavia - 7/10

Lavia memberikan keseimbangan struktur yang dibutuhkan Chelsea di posisi gelandang poros. Ia menunjukkan ketenangan dalam adu penalti dengan berhasil menuntaskan eksekusinya pada putaran ketiga. Kemampuannya mengalirkan kembali penguasaan bola berperan penting dalam membantu Chelsea mencatatkan akurasi umpan sebesar 79%.

Jordan Henderson - 7/10

Gelandang veteran ini mengatur tempo permainan Chelsea dan mencatatkan 46 umpan akurat, jumlah tertinggi di timnya. Ia memberi contoh di lini tengah dan menunjukkan pengalamannya dengan tenang mencetak gol dari titik putih pada fase sudden death adu penalti.

Iklan

Moises Caicedo - 6/10

Caicedo tampil penuh energi, meski umpan akhirnya kurang mampu menembus lini pertahanan Liverpool. Ia mencatatkan satu tembakan yang diblok pada menit ke-22 sebelum digantikan Valentin Barco pada menit ke-68 saat Chelsea berupaya mengubah bentuk permainan mereka.

Lini serang

Danny Welbeck - 5/10

Penyerang berpengalaman ini tidak banyak berkontribusi dan kerap terisolasi saat menghadapi Virgil van Dijk. Ia gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran yang berarti dan diganti pada menit ke-68 ketika Chelsea memilih memasukkan Emegha yang lebih bugar.

Iklan

Morgan Rogers - 8/10

Pemain terbaik Chelsea. Rogers terus menghadirkan ancaman dengan mencatatkan 6 tembakan, termasuk 2 yang tepat sasaran, serta angka perkiraan gol (xG) yang tinggi sebesar 1,14. Ia menuntaskan penalti pada menit ke-40 dengan penuh percaya diri, lalu kembali berhasil mencetak gol dari titik putih dalam adu penalti.

Pedro Neto - 7/10

Kecepatan Neto menjadi pilihan berguna saat Chelsea melancarkan serangan balik. Meski kesulitan dalam permainan terbuka dan hanya menghasilkan satu tembakan jarak jauh yang diblok pada menit ke-53, ia menunjukkan kualitasnya dengan menuntaskan penalti pertama Chelsea dalam adu penalti, memberi awal yang baik bagi timnya.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Levi Colwill - 6/10

Masuk menggantikan Lacroix tepat sebelum turun minum. Ia tampil solid dalam bertahan dan nyaris mencetak gol kemenangan lewat sundulan dari sepak pojok pada menit ke-78.

Valentin Barco - 5/10

Masuk pada menit ke-68 untuk memberikan kelebaran permainan. Sayangnya, kontribusi utamanya adalah kegagalan mengeksekusi penalti pada putaran keempat adu penalti, yang langsung menempatkan Chelsea di bawah tekanan.

Iklan

Emmanuel Emegha - 5/10

Dimasukkan untuk memberikan kekuatan fisik di lini depan. Ia tidak mencatatkan tembakan selama berada di lapangan dalam waktu normal, lalu gagal mengeksekusi penalti pada putaran ketujuh adu penalti.

Marco Palestra - 6/10

Menggantikan Gusto pada menit ke-68. Ia berani menyerang dan nyaris mencetak gol kemenangan pada menit ke-78 ketika tembakan kaki kanannya melesat tipis di sisi tiang gawang.

Iklan

Pelatih: Xabi Alonso - 6/10

Alonso menyiapkan timnya dengan baik untuk meredam ancaman utama Liverpool. Keputusan untuk bermain lebih reaktif dan mengandalkan duel nyaris membuahkan hasil. Namun, kurangnya penyelesaian akhir yang tajam pada babak kedua dan hasil adu penalti pada akhirnya membuat timnya tersingkir dari kompetisi.