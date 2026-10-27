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Borussia Dortmund menyia-nyiakan keunggulan dua gol saat Niclas Fullkrug menghukum mantan klubnya, sebelum perubahan situasi di pengujung laga mengantar BVB ke babak 16 besar DFB-Pokal.

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Borussia Dortmund memastikan tempat di babak 16 besar DFB-Pokal dalam pertandingan yang menunjukkan betapa cepatnya situasi bisa berubah di kompetisi sistem gugur. Tim asuhan Niko Kovac menguasai bola sejak awal dan unggul 2-0 setelah Serhou Guirassy dan Carney Chukwuemeka mencetak gol dalam 17 menit pertama.

Werder Bremen tetap menghadirkan ancaman dan memaksa Gregor Kobel melakukan sejumlah penyelamatan. Pertandingan berubah setelah satu jam berlalu, menyusul masuknya mantan penyerang Dortmund, Niclas Fullkrug. Pemain timnas Jerman itu mencetak gol lewat penalti pada menit ke-65 sebelum menyamakan kedudukan tiga menit kemudian melalui tembakan mendatar dari luar kotak penalti.

Dua gol dalam tiga menit mengubah laga yang semula terasa nyaman menjadi menegangkan bagi Dortmund. Namun, pemain pengganti Marcel Sabitzer menjadi penentu dengan melengkungkan tendangan bebas kaki kanan ke pojok atas gawang pada menit ketiga masa tambahan waktu, sehingga Dortmund terhindar dari babak perpanjangan waktu.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Dortmund dari Signal Iduna Park.

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Kiper & pertahanan

Gregor Kobel (7/10): Menjaga keunggulan Dortmund lewat penyelamatan atas peluang Marco Grull dan Cedric Itten pada babak pertama, lalu kembali menggagalkan peluang Itten dan Youri Regeer setelah jeda. Mengakhiri pertandingan dengan empat penyelamatan, tetapi tak berdaya menghadapi kedua gol Fullkrug.

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Joane Gadou (8/10): Bek yang dinilai punya potensi besar ini tampil mengesankan. Membaca permainan dengan baik dan mengirim umpan silang apik yang disundul Guirassy sedikit di atas mistar sebelum turun minum.

Waldemar Anton (8/10): Tampil dominan di jantung lini belakang yang berisi tiga bek. Kuat dalam perebutan bola, ia menciptakan peluang bagi Felix Nmecha pada babak pertama dan nyaris mencetak gol kemenangan lewat sundulan di pengujung laga yang berhasil diblok.

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Nico Schlotterbeck (8/10): Agresif dan aktif mengambil inisiatif, sang kapten memanfaatkan kecepatannya untuk menghentikan serangan balik dan maju ke lini tengah guna memulai serangan. Sundulannya di awal laga dari umpan silang Joey Veerman juga berhasil diblok.

Lini tengah & bek sayap

Julian Ryerson (6/10): Penampilannya sangat beragam. Memberikan assist akurat untuk gol pembuka Guirassy dan terus bergerak tanpa lelah di sisi kanan. Namun, tekel cerobohnya terhadap Mick Schmetgens berbuah penalti pada menit ke-64, membuatnya menerima kartu kuning dan memicu kebangkitan Bremen. Digantikan Daniel Svensson setelah 71 menit.

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Felix Nmecha (7/10): Menjadi jangkar lini tengah dengan efektif, melindungi tiga bek di belakangnya dan menjaga aliran bola. Menguji Karl Hein lewat tembakan pada babak pertama dan, secara tepat, memenangkan tendangan bebas pada masa tambahan waktu yang kemudian dimanfaatkan Sabitzer untuk mencetak gol kemenangan.

Joey Veerman (7/10): Menjaga aliran bola dengan baik sebagai salah satu dari dua gelandang tengah dan mengirim umpan silang untuk sundulan Schlotterbeck di awal laga. Menerima kartu kuning pada awal babak kedua dan digantikan Sabitzer setelah 71 menit.

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Maximilian Beier (7/10): Bekerja tanpa lelah di sisi kiri sebagai bek sayap, dengan pergerakannya membuat pertahanan Bremen harus merenggang. Menyiapkan peluang tembakan bagi Nmecha pada babak kedua, meski tembakannya sendiri dari jarak jauh melambung dan melebar.

Lini serang

Jobe Bellingham (7/10): Menjadi sumber kreativitas yang dibutuhkan BVB sejak awal. Menemukan Chukwuemeka dengan umpan sundulan akurat untuk gol kedua dan tampak aktif di ruang sempit pada sepertiga akhir lapangan.

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Carney Chukwuemeka (8/10): Salah satu pemain paling menonjol dalam 45 menit pertama. Menunjukkan ketenangan luar biasa saat melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok atas gawang untuk gol kedua Dortmund. Tetap bermain meski sempat mengalami benturan di awal laga dan menjadi penghubung lini tengah serta lini serang dengan sangat baik sebelum digantikan Ethan Nwaneri setelah 71 menit.

Serhou Guirassy (8/10): Tajam dan menentukan. Membuka skor setelah hanya enam menit lewat penyelesaian kaki kiri yang cepat dari umpan Ryerson. Nyaris mencetak gol kedua melalui sundulan sesaat sebelum jeda, memimpin lini depan dengan sangat baik dan digantikan Fabio Silva setelah 84 menit.

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Pemain pengganti & pelatih

Marcel Sabitzer (8/10): Menggantikan Veerman setelah 71 menit dan menentukan hasil laga piala yang kacau ini lewat tendangan bebas melengkung ke pojok kiri atas gawang pada menit ketiga masa tambahan waktu.

Ethan Nwaneri (6/10): Masuk menggantikan Chukwuemeka untuk memberi dorongan baru. Menunjukkan energi yang baik dan tidak gentar menghadapi intensitas pertandingan piala ini.

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Daniel Svensson (6/10): Menggantikan Ryerson sebagai bek sayap kanan dan maju membantu serangan pada pengujung laga. Tembakannya dari dalam kotak penalti melebar, sementara umpan silangnya menghasilkan sundulan Anton yang diblok.

Fabio Silva (Tidak dinilai): Menggantikan Guirassy setelah 84 menit.

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Niko Kovac (7/10): Formasi 3-4-2-1 yang diterapkannya membuat Dortmund mengendalikan permainan sejak awal, tetapi timnya goyah setelah Fullkrug masuk. Tiga pergantiannya tepat setelah gol penyama kedudukan menstabilkan permainan tim, dan Sabitzer membalas kepercayaannya dengan gol kemenangan.



